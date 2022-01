Je moet leren houden van het wat overgeproduceerde Forever Chemical van Quiet Hollers ★★★☆☆

Het is even wennen, schrikken zelfs, als er op Forever Chemicals, het nieuwe album van de Amerikaanse band Quiet Hollers synthesizers en moderniteiten opduiken. Houden we hier in Nederland niet vooral van hun pure, wat smachtende americana? De folk en country waarin de gepassioneerde stem van voorman Shadwick Wilde zo goed gedijt?

Op hun vierde album is het geluid grootser; de drums knallen in Why Does Everything Hurt meteen harder en op de achtergrond zoemen elektronisch gesimuleerde strijkers. Even doorheen luisteren dan maar, want Wilde zingt prachtig. Die doowopkoortjes in Happy with You als omlijsting van Wildes Roy Orbison-achtige falset werken na de aanvankelijke schrik eigenlijk heel goed. En zo leer je langzaam toch van dit wat overgeproduceerde album te houden. Al was het maar omdat er ook nu weer prachtige tekstregels zijn om je aan vast te klampen.

Quiet Hollers Forever Chemical Pop ★★★☆☆ Goomah