Johan Goossens is leuk, alleen ook meer van hetzelfde ★★★☆☆

Hij gooit het op de coronacrisis: de afgelopen twee jaar maakte cabaretier Johan Goossens echt helemaal niks mee. In het eerste deel van zijn nieuwe voorstelling heeft het er alle schijn van dat hij daadwerkelijk ongeïnspireerd van de bank is gekomen. Ja, hij is ouder en dikker geworden, iemand die ‘nou, hè hè’ zegt als er niemand bij is. Kleine pijntjes gaat over de kleine pijntjes die met de jaren komen, en opnieuw over zijn ervaringen als docent en zijn homoseksleven. Leuk, alleen ook meer van hetzelfde, voor wie Goossens vaker zag.

‘Gelukkig’ blijkt het later helemaal niet zozeer een kwestie van ‘niks meegemaakt’. Goossens vader overleed vorig jaar; noem het maar niks. Hij vraagt zich alleen af of hij daarover net zo openhartig kan zijn als over een ontmoeting met zijn Franse porno-idool. In Vlam, zijn vorige voorstelling over seks en schaamte, bespaarde hij niemand de details: hij liet zijn publiek alle hoeken van de slaapkamer zien. Als hij van zijn vaders dood een verhaal maakt dat hij avond aan avond vertelt, vervangt dat verhaal dan niet langzaam maar zeker de dierbare herinneringen aan die laatste weken samen? Dat zou hij erg vinden.

Wat hij er toch over deelt, is zowel grappig als liefdevol. Een liedje waarin hij zich afvraagt waarom hij niet wat liever doet tegen zijn moeder geeft precies de juiste ontroerende lading aan een frustratie die vast veel mensen herkennen: jezelf kapot ergeren aan je ouders en dat achteraf stom en kinderachtig van jezelf vinden, omdat ze eigenlijk niks verkeerd doen.

Zijn Brabantse vader was er een die zijn liefde uitte met het ophangen van plankjes. Des te mooier hoe Johan Goossens in Kleine pijntjes uiteindelijk op zijn manier woorden geeft aan het grotere zeer.