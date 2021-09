De flexibele opiniemaker interviewt in navolging van de omroepen een collega. Johan Fretz over een nieuw seizoen Paroolcolumns!

Afgelopen week hoorde ik Matthijs van Nieuwkerk in Khalid & Sophie over een nieuw seizoen Matthijs gaat door, in Jinek keken Peter van der Vorst, Albert Verlinde en Beau van Erven Dorens terug op twintig jaar RTL Boulevard en in Op1 blikten de makers van Flikken Rotterdam vooruit op alweer het vijfde seizoen van Flikken Rotterdam. Als mijn favoriete programmamakers constant programmamakers blijven uitnodigen, wordt het tijd dat ik als opiniemaker ook eens ruimte gun aan andere opiniemakers.

Dus Johan Fretz, goed dat je er bent, man.

‘Ja, dankjewel.’

De fans kunnen hun geluk niet op, want er komt een nieuw seizoen columns in Het Parool!

‘Nou ja, ik had vakantie en nu ben ik weer terug.’

Aflevering 1 hebben we al mogen zien. We gaan even kijken naar een compilatie: ‘Waarschijnlijk had ze goed naar Sywert gekeken’; ‘Misschien kent ze inderdaad geen andere banen’; ‘Politiek en lobby zijn te innig verstrengeld.’ Kippevel. Hé, en kunnen we dit seizoen ook weer veel dingen over racisme en zo verwachten?

‘Nou ja, wat ik wel probeer aan te kaarten is dat de menselijkheid in deze samenleving regelmatig wordt vergeten en…’

Geweldig, tegen racisme dus. Dan heb je aan mij een medestander en dat weet je. En de volgende aflevering? Tipje van de sluier?

‘Nou, ik schrijf natuurlijk over de actualiteit en hij verschijnt pas zaterdag dus…’

Kom op, doe niet zo flauw. Eén zinnetje?

‘Oké, omdat jij het bent. ‘Misschien gaat Prins Bernhard ook wel naar het Woonprotest. Veel mensen dicht op elkaar: dat spreekt hem zeer aan.’’

Wat een primeur! De nieuwe column van Johan Fretz is zaterdag te lezen in Het Parool. En online ’s ochtends vanaf hoe laat?

‘Zeven uur!’

Johan, goed dat je er was, man.