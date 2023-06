Jeugdprogramma ‘Snap Shot’ is het leukste kwartiertje huiswerk van de week

Geen idee van wie ze het heeft, maar als er een foto van mijn peuter wordt gemaakt, houdt ze, als een volleerd Instagrammodel, haar hoofd ineens schuin, trekt ze haar mondhoeken omhoog en zet ze het ene voetje voor het andere.

Wáárom?

Voormalig Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg (l) onderzoekt ons fotogedrag in ‘Snap Shot’. Beeld BNNVARA

Jan Dirk van der Burg, voormalig Fotograaf des Vaderlands en maker van de wekelijkse beeldcolumn #heerlijkgenieten in Volkskrant Magazine, doet in het een nieuwe jeugdprogramma Snap Shot (BNNVara, NPOZapp) een bijzonder geslaagde poging dit en ander opmerkelijk fotogedrag uit te leggen. De nieuwbakken televisiepresentator krijgt daarbij de hulp van tiktokkers, fotomodellen en originele en opvallende beeldmakers als Hanane El Ouardani, Sanja Marusic, Jaap Scheeren en Tengbeh Kamara die vanuit hun eigen werkwijze laten zien hoe beelden tot stand komen en hoe die te manipuleren zijn.

En dan zijn er nog Gijs, Nico, Keylisha, D’leh, Cateleya en Lou: een geweldig kinderpanel dat wijs en grappig praat over wat cringe, tenenkrommend, is op een foto (‘je zus’) en hoe je een rijdende auto kunt vastleggen (gewoon heel vaak klikken, dan is altijd wel een foto gelukt’). In elke aflevering, die titels hebben als ‘Actie’, ‘Cringe’ en ‘Strike a pose’, neemt de goedgeluimde Van der Burg een van hen mee naar een bekende beeldmaker. Zodat ze bijvoorbeeld kunnen leren hoe je dat nou doet, een actiefoto maken – ondanks dat Van der Burg op de fotoacademie leerde dat je ‘niet-luisterende en bewegende objecten te allen tijde moet vermijden’.

‘Wat is nou eigenlijk: mooi?’ vraagt de op een strandbedje liggende presentator zich af in de aflevering van afgelopen zondagmiddag. Dat is persoonlijk, maar hij komt toch met een rijtje. ‘Een ondergaande zon…’, Van der Burg zwijmelt weg, ‘… dat heerlijke kleurencontrast, met dat rood en dat geel en dat blauw, je hersenen zeggen ‘jamjamjam’, en je ogen willen alleen maar meer daarvan zien’. Ook mooi op een foto: ‘rook of vuur, daarmee win je echt elke fotowedstrijd’. En symmetrie: hij toont een reeks van betegelde of met grind volgestorte voortuinen met daarin twee strakgesnoeide boompjes. ‘En als dat nog niet mooi genoeg is, gooien we er een filter overheen.’

Van der Burg onderzoekt in Snap Shot zonder oordeel wat ‘we’ mooi vinden, en waarom, maar het programma zou niet zo goed zijn als hij niet ook, samen met andere beeldmakers, alternatieven zou aanbieden. En (pech voor de fotoacademie): alles mag. Wat raar, onbegrijpelijk of vies is, kan juist mooi zijn op een foto. Zoals Jan Ebbinge vogelpoep op auto’s eruit laat ziet ‘als een soort schitterende driesterrentoetjes van een sjiek restaurant’. Foto’s, zegt Van der Burg, kunnen dus van een drol een gebakje maken. Net zoals hij van een lesje culturele en kunstzinnige vorming op televisie het leukste kwartiertje huiswerk van de week maakt.