Jesse Chandler bracht Midlake weer tot leven en daar mogen we blij om zijn ★★★★☆

De hoes van Midlakes nieuwe album laat een portret zien van de vader van toetsenist en fluitist Jesse Chandler. Hij was het die verantwoordelijk was voor het ontwaken van de band, die sinds 2013 in slaapstand stond. In een droom vertelde hij aan aan zijn zoon dat hij de band weer bij elkaar moest brengen. Gelukkig maar. Want For the Sake of Bethel Woods dompelt je weer in een warm bad van psychedelische softrock. Muziek die een zacht verlangen oproept naar de dingen en mensen die er niet meer zijn. Naar Bethel Woods bijvoorbeeld, ‘a time and a place where peacefulness once stood’. Het nummer behandelt de pelgrimage van Chandler en diens vader naar de plek waar Woodstock plaatsvond. Of het prachtig in harmonieën geweven Noble. Midlake grossiert in breekbare melancholie sinds hun doorbraakalbum The Trials Of Van Occupanther. En hoewel de band uit Texas sinds het vorige album Antiphon meer rockt en elementen toelaat uit andere genres – dat jazzy basloopje in Gone - zijn het de liedjes als paleisjes van zachte contemplatie die de meeste indruk maken.

Midlake For The Sake Of Bethel Woods ★★★★☆ Bella Union