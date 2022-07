John Buijsman en Helmert Woudenberg weten met ‘De recreanten’ een bijna ontroerend theatraal kleinood te creëren ★★★★☆

De recreanten van De Rotterdam Connectie & Toneelgroep Jan Vos. Beeld Beer Buijsman

Barrie en Herman, een mannenstel op leeftijd, brengen hun zomerdagen door bij hun huisje op een recreatiepark. Barrie zit op een tuinstoel, Herman in een rolstoel. Barrie is stukadoor in ruste, zijn vriend Herman van goede komaf. Kees, de koningspoedel, dartelt tussen hen in.

Over die twee mannen maakten John Buijsman en Helmert Woudenberg de voorstelling De recreanten, gespeeld voor het huisje van Buijsman zelf op Recreatieoord Hoek van Holland. Daar neemt het publiek, omgeven door bloeiende verbena en hortensia’s, kennis van hun dagelijkse sores.

Hun perikelen betreffen vooral de plannen van de gemeente om het recreatieoord te verkopen zodat er luxevilla’s gebouwd kunnen worden. Barrie wil keiharde actie, Herman is veel bedaarder. Maar los daarvan worstelen de mannen met diepere levensvragen: wat te doen nu de leeftijd vordert en ziektes zich aandienen? Wat is nog hun toekomst samen?

Aldus ontstaat een prachtige samenspraak (tekst John Buijsman en Tjeerd Bischoff) tussen twee mannen die, hoe verschillend ook, elkaars zielsverwant en steunpilaar zijn. De tekst meandert van protestbrief naar bloeddrukmeter en kent een paar verrassende wendingen. De emoties lopen soms hoog op, maar als het allemaal te moeilijk dreigt te worden, is er thee en wordt een plaatje gedraaid (How ’Bout Us van Champaign). De mannen kijken af en toe ook sluiks naar de mooie benen van buurjongen Kevin.

De recreanten gaat uiteindelijk over de keus tussen actievoeren of figuurzagen. Buijsman en Woudenberg bouwen hun rollen knap op: Buijsman opstandig (en lief), Woudenberg bijna stoïcijns gelaten, met het huisje en de tuin als slim gebruikt speelveld. Samen houden ze voortdurend de aandacht vast en weten ten slotte een bijna ontroerend theatraal kleinood te creëren.

Kees, de koningspoedel, heeft, op wat geblaf na, een zwijgende en vooral troostrijke rol.

Theater De recreanten ★★★★☆ Door De Rotterdam Connectie & Toneelgroep Jan Vos. Regie Jeroen van den Berg. 16/7 Recreatieoord Hoek van Holland. Aldaar t//m 24/7. Tournee.