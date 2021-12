John Grisham over zijn culturele voorkeuren: ‘Als het maar niet over Trump gaat’

John Grisham Beeld Marco Okhuizen

Ah, daar slaat Zoom aan. De schrijvende jurist John Grisham (66) zit veilig in de werkkamer van zijn ranch nabij Charlottesville, Virginia. Dat is al zo sinds het begin van de pandemie. Iedere ochtend om 7 uur start hij daar een grote Apple-desktop op, kop sterke koffie erbij, en tikken maar. Minimaal duizend woorden per dag, anders komt zo’n boek nooit af.

Zojuist is zijn nieuwste juridische thriller verschenen: De lijst van de rechter. Daar gaan we het over hebben, om vervolgens zijn culturele voorkeuren te belichten. Hij lacht: ‘We kunnen over alles spreken, zolang het maar niet over Trump gaat. Ik ben wel klaar met Trump.’

Oké, maar één vraag moet worden gesteld. ‘Waar was u op 6 januari 2021?’

Hij zucht. ‘Ja, dat was een krankzinnige dag. We zaten in de auto, op weg naar huis. We luisterden naar CNN radio en hoorden de speech van Trump waarmee hij een pandemonium in gang wilde zetten. De verslaggevers beschreven hoe de zaak zich ontvouwde: de bestorming van het Capitool door de Trump-meute. We waren verbijsterd, konden niet wachten om thuis de tv aan te zetten. Een van de donkerste dagen uit de geschiedenis van Amerika. We zijn nu nog steeds aan het rillen.’

Als burger was hij verdrietig. Als jurist kon hij er niet bij. Zou je die hele toestand in een thriller op papier zetten dan ging het ver over de top.

Only in America.

Goed, zijn nieuwe thriller dan, nummer 44 alweer. Hoofdpersoon is Lacy Stoltz, ze trad eerder op binnen het Grisham-universum. Stoltz werkt bij de BJC – de Board on Judicial Conduct – die het gedrag van rechters toetst. In De lijst van de rechter struikelt ze over een bijzondere zaak. De zaak van rechter Ross Bannick, over wie het vermoeden rijst dat hij al jaren een tweede leven leidt als seriemoordenaar.

Een rechter, seriemoordenaar?

‘Ik heb nooit eerder over seriemoordenaars geschreven. Wel denk ik dat we er allemaal een soort morbide fascinatie voor hebben. Normaal behandel ik het Amerikaanse rechtssysteem. Over ten onrechte veroordeelden, de doodstraf, massale opsluiting. Dat is mijn brood en boter. Maar eens in de zoveel tijd neem ik een korte vakantie van mijn vaste thema’s. Dan schrijf ik een suspenseboek voor de lol. Kijken of ik de lezer schrik kan aanjagen.’

Nee, het is niet op een bestaande zaak gebaseerd. ‘Wat dat betreft zijn rechters altijd schoon geweest. Dat geldt niet noodzakelijkerwijs voor advocaten. Maar binnen de vakliteratuur heb ik nooit iets gelezen over een prominente zittende rechter die wordt beschuldigd van moord. Als een rechter in opspraak raakt, gaat het om corruptie, smeergeld, omkoping of grensoverschrijdend gedrag. Maar moord? Ik raakte gefascineerd door het idee. Niemand heeft het eerder gedaan, dus dat is goed.’

Zijn kennis over juridische zaken dankt Grisham aan zijn studie rechten, afgerond in 1981, aan de University of Mississippi. Vervolgens werd hij een zogeheten street lawyer, enigszins vergelijkbaar met onze sociale advocatuur. Wat doet een street lawyer?

‘Die komt om van de honger! Kijk, je hebt de grote advocatenkantoren, hele juridische firma’s zelfs. Zij adviseren belangrijke klanten tegen een fiks honorarium. Een kleine bovenlaag. En dan heb je de rest van het advocatengilde met hun kantoortjes in de buurt van de rechtbank. Zij bewegen zich op en rond Main Street, en buigen zich over eenvoudiger zaken: ongeval op het werk, echtscheiding, faillissement. Wij zochten de straten af naar potentiële klanten die we konden bijstaan tegen een acceptabel tarief. De gewone mensen, en daar waren we trots op.’

