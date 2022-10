Johan Fretz rekent af met zelfgenoegzaam links, ‘misplaatst neutrale lariekoek’ en zijn oude zelf

Na zijn documentaire What’s left werd Johan Fretz linkse zelfkastijding verweten, maar daar heeft de schrijver geen geduld voor. ‘Niet onderhandelen over menselijke gelijkwaardigheid, dat is waar ik voor sta.’

Schrijver en columnist – geen opiniemaker zeggen, hij haat dat woord – Johan Fretz (37) bracht een bundel uit: Met vriendelijke groet, Johan Fretz, een selectie uit stukken die hij sinds 2012 schreef voor onder meer de Volkskrant, OneWorld en Het Parool. Fretz laat zien, aldus het persbericht, hoe hij zich ontwikkelde ‘tot de stem van een generatie’.

Die ‘stem van een generatie’, een jongere generatie, is Fretz vooral dankzij sociale media als Instagram, TikTok en, in mindere mate, Twitter, waar hij zijn columns gratis doorplaatst voor zijn tienduizenden volgers en filmpjes maakt waarin hij de draak steekt met politici, Op1-journalisten en homofobe voetballers. Een politieke influencer, kun je hem inmiddels noemen, al duurde het dus tien jaar voor Fretz dit publiek bereikte en ‘zijn stem’, zoals hij zelf zegt, had gevonden.

Zijn eerste columns leest Fretz met gemengde gevoelens terug. Soms waren ze ‘te cabaretesk’, in andere gevallen zelfs seksistisch of racistisch. ‘Ik heb het n-woord gebruikt, zelfvernederende grapjes gemaakt over allochtoon zijn. Ik omschreef de Amerikaanse vicepresidentskandidaat Sarah Palin als een hysterische heks zonder bezemsteel, en daarom werd ik aangepakt door Arnon Grunberg, die dat seksistisch vond. Dat was het ook, het was heel seksistisch.’

Fretz maakt ook films. In de recente documentaire What’s Left (met co-regisseur Juul Op den Kamp, ze werken aan een vervolg), over de teloorgang van de PvdA, schetst hij de deelname van die partij aan Rutte II als catastrofaal. ‘Ik vond het ontluisterend, hoe weinig zelfreflectie Diederik Samsom in onze film laat zien. Stuitend, eigenlijk. De partij is na Rutte II gekelderd naar 9 zetels, en daar staan ze nog steeds, in een tijd waarin het steeds over ongelijkheid gaat. De jeugdzorg is uitgehold, daar heeft de PvdA aan bijgedragen.’

In dezelfde film zien we hoe zijn vader, de voorheen PvdA-stemmende Hagenees Jan Fretz, hem waarschuwt: ‘Je moet erop letten dat je niet doorslaat.’ Fretz: ‘Misschien denken mensen dat mijn vader doelt op hoe vurig ik kan zijn. Maar ik denk dat mijn vader vindt dat ik moet uitkijken dat ik niet cynisch of destructief word. Soms moet je een muur afbreken, als je iets wil veranderen, maar afbreken moet nooit het doel zijn. Woede is een nuttige emotie, maar natuurlijk zijn er ook momenten dat ik als columnist vol op het orgel ga en me afvraag: zat hier nog iets onder, en wat was dat ook alweer?’

Johan Fretz: ‘Ik ben niet bezig met rechts, ik ben bezig met wat links zou moeten zijn.’ Beeld Rebecca Fertinel

Vond je vader dat je in What’s Left een beetje lief moest zijn voor de PvdA?

‘Neuh, dat denk ik niet. Er is een periode geweest, na 2012, dat ik nadrukkelijk voor zachtheid en verbinding koos. Mijn vader had daar niets mee, hij vindt me leuker als ik rebelleer. Maar áls ik dat doe, moet ik niet doorslaan! Tja, ouders. Zijn opmerking raakte me toch, het is iets wat ik me afvraag: wanneer is op het gaspedaal duwen gerechtvaardigd en effectief, en wanneer wordt het overdrive?’

Wanneer werd het overdrive?

‘Ik schreef een goedgelezen column over antivaxers. ‘Niemand mag de Nederlander vertellen wat goed voor hem is. Hij doet zijn eigen onderzoek, hij is een wandelende LOI-cursus. Hij luistert naar zijn lichaam, doet de zonnegroet en weet dan allang hoe wij uit deze pandemie moeten komen.’ Het was een rant. En dat vinden mensen lekker om te lezen, maar achteraf denk ik: te makkelijk. Je hoeft de woede niet in te tomen, je hoeft niet te verzachten en Hakuna Matata te zingen, maar je moet het wel secuur vertalen in woorden. En ook niet, onder de vlag van activisme, bullygedrag vertonen. Dat gebeurt me zelden nog, hoor. Ik wil het ook niet meer.’

