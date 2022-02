Joeri Vos is bovenmatig geïnteresseerd in de enorme macht van moderne mediabedrijven ★★★☆☆

‘De klap 1: Krant’ Beeld Isabelle Renate la Poutre

Waar zullen ze in de krant van morgen nu weer eens over schrijven: Hongarije en Orban, de midterms in Amerika, of de uitzetting van westerse journalisten uit Rusland? De buitenlandlandredactie van een kwaliteitskrant komt bijeen in de ochtendvergadering. O ja, ergens in de Stille Oceaan is een beginnende tsunami geconstateerd, maar ach, dat soort meldingen zijn er zo vaak.

Zo begint de voorstelling Krant van De Veenfabriek waarvoor regisseur en tekstschrijver Joeri Vos een dag stage liep op de redactie van de Volkskrant. Hij heeft daar goed opgelet, want de dagelijkse praktijk op de krant wordt door zijn acteurs behoorlijk realistisch benaderd.

Maar deze dag zal anders zijn dan normaal. Want tijdens een geheime meeting presenteren twee journalisten van de krant het resultaat van hun onderzoek naar de praktijken van twee Belgische krantenmagnaten: Christian Van Thillo (DPG) en Thomas Leysen (Mediahuis). Deze twee mediabedrijven hebben nagenoeg alle belangrijke kranten, tijdschriften en soms ook radiostations van Nederland en België in handen. Als journalist Vik (Ruta van Hoof) een opsomming geeft van wat DPG en Mediahuis allemaal bezitten – van de Volkskrant tot Ouders van nu, van Donald Duck tot NRC – klinkt dat even indrukwekkend als onheilspellend.

Maar het gaat verder, veel verder. Het fictieve onderzoek van de twee journalisten gaat terug tot in de Tweede Wereldoorlog, en suggereert vandaaruit connecties met wapenhandel, witwassen, het opkopen van kranten en belastingontduiking. Maar wat is waar, en wat niet? Ook de aanwezige journalisten zijn geschokt; een van hen noemt dit terecht een complottheorie. Zal de krant dit publiceren, of niet?

Daardoorheen speelt dan de tsunami, die gaandeweg steeds grotere vormen aanneemt en zelfs de Amerikaanse westkust bedreigt. Ook daar moet de krant over schrijven. Aldus accentueert Vos het dilemma van de journalistiek: betrokken schrijven over het grote wereldnieuws of wroeten in eigen gelederen?

Als voorstelling beweegt Krant een beetje tussen het documentaire theater van De zaak Shell en De verleiders in, maar het mist de intelligente nuance van de een en het theatrale van het ander. Vos lijkt bovenmatig geïnteresseerd in de enorme macht van moderne mediabedrijven. Hoe kan het dat de zelfverrijking in de top in zo’n schril contrast staat met de berichtgeving over de kloof tussen arm en rijk? Hij vergat alleen om er ook spannend theater van te maken. De vormgeving is (bewust?) uitgesproken lelijk, de muziek (gitaar, trombone, automatisch drumstel) voegt niets toe, en het acteren is weinig opzienbarend.

Een spannend onderwerp alleen is niet genoeg voor een voorstelling die er echt toe doet.