Zijn engagement kreeg een vervolg binnen de politiek. Hij was 28 jaar oud toen hij in 1983 voor de Democraten werd verkozen in het Huis van Afgevaardigden van Mississippi. Dat werd niet echt een succes. ‘Zodra je geïnstalleerd bent heb je plotseling tal van nieuwe vrienden. Allemaal beweren ze op je gestemd te hebben, en of je nu iets terug kunt doen? Een baan regelen, geboorteakten, paspoorten, uitkeringen… een permanente stroom aan telefonische verzoeken. Ik had geen staf, moest alles zelf doen, en in 1990 besloot ik: sorry, dit is niets voor mij.’

Wat hielp bij die beslissing was het succes van zijn schrijverij. Al tijdens zijn advocatenjaren pende hij met de hand op gele kladblokken aan A Time to Kill (1989). Later had hij een Olivetti-tekstverwerker, maar waar zijn debuut nog niet zoveel deed, was het bingo met The Firm (1991). Inmiddels zijn we 300 miljoen verkochte Grisham-thrillers verder, vertaald in 42 landen. Het geheim van de smid: hoe plot je een thriller?

‘Mijn advies: begin altijd met de laatste scène van het boek voordat je de eerste zin op papier zet. Ik sprak John Irving een keer en die is nog strenger. Hij begint ieder nieuw boek met de allerlaatste zin! Zo slim als hij ben ik dan weer niet. Maar de slotscène moet kunnen. Dan weet je waar je heen wilt.’

Staat:

Arkansas

‘Mijn vroegste jeugd heb ik doorgebracht in Arkansas. Meer precies: de regio rond Jonesboro. En het was… verschrikkelijk. Een heel ruig bestaan. Net zo ruig als in de liedjes van Johnny Cash, die er ook vandaan kwam. Mijn vader John Ray verbouwde katoen op een plantage. Niet zijn eigen plantage. Ze waren pachters, ze bezaten zelf geen land. Dat ging van generatie op generatie, want bij mijn opa was het ook al zo. Het hele jaar was hij er druk mee, en hij verdiende nooit genoeg om zijn gezin van vijf kinderen te kunnen onderhouden. Rekeningen stapelden zich op. Zo zat ik tot 1962 de eerste zeven jaar van mijn leven tussen het katoen. We moesten allemaal meehelpen op het land, samen met de oproepkrachten. Mijn ouders realiseerden zich wel dat er geen toekomst in zat. Mijn vader was failliet, en mijn moeder Wanda was het zat. Uiteindelijk besloten ze: opdoeken. Dit is geen leven. Ze braken de boel op toen mijn vader een baan kreeg als bulldozerchauffeur. Nadat we de boerderij – waar nauwelijks sanitair en elektriciteit was – hadden verlaten, werd het leven voor ons beter. We reisden wat rond, en vestigden ons in Southaven, Mississippi.’

Personage:

Tom Sawyer

‘Mijn jeugdheld. Mijn moeder hield niet van tv, ze zag liever dat we gingen lezen. We hadden altijd stapels boeken uit de bieb. Die lagen verspreid door het hele huis. We lazen ze, deelden ze rond in het gezin, en gingen dan weer terug naar de bibliotheek om de volgende stapel te halen. Ik las Mark Twains De lotgevallen van Tom Sawyer toen ik 10, 11 jaar oud was. Ik vond dat het verhaal over Tom en zijn beste vriend Huck Finn gewoon magisch. Er stonden prenten in van hun streken en tegenslagen. Prompt hebben we die zomer een club opgericht om te zien of wij ook in de problemen konden raken. En ik was Tom, haha. Nog altijd pak ik een à twee keer per jaar een boek van Mark Twain om te herlezen.’

