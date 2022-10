Jeroen Spitzenberger wordt overstemd door zinderende jazz in ‘Memento Mori’ ★★★☆☆

Jeroen Spitzenberger in ‘Memento Mori’. Beeld Anne van Zantwijk

In het donker komen de elf muzikanten één voor één het podium oplopen. Ze rommelen wat, installeren zich achter hun muziekstandaard, spelen een toonladdertje. Een beetje zoals in het beroemde Rhapsody in Blue van George Gershwin, waarin een grote stad ontwaakt. Dan begint het orkest ineens samen te spelen, met een eigen compositie, meteen op orkaankracht. Daverend slagwerk, saxofoons, een trompet; het fonkelt en het knettert.

Te midden van deze goddelijke jazzmuziek van het New Rotterdam Jazz Orchestra verschijnt Jeroen Spitzenberger ten tonele. De drukbezette acteur (bekend van zijn rollen als Pim Fortuyn in dramaserie Het Jaar van Fortuyn en vader Tim in Oogappels) heeft zelf een toneeltekst geschreven rond het thema de dood. De dood is een fascinatie van Spitzenberger, die in interviews vertelde dat zijn opa al op 52-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval, en zijn moeder op haar 55ste aan meerdere hartinfarcten.

Spitzenberger speelt meerdere personages die met de dood in aanraking komen. Prominent is de verhaallijn rond een ouder koppel. De gepensioneerde man vertelt hoe hij in zijn eentje zijn dagen moet vullen, nadat zijn grote liefde Elisabeth plotseling is overleden. Spitzenberger speelt de man zelf, die zich ten onrechte schuldig voelt omdat hij thee aan het zetten was toen zijn vrouw een acute hartaanval kreeg. Had hij haar kunnen redden? Spitzenberger speelt ook de arts die uitlegt wat er precies is gebeurd, en de begrafenisondernemer die zich meldt om de uitvaart regelen.

Beeld Anne van Zantwijk

In het begin worden de teksten van Spitzenberger overstemd door de muziek, letterlijk en figuurlijk. Hij is niet altijd verstaanbaar, en de wel te volgen teksten over het dagelijks leven als weduwnaar zijn nogal doorsnee en clichématig. Dat verandert gelukkig tijdens de voorstelling. Naar het einde toe wordt Spitzenbergers vertelling komisch en raak, bijvoorbeeld als hij zelf in een witte grafkist gaat liggen en de muzikanten bij hem langskomen voor een kort woordje van afscheid (‘Erg hè?’, ‘Zeg het als we iets kunnen doen’). Ook de scène waarin hij een gladde begrafenisondernemer speelt, is sterk. Na deze humor is er aan het slot juist weer plaats voor het kraken van een aantal serieuze noten over de dood.

De voorstelling heeft grote potentie, vooral door de vondst om topacteur Spitzenberger te koppelen aan het New Rotterdam Jazz Orchestra met zijn zinderende, eigentijdse jazzgeluid. Het eindresultaat is nu muzikaal iets sterker dan tekstueel. Met een speelduur van circa 70 minuten is het ook vrij snel afgelopen. Memento Mori had nog iets meer doorontwikkeld kunnen worden. Desondanks valt er ook nu veel te genieten van deze grillige productie. Jazz, humor, en het spel van Jeroen Spitzenberger; dat zijn prima ingrediënten om je wat meer te verzoenen met de Latijnse spreuk ‘Memento Mori’ , oftewel het besef van je eigen sterfelijkheid.

Memento Mori Muziektheater ★★★☆☆ Door Jeroen Spitzenberger en het New Rotterdam Jazz Orchestra. Eindregie Floris van Delft. 29/10, De Doelen Rotterdam. Tournee t/m 11/12.