‘Je móet naar Qatar. Je kan niet meer terug. Je moet nu voetballen’

Beeld Frank Ruiter

Toetanchamon of Achnaton?

‘Achnaton, de vader! Kijk, zijn zoon Toetanchamon is bijzonder om de ontdekking van het graf, dat nog intact was. Niet zozeer om wat-ie gedaan heeft als farao. Zijn vader nam de beslissing om één God te nemen, die anderen schafte hij allemaal af. En dan heb je nog het feit dat Achnaton er zo gek uit zag. De meeste farao’s lieten zich heel groot en stevig portretteren, flinke borstkas. Hij niet. Hij had bijna een vrouwenlichaam. Heel apart gezicht ook, vrij smal. Misschien wás Achnaton wel een vrouw. Misschien hè. Ze hebben z’n graf nooit gevonden. Er zijn heel veel vragen.’

Voetbalanalist of documentairemaker?

‘Voetbalanalist vind ik wel leuk: het spelletje op zich, daarover praten. Maar ik heb ook andere interesses. Documentaires maken is mooi, maar alleen als de passie er ook echt is. De serie is begonnen bij jullie, in de Volkskrant. Ik gaf een interview over wat nou mijn andere passies waren. Nou, het oude Egypte, al sinds mijn twaalfde. Maar ook Inca’s, Maya’s, Olmeken. Ik was alleen nog nooit in Egypte geweest, door politieke omstandigheden, en natuurlijk door mijn werk: vaak kon ik niet weg. Toen vroegen ze me hiervoor en kon ik eindelijk die reis maken. Een droom.

‘We kregen gewoon de sleutels van de piramiden van Gizeh, konden we ook ’s avonds naar binnen. Ik stond gewoon óp de sfinx. En we mochten erin, eronder, alles! Joost moest me tegenhouden (Joost Engelberts, regisseur van de serie, red.), want ik bombardeerde die Egyptologen met vragen. Ik blééf maar gaan. Ze hadden ook wel door: o, hij weet er veel van. En er waren ook weleens momenten dat ik dacht: nou, dit weet ik zo net nog niet. Of het echt zo zit. Die Egyptologen hebben ook niet overal antwoorden op. Dat maakte het mysterie van Egypte zo mooi.’

De zesdelige reisserie Ruud Gullit en de mysteries van het oude Egypte is vanaf 11 november te zien bij Prime Video.

Frank Rijkaard of Marco van Basten?

‘Als voetballers kan ik ze niet vergelijken. Als personen wel, maar kiezen zal ik nooit. Ik hou van ze om de persoon die ze zijn. Ook omdat ze allebei zo verschillend zijn, verschillend ook van mij. Marco is vrij gesloten. Maar als je in zijn kring komt, is hij heel open. En Frank wil gewoon zijn ding doen en verder niks. Die heeft geen zin om met jou te gaan zitten praten over een film of een serie, haha. Heeft-ie he-le-maal geen zin in, hahaha. En als-ie moet, krijg je echt alleen maar dubbelzinnige antwoorden! Ik kom niet meer bij van het lachen, man. Frank heeft daar toch helemaal geen zin in. Dat vind ik mooi aan hem.’

Bestsellerschrijver Erich von Däniken, van Waren de goden kosmonauten? of top-Egyptoloog Zahi Hawass?

‘Oef… Met Von Däniken is het voor mij begonnen. Hawass is bezig met feiten en Von Däniken stelt vragen. Ik vind die vragen vaak het leukst. Als ik Hawass vraag: hoe hebben ze die piramide dan gebouwd, weet hij het ook niet. Hij kan zeggen dat er tienduizend mensen aan hebben gewerkt, maar niet hóe. Want dat weet niemand. Von Däniken zegt dat het buitenaardsen zijn geweest. Weten we óók niet. Maar hoe krijg je een steen van 4 ton, zo de hoek om en rechtop? Optillen? Dat gáát niet. Er was toen nog geen wiel hè, dus hoe dan? Von Däniken zegt: misschien met antizwaartekracht. Dan durf je. Zijn we nu pas mee bezig, antizwaartekracht. Ik las die boeken van Von Däniken als kind in één keer uit, en keek ook constant naar de plaatjes: de tekeningen bij Nazca, in de woestijn van Peru (de zogenaamde geogliefen, enorme lijnen gekrast in het oppervlak, red.). Waarom zou je die maken, als je het vanaf de grond niet eens kan zien? Voor wie dan? En niet alleen daar, overal op de wereld kun je ze vinden. Net als piramides.