Ergernis:

Cancel culture

‘Maar zie: omwille van het straattaalgebruik is zelfs Tom Sawyer in sommige bibliotheken van de plank gehaald. Ik vind het zeer zorgelijk als schrijvers gecensureerd worden, want dat is het toch in feite. Naar mijn smaak is de cancel culture enorm uit de hand gelopen. De stelling luidt: ik mag niet schrijven over zwarte personages, of specifieke minderheidsgroepen, want dan weet ik niet over wie ik het heb. Laat ik het zo zeggen: toen ik rechten studeerde, kwamen er ook weleens sprekers naar de campus die wij niet zo zagen zitten. Maar we gingen toch kijken en luisterden met respect. We gingen wel met zo iemand in discussie, maar dat verliep allemaal heel ordentelijk. Als vandaag een spreker niet goed valt, breken er rellen uit en wordt die spreker onmiddellijk gecanceld. Het raakt me omdat ik als oude witte man zelf een schrijver ben. Ik ken oude witte schrijvers die niet meer worden uitgegeven omdat ze niet bij de tijdgeest zouden passen. Dat stoort me. Ik vind het te kort door de bocht om te zeggen: ‘Ja hoor eens, jullie hebben Amerika vierhonderd jaar geregeerd, en moet je eens kijken wat ervan gekomen is. Nu zijn wij aan de beurt.’ Ik ben juist voor diversiteit. Voor verhalen die mij andere plekken en milieus laten bezoeken. Het kan mij niet schelen waar mensen vandaan komen, maar ze mogen wel schrijven wat ze zelf willen. Die hele cancelcultuur is voor mij een van de ergernissen van het Amerikaanse leven.’

Vrienden:

De Clintons

‘Mijn vrouw Renee en ik hebben de Clintons leren kennen in 1992. Dat was de eerste keer dat Bill voor het presidentschap ging. In 1993 hadden we een officieel diner in het Witte Huis, en sindsdien gaan we met enige regelmaat samen uiteten. Ook bij zijn herverkiezing heb ik Bill gesteund. En toen Hillary het in 2008 opnam tegen Obama, heb ik eveneens campagne gevoerd voor haar. Dan moet je denken aan fondsenwerving. En in 2016 nogmaals, tegen Trump. Al met al kennen we de Clintons dus al een jaartje of dertig. Ik schrok er wel van toen Hillary de laatste keer begon over de ‘deplorables’ – als in: die beklagenswaardige stakkers, waarmee ze de harde kern van de Trump-aanhang bedoelde. Ik wist direct: gigantische fout. Echt gigantisch. Huge. Zelfs als er iets van waarheid in zou zitten, kun je dit niet voor de camera zeggen. Je kleineert mensen ermee. Het heeft haar bij de verkiezingen veel schade berokkend. Voor de uitslag in het Diepe Zuiden maakte het dan weer niet zoveel uit. Daar is de stemverhouding al jaren: 60 procent Republikeins, 40 procent Democraat. Dat is bijna hetzelfde percentage als wit en zwart, demografisch gesproken. Je ziet dat in alle staten van het Diepe Zuiden. Mississippi, Alabama, Louisiana, Arkansas… Wit voor republikeinen, zwart voor democraten. Misschien dat je 10 procent krijgt van witte Amerikanen die daar Democraat stemmen. Zo zijn de kaarten vandaag geschud in het Diepe Zuiden. Je wordt er depressief van, maar dit is hoe het is. Zo simpel is het.’

Schrijver:

John le Carré

‘De helft van wat ik lees is non-fictie over de Amerikaanse rechtspraak. De juridische problemen, ik schrijf er zelf ook over, het is goed om je vakgebied te blijven volgen. En misschien brengt het me wel op ideeën voor een volgend boek. En ja, thrillerschrijvers lezen natuurlijk ook thrillers. Bij mij gaat dat al terug tot mijn studietijd met de noir van Raymond Chandler en Dashiell Hammett en ook Patricia Highsmith. Elmore Leonard, daar heb ik ook zo’n beetje alles van gelezen. Was altijd bijzonder komisch. Van de hedendaagse schrijvers volg ik graag Michael Connelly met zijn reeks over speurneus Harry Bosch in Los Angeles. Ik lees de juridische thrillers van Scott Turow, hij is ook ooit begonnen als advocaat. Ik volg het hele veld, maar een van mijn grootste favorieten blijft toch wel John le Carré. Zijn spionagethrillers waren heel bijzonder. Als voormalig spion was hij goed ingevoerd in een zelden geziene wereld. Het was lang de bedoeling dat ik hem nog eens zou ontmoeten, maar helaas is het er niet meer van gekomen – hij overleed in december 2020.’

