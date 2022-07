Jodie Comer levert een olympische acteerprestatie als nietsontziend zedenadvocaat ★★★★☆

Jodie Comer in de theatersolo Prima Facie. Beeld Helen Murray

Op het eerste gezicht is Tessa Ensler een slimme, maar meedogenloze advocaat. In Prima Facie zien we haar snedig, geestig en cynisch aan het werk in de rechtbank, waar ze dubieuze sujetten uit de gevangenis houdt door getuigenverklaringen onderuit te halen, precies genoeg twijfel te zaaien en altijd ‘de juridische waarheid’ boven tafel te krijgen. Wat dus niet hetzelfde is als de simpele waarheid.

Rechtspraak is voor haar een sport. Ze is gespecialiseerd in het verdedigen van verdachten in zedenzaken. Ze haalt er eer uit om de vermeende slachtoffers van deze verdachten zo netjes en eerbiedig mogelijk onderuit te halen, zegt ze in deze monoloog. Tegelijkertijd staat ze als een cowboy te dansen op tafel als er weer een vrouw verstrikt raakt in de details van haar verkrachting. Totdat de rollen onherroepelijk omdraaien.

Jodie Comer in Prima Facie. Beeld Helen Murray

De Engelse actrice Jodie Comer is als deze nietsontziende Tessa Ensler een sensatie die je moet meemaken om het te geloven. Gelukkig kan dat nu. Na een succesreeks van zes weken in Londen is Prima Facie als onderdeel van National Theatre Live te zien in diverse Nederlandse bioscopen, net als eerder de voorstelling Cyrano de Bergerac (met James McAvoy) en de theaterversie van Fleabag (met Phoebe Waller-Bridge).

Let wel, live betekent hier ‘live opgenomen’: een integrale uitvoering van Prima Facie mét publiek is enkele weken geleden met een handjevol camera’s vastgelegd in het Harold Pinter Theatre in Londen en daarna uitzonderlijk goed gemonteerd. Dat je twee uur naar hetzelfde toneel en dezelfde vrouw zit te kijken wordt geen moment een probleem.

Dat komt hoofdzakelijk door Comer, die in de Britse serie Killing Eve als huurmoordenaar Villanelle ook al een hypnotiserende uitwerking had op de kijker. Bij Tessa herken je aanvankelijk dezelfde schittering in de ogen van iemand die zich vastberaden een weg door het leven acteert.

Comer is een storm die begint te razen en niet meer ophoudt, totdat ook de laatste woorden van de toneeltekst van Suzie Miller zijn gezegd. Die tekst is een compact drama dat een reeks emotionele hoogtepunten uit Tessa's leven aan elkaar rijgt, zonder daarbij al te veel te letten op subtiliteiten. Achtereenvolgens krijgen we fragmenten voor de kiezen uit haar working class-jeugd, uit haar studietijd aan Cambridge, waar ze een buitenbeentje was, en van hoe ze zich omhoogwerkt op het advocatenkantoor. Ze is dus een sociale klimmer en dat is altijd indrukwekkend om te zien.

Des te harder komt het moment binnen waarop ze noodgedwongen haar masker moet afzetten en alles dreigt te verliezen. Dat is het moment waarop ze zelf slachtoffer wordt van seksueel geweld. Comer benadrukt in haar spel knap de angst, schaamte en zelfhaat die dat bij Tessa oplevert.

De regie van Justin Martin vliegt tegelijkertijd uit de bocht door het vervolgens tien minuten echt te laten regenen op het podium, een wolkbreuk die Tessa’s wedergeboorte moet symboliseren, waar ze zich doorheen moet slepen op weg naar een betere, rechtvaardigere versie van zichzelf.

Het tweede deel van de voorstelling zien we Tessa aan de andere kant van het ondervraagdenbankje. Ze klaagt haar verkrachter aan. Met dezelfde energie als eerst, maar zonder de bijbehorende zelfverzekerdheid, moet ze zich verdedigen tegen een advocaat die dezelfde trukendoos hanteert als zij vroeger. Ze vecht zowel tegen zichzelf als tegen een systeem dat vrouwen systematisch benadeelt.

De tekst krijgt tegen het einde een wat prekerige toon. Dat is bewust, naar het lijkt, want voor het eerst beweegt dan de camera naar achteren en verschijnt ook het theaterpubliek in beeld. Een op de drie vrouwen is slachtoffer van seksueel geweld, herhaalt Tessa. Een tekst die auteur Suzie Miller duidelijk aan het publiek adresseert. Ons eeuwenoude, door mannen opgetuigde rechtssysteem, zegt ze, kan daar niet mee omgaan. Verandering is noodzakelijk.

Dankzij wederom de finesse van Comer wordt dit pamflettistische einde alsnog een meeslepende scène, zodat de impact van dit belangwekkende en adembenemende stuk dubbel en dwars gevoeld wordt.

Prima Facie Theaterregistratie ★★★★☆ National Theatre Live, scenario Suzie Miller, regie Justin Martin. Met Jodie Comer. 120 min., in diverse zalen.

Nieuw perspectief ‘Het is bijna onmogelijk om een aanrandingszaak te voeren en die te winnen.’ Dat zegt Suzie Miller, schrijver van Prima Facie, tijdens de inleiding voorafgaand aan haar toneelstuk (die eveneens in de bioscoop wordt vertoond). Met het stuk wil de auteur, die vroeger jurist was, de tekortkomingen van het rechtssysteem aan de kaak stellen. De focus ligt volgens haar te vaak bij het perspectief van de mannelijke dader, die ten onrechte beschuldigd zou worden. Kijk alleen al naar de zaak rondom Johnny Depp en Amber Heard. Miller: ‘Ik wilde nu eens de ervaringen van een vrouw verkennen.’