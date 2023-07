John Coltrane en Eric Dolphy spelen op ‘Evenings at the Village Gate’ zinderend en meeslepend ★★★★☆

1961 was een bijzonder jaar voor John Coltrane. Hij had een radiohit met zijn versie van My Favorite Things, nam zijn eerste platen op voor het Impulse!-label en sloot het jaar af met een reeks historisch geworden concerten in de New Yorkse jazzclub Village Vanguard, die tot zijn beste liveplaten zouden leiden. Coltrane speelde er samen met rietblazer en fluitist Eric Dolphy iets wat ze een paar maanden eerder, vlak om de hoek, ook al hadden gedaan – alleen leken daar geen opnamen van te bestaan.

De vondst en het uitbrengen ervan was eerder dit jaar groot nieuws in de jazzwereld. Vooral om twee redenen: Coltrane en Dolphy zouden een verbluffende versie van My Favorite Things spelen en op het album Evenings at the Village Gate zou de enig bekende liveopname komen van Coltranes Africa, dat hij eerder dat voor het studioalbum Africa/Brass had ingespeeld.

Het is inderdaad een zinderend livealbum geworden. Die dwarsfluit van Dolphy in My Favorite Things, die pas na 6 minuten repliek krijgt van Coltrane’s sopraansax, zet meteen de toon. Je wordt zo door hun spel meegesleept dat het nauwelijks stoort dat ze te ver achter in de mix staan, het geluid te dun is en je vooral drummer Elvin Jones hoort.

John Coltrane with Eric Dolphy Evenings at the Village Gate Jazz ★★★★☆ Impulse/Universal