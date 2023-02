Je zou willen dat het getier tijdens Joe Bidens speech geen aandacht kreeg. Toch is het zinnig het niet te negeren

Tijdens de State of the Union van president Joe Biden steekt de extremistische Republikeinse afgevaardigde Marjorie Taylor Greene nadrukkelijk haar duim naar beneden en roept ze hem toe dat hij een leugenaar is. Beeld Evelyn Hockstein / Reuters

Op grond van haar plek in de zaal moet ze worden beschouwd als een backbencher. Maar dat weerhield Marjorie Taylor Greene, de extremistische Republikeinse afgevaardigde voor Georgia, er niet van om op de een-na-achterste rij dinsdag met enig succes de show te stelen die de jaarlijkse State of the Union is. President Joe Biden was het middelpunt van de gezamenlijke vergadering van het Congres en het Huis van Afgevaardigden, maar de camera’s wisten de in ijsbeerwit gestoken, met een bontstola omkranste Taylor Greene veelvuldig te vinden. Zij ontleent haar politieke bestaansrecht aan rumoer.

Ruim 1.800 foto’s verstuurden de persbureaus van de bijeenkomst in het Capitool, meer dan zestig keer vormde Taylor Greene het middelpunt. En nog vaker lichtte zij op, ongenoemd in het bijschrift maar profiterend van middelpuntzoekende krachten, tussen de doorgaans ingetogen geklede verzameling politici. Veel Republikeinen lieten blijken Bidens beleid af te keuren, Democraten beloonden hem met staande ovaties. Maar het kwam beslist niet alleen door haar opvallende kledij in de kleur van de onschuld en van de huidskleur die zij superieur acht dat de camera’s zo vaak werden gericht op Taylor Greene, toen ze zich uit haar zetel verhief. Ze riep de president toe dat hij een liar, een leugenaar was. Ten overvloede wees haar duim nadrukkelijk naar beneden.

Taylor Greene wist zich gesteund door de twee Republikeinse afgevaardigden in het rood, links op de foto, van wie de linker, de Texaanse afgevaardigde Beth Van Duyne, eveneens met een handgebaar en luidkeels haar afkeuring kenbaar maakte van de presidentiële speech.

Complotdenkers

Na afloop van de State of the Union legde Taylor Greene op Twitter uit waarom ze Biden had aangevallen. In het filmpje noemt ze hem nog eens een leugenaar, een president die de grenzen openzet, communisme vrij spel geeft en ‘niet weet waar hij het over heeft’. Ze grijpt een draad naast zich en trekt een ballon in beeld, een miniatuur van de Chinese weer- dan wel spionageballon boven de VS die de Amerikaanse gemoederen danig bezig heeft gehouden. ‘De Chinezen bespioneren ons land, en Joe did not a damn thing about it.’

Taylor Greene en Van Duyne zijn beiden complotdenkers. Geen theorie of verdenking zo kwaadaardig of ze hebben er wel hun steun aan gegeven. Zo vergeleek Taylor Greene de coronamaatregelen met de Jodenvervolging onder de nazi’s (een vergelijking waarvoor ze later excuses aanbood) en verspreidde ze Russische propaganda over de inval in Oekraïne. Van Duyne beschuldigde een rechtbank in Dallas, Texas, ten onrechte van het praktiseren van de sharia en verdedigde een school die een 14-jarige zwarte jongen, een moslim, schorste nadat hij een zelfgeknutselde klok had meegenomen. Zijn leraren dachten dat het een bom was.

Geen openlijke bijval

Ergens zou je willen dat het misbaar van Taylor Greene de aandacht van de camera’s niet kreeg. Maar behalve dat lawaaimakers nu eenmaal altijd attentiewaarde hebben, is er nog een reden waarom het zinnig is haar niet te negeren. Zij behoort tot de onverzoenlijke, extreem-rechtse Trump-supporters die met hun machtspositie de Republikeinen in een houdgreep hebben. Interessant dus om te zien in hoeverre Taylor Greens getier tijdens de State of the Union op instemming kon rekenen.

Foto’s zijn daarbij niet betrouwbaar, maar lichaamstaal is wel indicatief. De Republikeinen om haar heen beluisteren Bidens speech met mimische afkeuring, maar niemand toont openlijke bijval voor Taylor Greene. Niemand zoekt, al dan niet glimlachend, oogcontact om waardering voor haar opstelling te laten blijken – de senatoren en afgevaardigden kijken van haar weg. Dat deze politieke hooligan er hier zo te zien vrijwel alleen voor staat, daaruit valt enige hoop te putten.