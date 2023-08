‘Jelly Road’ van Blake Mills klinkt afwisselend bezwerend, funky en opzwepend ★★★★☆

Een van de muzikanten op Joni Mitchells album At Newport is gitarist en producer Blake Mills, die ook te horen is op de recente platen van Bob Dylan, samenwerkte met John Legend en verantwoordelijk was voor de muziek bij de serie Daisy Jones & The Six. Zelf maakt hij ook mooie muziek, zo bewees hij drie jaar geleden met het fraaie, door ingetogen zang gedragen Mutable Set.

Zijn nieuwe albumJelly Road is nog rijker en spannender. Mills pakt alles in ieder liedje weer anders aan, alsof hij ter plekke bedenkt hoe en waar hij het in een ander richting zal ombuigen. Geen nummer lijkt op een ander; Mills klinkt afwisselend bezwerend, funky en opzwepend, zoals in het prijsnummer Skeleton Is Walking. Een van de mooiste liedjes van het jaar, waarin hij bijgestaan wordt door onder anderen Wendy Melvoin (ex-Wendy & Lisa). Die bijtende gitaarsolo laat je niet los. De rest van het album op den duur ook niet. In ieder nummer zit weer een andere verrassing, niets eindigt zoals het begon. Heerlijk.

Blake Mills Jelly Road Pop ★★★★☆ Verve/Universal