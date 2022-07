Je ne sais quoi? Voor die befaamde Franse stijl hebben we een erg bekende Nederlandse uitdrukking

Een van de grootste modeclichés is waarschijnlijk die van de befaamde stijl van de Française. Boeken vol zijn er geschreven over dat geheimzinnige recept voor dodelijke chic dat alleen zij schijnen te bezitten. Als we echter eens een analyse maken van de ingrediënten van deze zogenaamd ongrijpbare stijl, is er een heel Nederlandse omschrijving die hem in een notendop vangt: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de garderobe van de hogepriester van de Parijse stijl, model en ontwerper Inès de la Fressange (die daar zelfs meerdere boeken over schreef) en wat zien we: een donkerblauwe blazer, een wit overhemd, een rechte spijkerbroek, een marinière. Je ne sais quoi? Dat valt dus wel mee.

Ter inspiratie: Inès de la Fressange (links) en Jane Birkin. Beeld Getty

Franse chic

Natuurlijk zijn er varianten; de in het geheel niet Franse Jane Birkin (maar door de Fransen geaccepteerd als een van hen) staat al jaren bekend als de meer rock-’n-roll belichaming van Franse chic. Vertaling van rock-’n-roll in dit geval: een wit T-shirt in plaats van overhemd, een versleten jeans in plaats van een donkerblauwe en gympies in plaats van ballerina’s. Dat het betrekkelijk simpel is, die Franse stijl, doet verder niets af aan het resultaat, maar voor een iets interessantere versie van de Franse slag, moeten we maar eens verder kijken. En wel naar de mannen. En dan niet naar dat alomtegenwoordige gladde heertje met zijn pastelkleurige overhemd en zijn over de schouders gedrapeerde lamswollen trui, maar naar de jonge garde.

Timothée Chalamet voorziet alles wat hij aantrekt van dat felbegeerde ik-weet-niet-wat. Beeld Getty

Zo’n Timothée Chalamet bijvoorbeeld. Oké, hij groeide op in de Verenigde Staten en is technisch gezien slechts voor de helft Frans, maar die helft is genoeg om alles wat hij aantrekt te voorzien van dat felbegeerde ik-weet-niet-wat. Zijn Amerikaanse helft zorgt ondertussen voor de introductie van meer sportswear-achtige items, zonder dat het doorsnee wordt. Hij is vooral sterk in het vinden van de precaire balans tussen basic en klassiek aan de ene kant (een simpel wit T-shirt) en onverwacht en origineel (een broek in een dolle print) aan de andere, en hij is niet bang om traditioneel ‘vrouwelijke’ elementen en kleuren (glitter, bloemen, roze, sieraden) te dragen. Au contraire, daar lijkt hij juist extra genoegen in te scheppen, zie vooral zijn rodeloperoutfits. Kijk, daar hebben we nou wat aan, een man wiens stijl even leuk is om te aanbidden als om na te apen.

Ludovic Fontanel en Pierre Painchaud. Beeld Instagram / @the.tryers

Inès de la Fressange en haar je ne sais quoi. Beeld Getty Images for Chanel