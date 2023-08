Jemini the Gifted One klinkt op Born Again vol bravoure ★★★★☆

Vorig jaar rond deze tijd verscheen Cheat Codes, een van de beste hiphopplaten van 2022, met twee afzenders die het beste in elkaar naar boven haalden: producer Danger Mouse (echte naam: Brian Burton) en rapper Black Thought (echte naam: Tariq Trotter), frontman van hiphopband The Roots.

Danger Mouse is opnieuw de dienstbare hiphopproducer op Born Again, een album dat in veel opzichten op Cheat Codes lijkt: het lag bijna twintig jaar onaf te wachten en opnieuw is het erg goed, ouderwets en cool tegelijk.

Met zijn droge, lekker simpel gehouden beats laat Danger Mouse nu de New Yorkse rapper Jemini the Gifted One schitteren. Ze maakten samen Jemini’s album Ghetto Pop Life (2003) en namen Born Again grotendeels direct daarna op, in 2004, maar het album bleef liggen. Jemini werd een beetje vergeten. Tot nu.

Het verschil? Waar Cheat Codes vrij stijlvast was, is Born Again eclectischer, met doses soul, jazz (Brooklyn Bazquiat) en vette pop (Locked Up). En waar Black Thought rapte als een vurige veteraan, klinkt Jemini vol bravoure en druistig, behalve wanneer hij ontwapenend verhaalt over zijn getroebleerde jeugd, in Dear Poppa.

Danger Mouse & Jemini the Gifted One Born Again Pop ★★★★☆ Lex Records