In What’s Left vraag je aan Job Cohen hoe het komt dat men bij de PvdA zo vaak een mes in elkaars rug steekt. Hij antwoordt: ‘De PvdA is goed voor de mensheid, maar niet voor de mensen.’ Gaat dat in het algemeen ook een beetje op voor links?

‘Links vindt de eigen moraliteit leidend, zo kijkt men ook naar elkaar. Rechts heeft meer de ogen op de bal. Als de VVD een compromis sluit, denken ze: prima, weer iets dichter bij hoe wij het willen. Bij links denkt men: vreselijk, dit is minstens tien stappen verwijderd van hoe wij het willen.’

Krijg je zelf weleens het verwijt dat je de linkse zaak tegenwerkt door zo kritisch te zijn op bijvoorbeeld de PvdA?

‘Van sommige PvdA’ers kreeg ik reacties op de documentaire als: het is nu wel genoeg geweest met die linkse zelfkastijding van jou, hier help je rechts mee. Maar ik ben niet bezig met rechts, ik ben bezig met wat links zou moeten zijn. Ik vind dat de PvdA zijn eigen kernwaarde, de gelijke verdeling van kennis, macht en inkomen, zou moeten uitdragen.’

Johan Fretz: ‘Wat ik zie, als ik terugkijk, is pleaserigheid.’ Beeld Rebecca Fertinel

We spraken elkaar 10 jaar geleden ook na je debuut, Fretz 2025, een autobiografische roman die zich afspeelt in 2025, het jaar waarin hoofdpersoon Johan Fretz minister-president wordt. Je zei dat je ‘op een gegeven moment’ de politiek in zou willen. ‘Authenticiteit en een retorische gave, die dingen heb ik, en dat zijn dingen waar mijn generatiegenoten naar verlangen.’

‘Grappig, hoe hol ik hier klink. Wat zeg ik daar nou eigenlijk? Een retorische gave, ja, die heb ik misschien. Maar wat is authenticiteit, behalve een modewoord? Nadat ik was afgestudeerd aan de Kleinkunstacademie maakte ik Acda & De Munnik-achtige lalala-voorstellingen, maar de verkiezing van Barack Obama liet me voelen dat ik in beweging moest komen. En in 2010 hield ik tijdens protesten tegen de kunstbezuinigingen een linkse, ferme, unapologetic speech op het Malieveld. Vervolgens kreeg ik de vraag of ik niet de politiek in moest, en daaruit kwam Fretz 2025 voort, een soort literair gedachtenexperiment.

‘Het was – vind ik nu – een conformistisch en tandeloos boek. Ik zocht, in de geest van Obama, krampachtig naar verbinding, wilde uitstijgen boven links en rechts. Inmiddels vind ik dat juist een gebrek aan ideologische strijd in Nederland tot grote problemen heeft geleid. Wat ik zie, als ik terugkijk, is pleaserigheid. Ik wilde iedereen te vriend houden. Maar verzoening is niets waard als de onverzoenlijkheid, die er is in de samenleving, niet benoemd en aangepakt wordt.

‘Ik heb het boek lang vervloekt. Inmiddels kan ik het zien als onderdeel van een leerproces. Maar ik zou geen kunstenaar of schrijver aanraden om, als je jong en zoekend bent, op deze schreeuwerige manier de spotlights te zoeken. Na het boek zat ik in talkshows, ik werd overladen met reacties – logisch, als je roept dat je minister-president wil worden. Daar moet je mee om kunnen gaan, en dat kon ik niet. Ik had geen stevig zelfbeeld.

‘Die onzekerheid kwam voort uit het gebrek aan veiligheid in mijn eigen jeugd. Laat ik het erop houden dat er bij mijn ouders sprake was van problemen met mentale gezondheid, alcoholgebruik en armoede. Als je jong bent, denk je: ik trek die deur dicht, ik ben niet waar ik vandaan kom. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Na dat hyperige jaar heb ik tegen alle talkshows gezegd: ik kom niet meer, ik ga me in de luwte ontwikkelen. Ik ging naar een therapeut en ben door de shit gaan ploegen.’

