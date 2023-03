‘John Wick 4’ laat zich beter vergelijken met spectaculair danstheater dan met geijkte filmactie ★★★★☆

‘John Wick 4’.

De succesvolle John Wick-reeks ving negen jaar geleden aan met een wat doorsnee wraakfilm waarin Keanu Reeves als voormalig elitehuurmoordenaar jaagt op de Russische gangsters die verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn puppy – het beestje was een cadeau van zijn recent overleden vrouw. Dat liep uit de hand. Wicks tegenstand groeide in de onvermijdelijke vervolgfilms uit tot mythische proporties, de actie werd allengs extravaganter, de toon speels en gezwollen-grimmig als in de betere Batman-strip. Exponentieel groeiende budgetten bezorgden regisseur Chad Stahelski (ooit de stuntman van Reeves) de middelen om alle excessen op het witte doek tot volle wasdom te laten komen.

Met John Wick 4 lijkt de verzadiging bereikt, resulterend in de hemel voor de liefhebber van hypergestileerd, artistiek en decadent geweldsballet en een bijna drie uur durende uitputtingsslag voor, nou ja, zo’n beetje ieder ander.

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

Wick 4 volgt direct op gebeurtenissen uit voorgaande delen, maar de film maakt tegelijk duidelijk hoezeer plot hier hooguit fungeert als veredeld podium voor het theater van de actie. Wick verplaatst zich simpelweg van de ene naar de andere locatie, afhankelijk van de grillen van zijn ongrijpbare tegenstander: een misdaadsyndicaat dat er zelfverzonnen wetten en rituelen op nahoudt. Uit te schakelen sleutelfiguren zijn een Franse dandy-markies (Bill Skarsgård) en een blinde martial-artspecialist (Donnie Yen), die oogt als de moderne reïncarnatie van het Japanse filmicoon Zatoichi.

Wat volgt laat zich vermoedelijk beter vergelijken met een soort danstheater dan met geijkte filmactie. Een spectaculair massagevecht in een hotel in Osaka speelt zich voornamelijk af op een verdieping vol lichtkunstinstallaties. Later, in een Berghain-achtige nachtclub in Berlijn (met klein rolletje voor de echte, in het gezicht getatoeëerde Berghain-uitsmijter Sven Marquardt), blijft het publiek doordansen terwijl er op een soundtrack van dreunende beats volop nekken worden gebroken.

Actie in John Wick 4 bestaat op zichzelf, los van aardse zaken als drama en logica. Vechten en schieten zijn een hoogstaande performance – denk aan Kill Bill van Quentin Tarantino, de shoot-outs van westernmeester Sergio Leone of de Hong Kong-actie van John Woo. Stijl en beweging zíjn inhoud. Niet voor niets kreeg een aankomende John Wick-spinoff de titel Ballerina.

Met die bizarre speelduur - 169 minuten - ontaardt dat hier wel eens in te veel van het goede, zeker. Maar de compromisloze wijze waarop de genreregels naar eigen hand worden gezet, maakt John Wick 4 uniek in zijn soort.