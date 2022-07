Jeugdfilm Strijder toont hoe eenzaam het voelt om af te wijken van de norm ★★★☆☆

Strijder

De droom van de 11-jarige Dylan (Maik Cillekens) is dezelfde als die van talloze andere jongens van zijn leeftijd. Hij wil profvoetballer worden, of in elk geval heel goed in voetbal. Wie weet staat er op een dag een scout langs de lijn bij de Rotterdamse club VV Maasvogels, als hij speelt met zijn team.

Voor Dylan houdt de droom op als hij door een auto wordt geschept. Het zware ongeval zorgt voor een moeizame verhouding met zijn vrienden, allemaal voetballers, en met zijn praktisch ingestelde vader Dennis (Martijn Fischer), die ook zijn voetbaltrainer is. Dennis plaatst zijn zoon keihard buiten het team – de jongen moet de realiteit onder ogen zien, is zijn devies.

Zo makkelijk gaat dat niet. Dylan krijgt in zijn fantasie bezoek van tv-presentator en straatvoetbalheld Soufiane Touzani, die hem voorhoudt dat hij ook met een rolstoel nog best kan voetballen, al vergt dat wat creativiteit. Acceptatie gaat met vallen en opstaan.

Oppervlakkig gezien is Strijder zo’n typisch Nederlandse jeugdfilm die problemen vermengt met wat goedmoedige humor en een opgewekte toon. Maar regisseur Camiel Schouwenaar, wiens animatiefilm Polska Warrior in 2017 werd bekroond met het Gouden Kalf voor beste korte film, geeft zijn speelfilmdebuut stiekem wel een eigen gezicht. Dat zit hem bijvoorbeeld in de maatschappelijke achtergrond van de personages. Strijder speelt zich af op Heijplaat (een filmisch interessante Rotterdamse volkswijk) in een arbeidersmilieu – een milieu dat door veel jeugdfilms geschuwd wordt, maar hier een vanzelfsprekende, ruwe maar toch liefhebbende omgeving vormt.

Het scenario van Job Tichelman, zelf aan een rolstoel gebonden, is nuchter en gevoelig tegelijk. Zonder wrok laat Tichelman zien hoe ondoordacht kinderen én volwassenen kunnen zijn in hun omgang met mensen met een beperking. En hoe eenzaam het voelt om af te wijken van de norm.

Strijder is niet in alle opzichten zo subtiel; het acteerwerk is soms wankel (net als de Rotterdamse accenten van de volwassen acteurs) en de plot niet altijd origineel. Niettemin is het een jeugdfilm met het hart op de goede plaats, niet bang om ongemakkelijke waarheden te onderzoeken. Een aantal scènes, zoals de zwijgende confrontatie tussen Dylan en zijn vader in de badkamer, is zelfs goud waard.