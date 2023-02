Margreet de Haan Beeld Annabel Miedema

De Britse uitgeverij Puffin heeft aanpassingen laten doen in de kinderboeken van Roald Dahl. Wat vindt u hiervan?

‘Absurd. We moeten oppassen met overal de censuurschaar in te zetten. Ik sta volledig achter modernisering van boeken als het gaat om oud taalgebruik, discriminatie of racisme. We hebben in Nederland ook boeken en vertalingen aangepast, bijvoorbeeld die van Pippi Langkous. Maar dat woorden als dik en lelijk niet meer mogen, gaat te ver, want dat is normaal taalgebruik. Het gaat uit van het idee dat tere kinderzieltjes beschermd moeten worden. Maar je moet kinderen juist wapenen door het lezen van boeken, ze krijgen later nog genoeg voor hun kiezen.’

Heeft u weleens van klanten gehoord dat ze de teksten van Dahl als kwetsend ervaren?

‘Nog nooit. Veel ouders hebben zelf zijn boeken gelezen en lezen ze nu graag voor. De essentie van Dahls werk zit in dat gemene en provocerende, dat is juist wat kinderen leuk vinden, de humor daarvan. Daarom zijn zijn boeken nog steeds zo populair.’

U zit 36 jaar in het vak. Letten jullie meer dan vroeger op gevoeligheden als jullie boeken inkopen?

‘Alleen als het discriminerend of racistisch is, verder niet. Je vindt geen enkel boek met Zwarte Piet terug in onze boekhandel. Daar krijgen we heel soms nog van klanten kritiek op. Zoals we nu ook een enkele keer kritiek krijgen dat wij de boeken van Pim Lammers groots uitstallen. Maar de meeste klanten juichen het toe. De tijd is gevoeliger geworden, maar als boekhandel bedienen wij alle doelgroepen. Mensen kunnen zelf een keuze maken en wij moeten die keuze bieden en niet censureren.’

Hoe gaat het verder bij jullie in Zeeland?

‘Het is hier voorjaarsvakantie, dus we hebben meer toeristen in de winkel. En we leven al een beetje toe naar de Boekenweek.’

Heeft u daar al een aanrader voor?

‘Wij zijn van diamant, de verteldrift van Alex Boogers spat van de bladzijden. Een meeslepend verhaal, met spannende opening. Het is een oorlogs- en verzetsverhaal, een familiekroniek en een literaire thriller ineen!’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel ’t Spui in Vlissingen:

1. Paul van Loon: Dolfje Weerwolfje; Geef een Boek Cadeau

2. Bram Bakker: Oud Zeer; Lucht

3. Dirk De Wachter: Vertroostingen; Lannoo

4. Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; Atlas Contact

5. Cynan Jones: Alles wat ik vond op het strand; Koppernik

6. Jaap Robben: Schemerleven; De Geus

7. Bernhard Schlink: De kleindochter; Cossee

8. Laurence Devillairs: Een kleine filosofie van de zee; De Bezige Bij

9. Alex Boogers: Wij zijn van diamant; Hollands Diep

10. Deepti Kapoor: Tijd van zonde; Prometheus