Sportlegende:

Stan Musial

‘De kinderen in mijn jeugd begonnen vanaf kniehoog met honkbal. Zoals bij jullie: voetbal. We hebben hier een pupillencompetitie, The Little League, maar we leerden het spel op straat. Ik had mijn favoriete spelers en dozen vol honkbalplaatjes. Het Diepe Zuiden kende destijds geen eigen honkbalteam, dus ik koos voor de Cardinals uit St. Louis, Missouri. Op hun eigen radiostation zonden ze de wedstrijdverslagen uit. Het leverde de Cardinals een enorme achterban op. Die radio stond overal aan. Zelfs als we zelf aan het honkballen waren, zodat we geen moment hoefden te missen. Grote club, hoor, de Cardinals. Ze wonnen elf keer de World Series. De eerste keer in 1926, voor het laatst in 2006. Dé clublegende was slagman Stan Musial, bijnaam: Stan the Man. Hij speelde tussen 1941 en 1963 voor de Cardinals, zo’n drieduizend wedstrijden – alleen onderbroken toen hij aan het einde van WOII werd opgeroepen voor de marine. Hij sloeg iets van 475 homeruns, echt ongelooflijk. Naar het Busch Memorial Stadium van de Cardinals zijn we ook geweest. Op een dag in 1968 kwam mijn vader thuis en sprak: kom, we gaan naar de ball game. Dat was vijf uur rijden, en hij had tickets voor drie wedstrijden tegen de San Francisco Giants. Samen met mijn twee broers nam hij ons mee voor een lang weekend St. Louis. Het mooiste weekend van mijn leven.’

Schrijver (2):

John Steinbeck

‘Als je opgroeit in Mississippi is het bijna een staatswet voor leraren om William Faulkner door je strot te duwen. De grootste schrijver die Mississippi ooit heeft voortgebracht, Nobelprijswinnaar ook. Maar de waarheid is evenzeer: de meeste leraren waar ook ter wereld hebben problemen met lesgeven over Faulkner. Zijn teksten zijn zo compact, gesloten en gecompliceerd. Ik vond het altijd heel frustrerend om Faulkner te moeten lezen, omdat hij nooit eens helder is… je weet nooit precies wat daar gebeurt. Toen we verplicht Faulkner kregen, had onze docent ook empathie voor ons. Ze pakte John Steinbeck erbij om hem met Faulkner te vergelijken. Van John Steinbeck hou ik wel. Juist omdat hij zo transparant schrijft. Bij hem snap je alles. Als ik over schrijven nadenk zeg ik altijd tegen mezelf: ik wil net zo helder schrijven als John Steinbeck.’

Artiest:

Elvis

‘Elvis was er een van ons. Een doodgewone jongen uit het Diepe Zuiden met een uitzonderlijk talent. Hij werd geboren in Tupelo, Mississippi – de staat waar wij dus ook opgroeiden – en omdat zijn vader werk zocht, is het gezin naar Memphis verhuisd. Elvis was toen 13 jaar en hing rond op Beale Street, met al die muziekclubs daar. Dat deden wij later dus ook. Veel blues, B.B. King, dat soort werk. Muziek werkte als een magneet op Elvis. Als jongetje glipte hij in Tupelo al over het spoor om buiten bij de zwarte kerken naar gospels te luisteren. Omdat mijn ouders bij de Southern Baptist-kerk zaten, stonden gospels ook bij ons thuis altijd aan. Twee keer heb ik Elvis live in concert gezien. Dat was in Houston, in 1976, een jaar voor zijn dood. In Houston woonde een vriendje van mij, hij regelde de kaartjes. Twee shows op een dag in The Summit, een groot sportpaleis, ergens in augustus. Blij dat ik erbij ben geweest.’

