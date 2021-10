Jenne Jan Holtland verkent morele dilemma’s in Zuid-Afrika

Op 20 mei 1983 ontploft een autobom in de Kerkstraat in Pretoria, Zuid-Afrika. Er vallen 19 doden en 217 gewonden: daders, voorbijgangers, militairen, wit en zwart. De Church Street bombing gaat de annalen in als een van de dodelijkste aanslagen van het ANC, dat in die jaren tegen apartheid vecht. De Nederlander Klaas de Jonge, die voor het ANC ging werken en zich twee jaar lang verschanste in het Nederlandse ambassadegebouw in Pretoria om aan vervolging te ontkomen, heeft de auto met explosieven over de grens met Swaziland gereden.

Bijna veertig jaar later verkent de jonge journalist Jenne Jan Holtland (zes jaar na Church Street geboren) de morele dilemma’s rond gerechtvaardigd geweld in de oorlog om de goede zaak. Met Klaas de Jonge reist hij terug naar de plekken van verzet en stelt hij indringende vragen over de vanzelfsprekendheid waarmee De Jonges generatie andermans strijd de hare maakte. Geen twijfel kende. De koerier van Maputo is roadtrip en filosofische verkenning ineen en verbindt geschiedschrijving aan urgente actuele kwesties. Over de vraag of je schuldig kan zijn aan nietsdoen. En over het belang van gevraagd worden.

Jenne Jan Holtland: De koerier van Maputo – Een Nederlander in de Zuid-Afrikaanse revolutie. Podium; € 25.