Je wordt niet vrolijk van dit stripverhaal, maar wát een boek is ‘Petar & Liza’ ★★★★★

Uit Petar & Liza. Beeld Miroslav Sekulić-Struja

Er waait een gure novemberwind door Petar & Liza, de grafische roman waarmee tekenaar Miroslav Sekulic-Struja dit najaar internationaal is doorgebroken. In het verhaal regent het ook vaak, overal ligt vuilnis, er zijn grauwe woonkazernes met muren die onder de graffiti zitten en de mensen zijn depressief of dronken. Je wordt kortom niet vrolijk van de wereld die de Kroatische stripmaker ons voorschotelt, maar afgezien daarvan: wat een prachtig boek!

De Petar uit de titel is een naar Franz Kafka gemodelleerde figuur met een lange zwarte jas en een gebreid mutsje op zijn melancholieke hoofd. Zijn schoenveters zitten altijd los. ‘Hij denkt dat hij schrijver is’, zegt iemand over hem en inderdaad zit er een roman in zijn hoofd die vermoedelijk nooit zal verschijnen, maar die wel alvast de ironische titel Portretten in de zon heeft gekregen. Ironisch, want in het boek is het meestal bewolkt. Alleen als we Liza leren kennen, een meisje dat veel van rampenfilms houdt (Towering Inferno, The Poseidon Adventure), breekt er voor de duur van enkele bladzijden een zonnetje door. Als Petars romance met Liza voorbij is, schrijft hij: ‘Ze was tegelijk klein en sterk en ze rook naar bergachtige, moeilijk toegankelijke streken – waar ze nog nooit geweest was.’

Uit Petar & Liza. Beeld Miroslav Sekulić-Struja

Maar Petar ontmoet Liza pas op pagina 91 (al zijn ze daarvoor op straat al eens tegen elkaar aan gebotst). Tot die tijd volgen we hem tijdens zijn militaire dienstplicht – hij schrijft liefdesgedichten voor de soldaten op zijn slaapzaal – en de periode daarna. Waarmee vult hij na het afzwaaien zijn dagen? Eigenlijk met niks. Petar loopt en loopt, hij rookt, strikt zijn veters nog maar een keer en denkt dingen als: ‘In mijn jaszak zit een wereld… en als ik mijn hand eruit haal, regent het waterdruppels, modder of sneeuw.’ Soms wordt hij in elkaar geslagen, zomaar, of omdat iemand hem aanzag voor een ander. Zijn hele leven is een vergissing, maar Petar ondergaat het gelaten. In de kantine van de daklozenopvang steelt iemand zijn bord soep en een pakje sigaretten, maar hij protesteert niet: zijn fatalisme is totaal.

Uit Petar & Liza. Beeld Miroslav Sekulic-Struja

Miroslav Sekulic-Struja, in 1976 geboren in de Kroatische havenstad Rijeka, zou je eerder een stripschilder dan een striptekenaar moeten noemen, want alle kaders in het boek zijn gouaches. Daarin lijkt hij op zijn Duitse collega Robert Deutsch (die bekend werd met de stripbiografie van Alan Turing) en op de Nederlandse cineast en graphic novelist Guido van Driel. Behalve hun schildertechniek hebben ze ook hun affiniteit met het surrealisme gemeen. De Kroaat leent zo nu en dan beelden van Magritte, bijvoorbeeld van diens schilderij Golconda uit 1953, waarop het mannen-met-bolhoeden regent. Ook bij Sekulic-Struja komt af en toe zo’n figuur voorbij, maar die zweeft dan horizontaal in plaats van verticaal boven de smerige stad. En de bolhoed is een wollen muts geworden.

Sekulic-Struja portretteert een land in het Oostblok waar het leven hard en lelijk is. Je daartegen verzetten heeft geen zin en zal ook niet helpen. Alleen met een poëtische blik lukt het om al dat proza nu en dan te ontstijgen.

Miroslav Sekulic-Struja: Petar & Liza. Uit het Kroatisch vertaald door Arend Jan van Oudheusden. Concerto Books; 176 pagina’s; € 34,99.