Jett Rebel geeft zijn eerste concert sinds januari 2020. ‘Je begrijpt misschien dat ik hier een beetje emotioneel van word’ ★★★★☆

Jett Rebel vrijdag in Ommen. Beeld Robert Westera

‘Ik weet niet goed wat ik moet zeggen’, stamelt Jelte Tuinstra (30), alias Jett Rebel, als de zenuwen zijn weggespeeld. Voor hem ligt het schelpvormige Bostheater van Ommen. Op de tribunes joelen vrijdag 500 hongerige fans. ‘Je begrijpt misschien dat ik hier een beetje emotioneel van word.’

Allicht. Hij staat op een podium, voor publiek, met zijn band. Eerste concert sinds januari 2020. Hij zou dit weekend op Lowlands spelen, gevolgd door een mooie clubtournee in september, maar alles staat weer op losse schroeven en zal waarschijnlijk worden uitgesteld. Misschien kan zijn solotournee in de theaters (oktober) doorgaan.

Jett Rebel vrijdag in Ommen. Beeld Robert Westera

Tuinstra schreef zijn frustratie van zich af op de opiniepagina van de Volkskrant en bood de uitzichtloosheid in de ‘live-industrie’ het hoofd met een sterk nieuw album dat rockt op de vulkaan (Pre-Apocalypse Party Playlist), gekoppeld aan een weigering om bij de pakken neer te zitten.

Geen Lowlands dit weekend? Dan maar een albumpresentatie uit de grond stampen, ergens waar het wél kan. Bostheater Ommen stampte mee.

Twee stukken van het nieuwe album zetten de toon: Love Right Now en Ppparty. Het zijn bevelen: liefde voelen en een feest bouwen. Jett wil knallen tot de stekker eruit moet, van acht tot elf, een beetje zoals de befaamde nachtconcerten van Prince, de inspirator die in de hitsige, funky rock van Jett Rebel nooit ver weg is.

Een uitgesponnen jamsessie wordt het gelukkig geen moment. Jett Rebel en zijn band spelen gewoon heel veel liedjes, een stuk of 28 uiteindelijk, met een solo-intermezzo halverwege, al zingt hij ook dan vanuit de tenen: Just in Case You’re Ever Down Again en It’s Real.

Daar is de band weer voor de finale. Nog een tandje erbij. En nóg een. Gelukkig heeft Jett Rebel veel songs in de bagage met een feestthema: ‘I don’t really want to behave’, erkent hij in een fijne, nieuwe powerpopsong.

Jett is van de riem. Zweet gutst. Toeschouwers dansen. Briljante songs zijn het heus niet allemaal, maar die liederlijke overdaad, die overgave aan de muziek, het staat hem, het past bij de man en zijn oeuvre.

‘This is a shit time for music’, roept hij tussen twee nummers door. Dat is ook zo, maar als hij even later vraagt of we vanavond de kracht van muziek hebben gevoeld, of we liefde hebben gevoeld, kan er maar een antwoord zijn: ja, Jett, dat hebben we – en ook wij hadden het fucking hard nodig.