Johan Fretz: ‘Een ander kantelpunt kwam toen ik vader werd.’ Beeld Rebecca Fertinel

In een column uit 2020, opgenomen in deze bundel, schrijf je: ‘Het ooit geprezen poldermodel van dit land blijkt er telkens weer op neer te komen dat men in loepzuivere morele vraagstukken de schijn van onpartijdigheid belangrijker vindt dan rechtvaardigheid. En geloof dat maar van mij, want ik heb die holle, misplaatst neutrale lariekoek lang genoeg zelf verkondigd.’ Wanneer ben je gestopt met het verkondigen van misplaatst neutrale lariekoek?

‘Dat proces begon met mijn eerste reis naar Suriname, het land van mijn moeder, in 2015. Ik ben het land gaan ontdekken, daar is mijn tweede roman Onder de paramariboom uit voortgekomen. Lang heb ik mijn Surinaamse roots weggestopt, mezelf wijsgemaakt dat me daar thuisvoelen, dat deel van mezelf omarmen, ten koste zou gaan van mijn Nederlandse identiteit. Hoezo, zwart? Ik deed alsof het er niet toe deed, maar eigenlijk duwde ik het zwarte deel van mezelf weg.

‘Een ander kantelpunt kwam toen ik vader werd. Mijn vriendin is wit en blond, onze zoon heeft mijn kleur. Na zijn geboorte wist ik: ik kan er niet voor wegduiken. Met hem op schoot keek ik naar de BLM-protesten, en ik moest ontzettend huilen. Ik wist dat ik mijn podium moest gebruiken om zonder zelfcensuur over dit onderwerp te spreken.’

Je schrijft: ‘Vooral met die progressieve redelijke mensen, met wie ik vaak een golflengte deelde, bots ik nu harder dan ooit.’

‘Dan heb ik het over mijn D66-vrienden, vrienden uit de hoek van campagnebureau BKB. Als zij het over politiek hebben, hebben ze het over de politieke machinerie. Terwijl het zou moeten gaan over wat je in de politiek wilt realiseren. Niet onderhandelen over menselijke gelijkwaardigheid, dat is waar ik voor sta. Ik ga geen redelijk gesprek aan, bijvoorbeeld, met mensen die vinden dat ik niet gelijkwaardig ben.

‘En nu ik me daarover uitspreek, krijg ik van voormalige bondgenoten het verwijt dat ik schreeuwerig ben. Zelf heb ik het mensen ook verweten, vroeger, gezegd dat ze meer de verbinding moesten zoeken, en dan wierpen zij me voor de voeten dat ik aan tone policing deed. Ze hadden gelijk. Ik maak het zelf nu ook mee.’

Je bent sinds kort creative director bij televisieproducent MediaLane, het bedrijf achter de programma’s van Paul de Leeuw, Ivo Niehe en Matthijs van Nieuwkerk. Zie je jezelf als onderdeel van het culturele establishment?

‘Ik ben creative director geworden bij MediaLane om een nieuwe tak op te zetten, voor docu’s en non-fictie, voor en door een nieuwe generatie makers. Het is opvallend dat de witte linkse grachtengordel zo anders op die stap reageert dan mensen van kleur. De grachtengordel zegt: ga jij bij de kapitalisten van MediaLane werken? Terwijl de mensen van kleur zeggen: goed man, jij bent onze guy! Ik ben aangenomen vanwege mijn visie, op een plek waar ik invloed heb. Dat is waardevoller dan al die grachtengordelcommissietjes die urenlang vergaderen over hoe je allochtonen kunt werven.’

Over #MeToo schrijf je in een stuk in de bundel dat ook na de opkomst van die beweging veel mensen ervan overtuigd blijven ‘dat niet het slachtoffer, maar de pleger wordt benadeeld en domweg de dupe is van een overspannen tijdgeest’. In 2015 nam je het publiekelijk en vurig op voor je eigen regisseur Ruut Weissman, toen die als hoofd van de Kleinkunstacademie werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hoe kijk je daarop terug?

‘Ik denk dat ik me ben gaan realiseren dat je, als one of the guys, als iemand die een band heeft met een beschuldigde, je eigen perspectief niet leidend kunt laten zijn. Ik kwam voor een vriend op, zo zag ik dat. Ik vond de berichtgeving onzorgvuldig, omdat de zaak van docent Jappe Claes op een hoop gegooid werd met die van Ruut, terwijl Jappe door verschillende studentes werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ruut had in de jaren tachtig twee keer een relatie gehad met een studente en er was één andere vrouw die beweerde dat hij vulgaire dingen had gezegd. Het waren onvergelijkbare casussen.’

