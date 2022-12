Je zíét de scenaristen zwoegen terwijl ze hun thrillerachtige kaartenhuis bouwen in ‘Faithfully Yours’ ★★☆☆☆

Faithfully yours

In de trein naar Oostende werken vriendinnen Bo (Bracha van Doesburgh) en Isa (Elise Schaap) aan hun alibi alsof ze topcriminelen zijn. Waar het mannelijke thuisfront in de veronderstelling verkeert dat ze hun gebruikelijke brave culturele uitje vieren, gaan ze in werkelijkheid bij aankomst ieder hun eigen wilde weg. Bo naar een villa in de duinen van haar familie, waar ze die avond met een minnaar de liefde bedrijft. Isa naar haar vaste hotel, klaar voor een gedrogeerde nacht op de dansvloer.

Als Bo de volgende ochtend in de hal van haar villa een plas bloed aantreft en die plas na onderzoek overeenkomt met de bloedgroep van Isa, raakt Faithfully Yours in een stroomversnelling. Beide echtgenoten (Nasrdin Dchar en Gijs Naber) arriveren in verschillende gradaties van paniek. Met manlief aan haar zijde vertelt Bo halve waarheden aan de politie, die haar al gauw typeert als verdachte. Vrijwel elke scène bevat vanaf dan een klein of groter plotwendinkje. En met elke nieuw opgedoken feit – een foto, een berichtje, een camerabeeld – zakt Bo dieper in haar zelfgecreëerde moeras.

Dat zorgt voor veel vaart, maar nauwelijks spanning. Omdat in Faithfully Yours de talloze kronkels in de plot de hoofdrol opeisen, krijgen de personages geregeld iets onbedoeld grappigs. Dchar, na een zoveelste clou: ‘Jezus, Bo, het gaat wel om moord, hè.’ Andere personages zijn op hun beurt zelfs volledig aangekleed als potentiële plotwending. De neuspiercing van Hannah Hoekstra als zus van Bo in de film, schrééuwt in deze context rebellie en ontregeling. Zelfs op het oog minder cruciale zaken, zoals de baantjes die Bo zwemt om de chaos in haar hoofd te ordenen, krijgen later een specifieke betekenis.

Je zíét de scenaristen zwoegen (Paul Jan Nelissen, Elisabeth Lodeizen en regisseur André van Duren), terwijl ze hun thrillerachtige kaartenhuis nadrukkelijk bouwen op een fundament van weinig overtuigend uitgewerkte aannamen over menselijk gedrag. Je wordt genoodzaakt een wereldbeeld te accepteren waarin echtelieden elkaar met een onophoudelijke berichtenstroom op hun telefoons live op de hoogte houden van hun leven, zonder dat ze elkaar echt kennen. Waarin alleen de meest doortimmerde alibi’s het voor vrouwen mogelijk maken om dieper liggende wensen uit te voeren. Met elke onthulling in Faithfully Yours klinkt de vraag luider: praten deze mensen wel eens met elkaar?