John Mulaney maakte bijzondere stand-upcomedy over zijn drugsverslaving ★★★★☆

John Mulaney Beeld Netflix

‘Ik ben nog nooit in Nederland geweest. Ik ben pas twee uur geleden in Amsterdam aangekomen. Ik weet niks van jullie.’ Wat bij een andere komiek al snel als ongeïnteresseerd zou overkomen, is bij John Mulaney juist een sterke opening. De Amerikaanse stand-upcomedian kampte de laatste jaren met een drugsverslaving, en merkt op dat hij beter maar heel kort in Amsterdam kan blijven. Onwennig staart Mulaney in de zwarte box van de goed gevulde Afas Live, de concerthal die hij omschrijft als een ‘vliegtuighangar’.

Met From Scratch maakte John Mulaney, voormalig sterschrijver van tv-programma Saturday Night Live en spil binnen de Amerikaanse comedywereld, een openhartige, heftige maar toch ook luchtige show over zijn verslaving aan onder meer cocaïne. De show begint in de stijl van Mulaneys eerdere werk, met verhalen over zijn jeugd, toen hij als kind al dol was op aandacht. Maar al snel belandt Mulaney bij 18 december 2020, de dag dat hij in zijn New Yorkse appartement werd verrast met een ‘interventie’ door zijn beroemde comedyvrienden. Zij grepen drastisch in door ‘cokehead’ John richting afkickkliniek te dirigeren.

Mulaney luisterde en vertrok voor drie maanden naar een kliniek. Inmiddels gaat het goed met hem en kan hij met zelfspot terugblikken op die periode. Mulaney vertelt levendig en welbespraakt, en is keurig gekleed in een pak met das. Dit charisma, gecombineerd met het onwerkelijke verslavingsverhaal, levert bijzondere stand-upcomedy op, vol grappige verhalen over de band met zijn drugsdealer en een interview dat hij eind 2020 onder invloed gaf aan GQ Magazine.

Erg leuk is ook de interactie met het Amsterdamse publiek, waar de jongste toeschouwers stevige waarschuwingen meekrijgen en John tevergeefs probeert uit te vogelen hoe het Nederlandse drugsbeleid nu precies in elkaar zit.