Joana Schneider maakte de kleertjes van haar Polly Pocket-pop na op menselijk formaat: verrukkelijk én vervreemdend

Joana Schneider, ‘Ballet Date Look’ (2023) Beeld LNDW Studio

Het valt me ineens op dat iedereen er uit ziet als een barbiepop. Oké, niet iedereen. Ik bedoel: influencers, sterren op de rode loper, modellen. Korte rokjes, strakke pakjes, lange gladde haren. Sinds de pr-machine van de nieuwe Barbie-film ergens vorig jaar losbarstte, voltrekt zich op mijn tijdlijn zo nu en dan een roze golf. barbie-esthetiek, of barbiecore, zoals de trend op TikTok heet, is zo alomtegenwoordig dat fastfashionwinkels als Shein er een aparte sectie in hun webshop voor inrichten, schreef Lisa Bouyeure onlangs. Op zich niets nieuws, de zoveelste tiktoktrend. Toch fascinerend: volwassen vrouwen die eruit willen zien als de poppen waar ze vroeger mee speelden.

Roze in alle schakeringen, van zuurstok tot suikerspin, overheerst ook in de verrukkelijke tentoonstelling van Joana Schneider (32) in galerie Rademakers in Amsterdam. Maar hier staat ander iconisch jaren negentig speelgoed centraal: Polly Pocket, de minivrouw die woont in een poederdoos. Schneider liet zich voor de tentoonstelling inspireren door een meme. Op Instagram stuurde iemand haar een plaatje van Polly, met daarbij de tekst: ‘Als je weet wie zij is, is het tijd voor botox.’ Als in: dan ben je oud. Klopt niet helemaal, het speelgoed wordt nog steeds verkocht. Maar de versie op de foto was wel duidelijk de jarennegentigvariant, in piepkleine hartvormige doos. En jarennegentigbaby’s zijn, in ieder geval in de wereld van internetmemes, rijp voor de injectiespuit.

Voor haar installatie liet Schneider zich inspireren door een variant van Polly Pocket, de Fashion Doll van eind jaren negentig. Die was iets groter dan de poederdoosbewoonster, en had een enorme hoeveelheid – los aan te schaffen – rubberen outfits die je het popje aan en uit kon trekken. Hoewel ik zelf nooit met deze variant heb gespeeld (te oud), word ik toch een beetje weeïg van binnen bij de herinnering aan rubberen jasjes, rokjes, laarzen, hoeden en tasjes. Heeft vast iets te maken met de vertedering die minidingen nu eenmaal oproepen. Maar ook met de substantie, alsof het winegums zijn waar je je tanden in kan zetten.

Afgedankt visserstouw

Schneider vergrootte de kleertjes uit tot menselijke proporties en hing ze aan de muren van de galerie. Net als in haar eerdere kunstwerken gebruikte ze afgedankte visserstouwen als basis. Maar waar ze deze eerder in al hun ruwheid liet zien, zijn de touwen nu helemaal omwikkeld met glimmende roze, paarse of blauwe garens. Van die omwikkelde touwen maakte ze de kleding. Het resultaat lijkt op iets uit een 3D-printer: laagje voor laagje opgebouwd. Polly zelf is in de tentoonstelling van Schneider nauwelijks te zien, het gaat om haar kleren. Ook staat er een prachtig winkelwagentje.

Lily van der Stokker, ‘Huh 1’, (2014). Beeld Lily van der Stokker en Air de Paris, Romainville

De ingewikkelde constructie, de verfijning ervan, en hier en daar het visserstouw dat ertussendoor piept en je eraan herinnert dat het handwerk is; het is om te smullen. Tegelijk zijn die reuzenspeelgoedkleren ook vervreemdend, een beetje zoals de pontificale schattigheid in het werk van Lily van der Stokker ook vervreemdend kan zijn. Niet per se alleen een viering ervan, ook geen kritiek, iets ertussenin. In ieder geval iets dat vragen oproept.

Joana Schneider ‘Ballet Date Look’ (2023) Beeld LNDW Studio

Zo riep de Polly Pocketwereld van Schneider bij mij vooral vragen op over de link tussen schoonheid, speelgoed en de mode-industrie. Best gek eigenlijk, poppen die speciaal gemaakt zijn om er kleren voor te kopen en ze die aan te trekken. Consumeren is het toppunt van fun, leer je al snel als meisje. Als vervolgens de mode-industrie jaren later inspeelt op de nostalgie van zulke vroegere meisjes is de cirkel rond. Toch zijn de outfits van Schneider geen vingerwijzingen, daarvoor zijn ze simpelweg te mooi, te vertederend, te verbluffend. Tegenover de wegwerpmentaliteit van fast fashion plaatst ze iets anders: extreem langzame fashion, een viering van handwerk en vakmanschap.

Joana Schneider