De gedragingen van Weissman zijn relevant omdat hij hoofd van de opleiding was en geen actie had ondernomen ten aanzien van Claes. In 2017, na de eerste #MeToo-golf, volgde een nieuwe publicatie over Weissman, met andere, meer recente beschuldigingen.

‘Toen heb ik wel gedacht: ik moet hier geen stem in willen zijn. Ik heb er natuurlijk gesprekken over gehad met mijn toneelschoolklas. Gek eigenlijk, dat we wisten dat Jappe Claes afsprak met studentes in de bar van Hotel de l’Europe om te proberen ze te groomen, maar dat we erom lachten. Voor de vrouwen in kwestie is die ervaring beschamend en traumatiserend geweest, en wij stonden erbij en keken ernaar, in zekere zin. Ik denk dat het antwoord op jouw vraag is dat ik het nu nooit meer op die manier had aangepakt. Ik ben bewuster van mijn blinde vlekken.’

Johan Fretz: ‘Je mag soms hard zijn.’ Beeld Rebecca Fertinel

Is een column een plek voor een persoonlijke afrekening?

‘Ehm, niet als het vanuit ego of persoonlijke gekwetstheid komt, dat lijkt me niet de bedoeling.’

In je voorwoord beschrijf je hoe je in de schoolkrant een keer een docent hard aanpakte. Daarop werd je aangesproken door een door jou met voor- en achternaam genoemde conrector, ‘beslist de meest fantasieloze persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet en die deze speciale vermelding verdient omdat het mensen zoals zij zijn die de hartstocht, vreugde en oorspronkelijkheid van jonge mensen in de knop proberen te breken’. Is dit geen persoonlijke afrekening?

‘Nou, maar hier sta ik achter omdat dit voor mij staat voor iets fundamenteels. Ik vind dat je je tijdens je middelbare schooltijd moet kunnen ontplooien tot vrije geest. Als je dat, zoals die conrector, structureel en op kwaadaardige manieren hebt geprobeerd te dwarsbomen, vind ik dat kwalijk. De conrector staat ergens symbool voor. VVD-Kamerlid Bente Becker pleit voor het in stand houden van vluchtelingenkampen met lekkende tenten op Lesbos, waar kinderen door ratten worden gebeten. Als ik over Becker schrijf, is dat dan een persoonlijke afrekening, of reken ik af met waar ze voor staat? De afrekening is met de waarde die die persoon belichaamt.’

Het ging om het aanspreken van een leerling op een stukje in de schoolkrant en de conrector is, in tegenstelling tot een Kamerlid, geen publiek figuur.

‘Het ging om een conrector die het vrijzinnige en autonome denken van pubers de kop in wilde drukken.’

Vind je het niet hard?

‘Je mag soms hard zijn.’

De conrector in kwestie was, toen ik haar belde, behoorlijk ontdaan. Ze zei: ‘Ik herinner me Johan als een kleurrijke persoonlijkheid, ik volg hem met veel plezier. Op onze school kon en mocht veel, maar ik vond dat conflicten in gesprekken moesten worden opgelost, niet via de schoolkrant. Ik herken me niet in wat hij schrijft.’

‘Dat is nobel, om te zeggen. Het voelt nu alsof ik voor een soort tribunaal zit, ik moet blijkbaar met vijftien voorbeelden komen van wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Ik vond haar cynisch, beknottend en een technocraat. Je spreekt me er nu op aan, dus ik denk er wel over na. Had ik het moeten anonimiseren? Misschien wel, want het is geen publiek persoon. Daar zal ik kritisch op moeten reflecteren. Nu ik erover nadenk: als het boek nog niet bij de drukker lag, had ik haar naam er uitgehaald.’

Een paar uur na het interview stuurt Fretz een app: ‘Misschien is dit een schoolvoorbeeld van doorschieten: waar de emotie, over iets dat ik kwalijk acht, de overhand neemt en ik daarmee de eigen waarden even loslaat met een nodeloze sneer. Ik zal haar zelf eens aanschrijven.’

Zijn je politieke ambities definitief van de baan?

‘Ja. Ik ben effectiever op andere manieren. Bovendien is het zoals schrijver Toni Morrison zegt: alle goede kunst is politiek. Ik maak verhalen die in deze wereld geworteld zijn.’