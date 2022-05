Illusions perdues

Lucien de Rubempré (Benjamin Voisin) is een pummel uit de provincie met grootse plannen. Hij werkt bij een drukkerij, maar schrijft ook gedichten en hoopt in Parijs onthaald te worden als nieuw literair talent. Zo wil hij de sociale ladder beklimmen, want hoewel zijn achternaam suggereert dat hij van adel is, heeft hij geen geld of status. Een affaire met de getrouwde societydame Louise de Bargeton (Cécile de France) vormt zijn ticket naar de hogere kringen.

In het Franse kostuumdrama Illusions perdues, gebaseerd op het gelijknamige boek van Honoré de Balzac dat deel uitmaakt van zijn romancyclus La comédie humaine, is Lucien niet de enige die hogerop probeert te komen. Het 19de-eeuwse Parijs is een ware slangenkuil. Iedereen probeert van een ander te profiteren.

Wanneer het Lucien niet lukt om zijn gedichten uitgegeven te krijgen, zoekt hij zijn toevlucht tot de journalistiek, of wat daarvoor doorgaat: in Parijs verschijnen steeds meer krantjes die het niet zo nauw nemen met de feiten. Onder het motto ‘wat plausibel is, nemen we voor waar aan’ is het de uitgevers te doen om ophef. Goede recensies, polemieken, een tegendraadse mening – alles is te koop in deze proeftuin van het economisch liberalisme.

Illusions perdues toont een wereld waar integriteit het allang heeft afgelegd tegen individueel geluk. Lucien, die zijn romantische gedachten snel inruilt voor een beter te verzilveren mentaliteit, is er zowel slachtoffer als dader. Hij treurt pas echt om zijn verloren illusies als blijkt dat het alternatief te weinig oplevert. ‘De enige waarheid die telt, is die van de verkoopcijfers’, constateert Balzac.

Je zou bijna vergeten dat Illusions perdues zich tweehonderd jaar geleden afspeelt, ware het niet dat regisseur Xavier Giannoli (Marguerite, L’apparition) het verhaal stevig in zijn tijd plaatst. De kostuums zijn tot in de puntjes verzorgd, de decors heerlijk overdadig. Met een zwierige, meeslepende vertelstijl voert Giannoli de kijker langs theaters vol betaald klapvee, redactielokalen waar de inkt bijna te ruiken is en balzalen die blauw staan van het geroddel van de hoogste klasse. Illusions perdues is zowel een klassiek kostuumdrama – in de beste zin van het woord – als een messcherpe, eigentijdse satire over de jacht naar roem en geld.