‘Het zijn twee tegenpolen, Von Däniken en Hawass. Haantjes ook wel. Hawass zei: ik laat je meer zien dan ik Obama heb laten zien. Die heeft hij ook rondgeleid bij de piramiden. Vond ik mooi hoor, met Hawass stoeien over Egypte. We hebben ook nog even gevoetbald. Egyptologen kunnen niet gissen, die gaan van bewijzen uit. Net als bij het uiterlijk van sommige van die farao’s op de beelden. Ik zeg: je ziet toch wel dat het een zwarte man is? Mogen ze dan niet zeggen. Snap ik wel, maar dat er zwarte farao’s waren, is een feit. De geschiedenis is verbasterd en verknipt: de Europeanen wilden de mensen laten geloven dat alles blank is. Een Jezus met blauwe ogen en sluik haar, hou toch op man. Het zou toch wat zijn, hè. Als we ineens contact krijgen met buitenaardse wezens, en dat het dan donkere mensen zijn. Nou jongen, dan kan je mij echt wegdragen. Haha, echt brullen. Dat er dan allemaal donkere mensen uit dat ufootje komen.’

Beeld Frank Ruiter

Qatar of geen Qatar?

‘Je móet naar Qatar. Je kan niet meer terug. Je moet nu voetballen. En als je het aan de regering vraagt, zegt die: we moeten zéker gaan voetballen, want we hebben geen gas. Of we kampioen worden? Het zou me verbazen. Of het kan? Ja, alles kan. Ik voel het niet zo. Maar ja, we voelden het ook niet zo in Brazilië (in 2014, red.), werden we toch derde.

‘Ik ben er bij, tuurlijk. Ik werk al twaalf jaar als voetbalanalist voor Al Jazeera en beIN Sports (behorend tot dezelfde Qatarese mediagroep, red.). En ik werk er met allerlei mensen: vrouwen met hoofddoekjes, vrouwen zonder hoofddoekjes, homo’s. Het zijn onafhankelijke zenders, zoals CNN. Als ik er op de televisie ben, kijken er zestig miljoen mensen. Het hele Midden-Oosten, heel Noord-Afrika. En dan heb ik het nog niet over de Marokkanen in Nederland, die ook allemaal kijken.’

Het Rijksmuseum in Amsterdam of het Museum der Egyptische Oudheden in Caïro?

‘Godsamme, moeilijk. Ik denk toch Caïro, hoewel mijn moeder vroeger bij het Rijksmuseum werkte. Maar dat museum in Caïro, wat daar allemaal staat... Ik ging er ‘s avonds na sluitingstijd met Mido heen (de Egyptische oud-Ajax spits, red.). We hadden gewoon de sleutels. Ongelofelijk: als we hadden gewild, konden we alles meenemen. Als klein jongetje vond ik die oude zwaarden en pistolen in het Rijksmuseum echt geweldig. Ik denk toch dat, omdat ik er vaak kwam met mijn moeder, dat iets getriggerd heeft: dat je meer kijkt naar de geschiedenis. Ze werkte daar als schoonmaker, op vrijdag na school liep ik er altijd heen. Mocht ik via de dienstingang naar binnen, daarna achterop de fiets weer naar huis.’

DWS of AC Milan?

‘Het een kan niet zonder de ander. Als ik DWS (Door Wilskracht Sterk) niet had gedaan had ik ook Milan niet gedaan. Zonder DWS had ik me niet op een hoger niveau in de amateurwereld kunnen ontwikkelen. Zonder Meerboys ook niet. Mijn eerste trainer was een vrouw. Mevrouw Terreehorst. Zij heeft me verder geholpen in mijn carrière, niet anders dan Sacchi of Michels.’

Beeld Frank Ruiter

Nelson Mandela of Ramzan Kadyrov?

‘Nelson Mandela natuurlijk. Die heeft heel veel betekend voor de mensheid in het algemeen. Maar dit is toch geen vergelijking? Als je zegt: Mandela of Ghandi, dan begrijp ik het. Dit is geen dilemma. Ik ben gezegend dat ik Mandela heb mogen ontmoeten. Dat ik ook echt privé met hem heb gesproken, niet alleen in tv-shows. O, ik heb zo gebruld van het lachen met hem, toen ik mee mocht met het Nederlands elftal voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Ik kreeg een oorkonde, werd geridderd door Mandela: commander voor de Zuid-Afrikaanse republiek. Dus ik zit op de tribune voor de wedstrijd, naast Mandela. En aan de andere kant van hem zat miss Zuid-Afrika. Ik keek ’m zo aan en zeg: ‘It’s good to be president.’ Ken je dat zinnetje? Uit History of the World, met Mel Brooks. Mandela lachen joh. Het was ook gewoon een hele leuke charismatische kerel.

‘Op Kadyrov kijk ik helemaal niet terug, dat is afgesloten. Ik had geen contact met hem, heb hem denk twee keer gezien. (Gullit trainde een half jaar Terek Grozny, de club van de Tsjetsjeense dictator Kadyrov, red.) Het was een heel interessante periode om mee te maken, maar ik zou het nu niet meer doen. Wel een enorme levenservaring, waarover ik verder alleen praat met intimi. Er komt ook nooit zo’n boek over mij, als Gijp of Kieft. Dat heeft voor mij geen zin. Ik vind dit mooier, zo’n serie.’