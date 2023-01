Jeetje, wat vinden mensen veel van Greta Thunberg

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: alles moet gevonden worden.

Alles moet gevonden kunnen worden, vinden de meeste mensen. Tot zover niets nieuws, maar toen ik deze week uit pure baldadigheid in allerlei zoekvelden de woorden ‘Greta’ en ‘Thunberg’ intikte, voelde de vrijheid van meningsuiting niet langer als een vrijheid. Eerder als een dwangneurose. Thunberg was in Duitsland, waar ze met andere klimaatactivisten protesteerde tegen de sloop van het Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath. En jeetje, wat vinden mensen veel van haar.

Goed dat ze die demonstranten steunt. Het gaat over de toekomst van onze kinderen. Maar geweld tegen de politie is niet oké. De politie was juist gewelddadig. Ja, dat krijg je als je de wet overtreedt. Dat kind hoort met poppen te spelen. Vooral zielig, zo’n meisje dat voor het karretje van de klimaatlobby wordt gespannen, terwijl ze autisme heeft. Juist goed dat ze daar openhartig over is. Ze toont dat mensen met autisme wel degelijk gevoel voor humor hebben. Zoals ze op die vrouwenhatende influencer reageerde, met #smalldickenergy, top. Dus bodyshaming is opeens oké als Greta Thunberg het doet, een kleine piemel is iets om je voor te schamen? Een beetje wel natuurlijk, maar het is vooral de perfecte belediging van zo’n seksist. Dat zal wel, maar ze is vast niet te voet naar Duitsland gekomen, dus wat loopt ze nou te zeiken over uitstoot? Ze pleitte trouwens voor het langer openhouden van kerncentrales, schitterend toch? O, nu ze iets vindt dat jij ook vindt neem je haar wel serieus?

De vrijheid van meningsuiting lijkt niet langer alleen te betekenen dat we alles moeten kúnnen vinden, maar ook dat we daadwerkelijk alles moeten vinden. Alle mogelijke meningen moeten worden geuit. Dat maakt Greta Thunberg in deze tijd tot de perfecte opiniemaker. Want waar zij verschijnt, vinden we onmiddellijk alles.