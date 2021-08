Jett Rebel glijdt op PAPP achteloos over de toppen van dertig jaar popmuziek ★★★★★

De open brief waarin Jett Rebel twee weken geleden zijn frustratie over het huidige festivalbeleid van zich af schreef lijkt het startschot van nieuwe bedrijvigheid. Jelte Tuinstra, een van ’s Nederlands meest getalenteerde popmuzikanten, staat vrijdag voor het eerst in twee jaar weer op het podium. En het album dat eerder dit jaar zou uitkomen, is eindelijk uit. Het is een afspeellijst voor een einde-der-tijdenfeestje geworden, van de uitnodigende funkrock van Love Right Now tot Emma, dat met zijn gestapelde lalala’s, zoemende synthesizers en babygeluidjes van vrolijkheid uit elkaar spat. Dat alles zonder de luisteraar een adempauze tussen de tracks te gunnen.

Pre-Apocalypse Party Playlist laat horen hoe het klinkt als je gulzige muzikaliteit koppelt aan feestelijke onbevangenheid. Net als op voorganger 7, maar PAPP klinkt voller. Dat heeft misschien te maken met Tuinstra’s voorliefde voor meerstemmige vocalen, die overal opduiken.

Zijn songs zitten barstensvol minutieus gevijlde details en klinken als classics die je ouder inschat dan de artiest zelf. Jett Rebel belichaamt de paradox van de briljante musicus die eerder navolger is dan pionier. Een poppolyglot die zich het idioom van muziekgenres tussen de jaren zestig en negentig heeft eigengemaakt.

Want ja, alles verwijst naar iets anders. De harmonieën in Behave zijn van de Eagles. Op Ppparty is Prince in Tuinstra gevaren en Kiss that Girl is een prachtige, weelderig gedroomde Beach Boys-symfonie. En nee, dat is niet erg als het je allemaal net zo goed doet als je voorbeelden. En Tuinstra glijdt achteloos, met zijn talent als surfplank, over de toppen van dertig jaar popmuziek.

Jett Rebel Pre-Apocalypse Party Playlist Pop ★★★★★ Warner