Keuken:

Southern Cuisine

‘De keuken van het Diepe Zuiden is heel fameus, maar ik kan niet koken. Ik heb het geprobeerd, maar heb er het geduld niet voor. Mijn vrouw is een uitstekende chef, en zij zorgt ervoor dat we goed te eten krijgen. Wel hebben we veel lol in de keuken samen. Ze probeert altijd nieuwe recepten uit. Die pikt ze op in magazines en op internet. Ik ben de chef van de wijn en de afwas. Eerst was ik nog haar sous-chef, maar ze heeft mij uit die taak ontheven omdat ik altijd in de weg loop en geen instructies volg. We koken zeker twee keer per week. Met één beperking: we hebben allebei een allergie voor rood vlees. Dus eten we veel visgerechten, daar zijn er ook duizenden van. Ja, koken is wel een groot ding hier in huis.’

Hobby:

Bingen

‘Net als iedereen hou ik van speelfilm. We gingen regelmatig naar de bioscoop, maar de laatste jaren is daar de klad in gekomen. Er verschijnen nog maar heel weinig goed geschreven drama’s voor volwassenen. Hollywood heeft zich overgeleverd aan de superhelden. Alle grote comic books hebben ze al gedaan. En het gaat maar door: Spider-Man 10…. Batman 11… heel frustrerend. Dus ja: ook wij zijn maar gaan bingen. Ingesneeuwd, open haard aan, serie op. We krijgen tips van onze kinderen… dit en dit moet je zeker kijken. En het is waar: veel talent mag met een zak geld nu voor de platforms als Netflix en Amazon werken. Daar zit momenteel de vernieuwing. Er verschijnt zoveel, het is niet bij te houden. Wij zijn eerst maar eens begonnen met alle 154 episodes van The West Wing erdoorheen te jassen. Heerlijke reeks. Maar aan bingen kleeft ook een nadeel: ik ben altijd bang dat de mensen minder gaan lezen door al die series.’

CV John Grisham 8 februari 1955 Geboren als John Ray Grisham Jr. in Jonesboro, Arkansas in een gezin met vijf kinderen. Zijn ouders pachtten een slechtlopende katoenplantage. 1962 De Grishams verhuizen naar Southaven, Mississippi. Daar heeft zijn vader een baan als bulldozerchauffeur. 1981 John Grisham trouwt met Renee Jones op 8 mei, het stel zal samen twee kinderen krijgen: Shea en Ty. 1981 John Grisham studeert af in rechten aan de Mississippi State University of Law, hij begint een loopbaan als street lawyer, enigszins vergelijkbaar met onze sociale advocatuur. 1984 Hij wordt voor de Democraten verkozen in het Huis van Afgevaardigden in Mississippi. 1989 In zijn vrije tijd schrijft hij zijn eerste juridische thriller, A Time to Kill. Na drie jaar werk wordt het boek door de eerste 28 uitgevers afgewezen. Uiteindelijk verschijnt het in juni bij uitgeverij Wynwood Press. 1990 Opgelucht stapt hij uit de politiek en kiest voor een fulltime schrijverschap. 1991 Scoort een enorme hit met zijn juridische thriller The Firm. Er worden in korte tijd 1,5 miljoen exemplaren van verkocht, en het boek staat 47 weken lang in de bestsellerlijst van The New York Times. 1993 The Firm wordt met succes verfilmd door Sydney Pollack, met een hoofdrol voor Tom Cruise. Ze ontvangen twee Oscarnominaties. 2021 John Grisham is een merknaam geworden. Hij schreef inmiddels 44 juridische thrillers, vier bundels met korte verhalen en drie non-fictieboeken. 29 van die thrillers eindigden boven aan de bestsellerlijst van The New York Times. Hij verkocht wereldwijd 300 miljoen exemplaren, en is uitgebracht in 42 landen. 48 van zijn titels zijn vertaald in het Nederlands en worden (met veel succes) gepubliceerd door uitgeverij Bruna. Elf van zijn boeken werden verfilmd, waaronder The Pelican Brief (1993) en het honkbaldrama Mickey (2004). John Grisham woont met zijn vrouw Renee sinds 28 jaar op een stille ranch nabij Charlottesville, Virginia. In die stad houdt hij kantoor. Voorts hebben ze nog huizen in Destin, Florida en Chapel Hill, North Carolina. Voor Europese zaken houdt hij een appartement aan op de linkeroever van de Seine in Parijs, de lievelingsstad van het stel.