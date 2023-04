‘Je moet jezelf, voordat je het toneel opgaat, achterlaten in de coulissen’

Anne-Wil Blankers (82) staat zestig jaar op de planken. Ze deelt ervaringen uit haar loopbaan met het publiek in haar theatercollege Anne-Wil Blankers vertelt.

‘Als de voorstelling is afgelopen en u komt thuis, bent u dan nog steeds in uw rol?’ Voor het antwoord op deze vraag uit het publiek hoeft actrice Anne-Wil Blankers niet lang na de denken. ‘Welnee, zeg. Waarom zou ik nog verder spelen? Niemand kijkt, en ik word er ook niet voor betaald. Ik sta thuis heus niet als Wilhelmina de sperziebonen schoon te maken.’

Het typeert Blankers (82) ten voeten uit: nuchter, niet al te moeilijk doen over het vak van toneelspeler, geen valse romantiek. Voorstelling klaar, Blankers klaar. Maar op die avond wil ze dan wel iets hebben gedaan wat de mensen raakt, of ontroert, of aan het lachen maakt. Dat is altijd haar doel: iets teweegbrengen bij het publiek.

Tijdens haar optreden met als titel Anne-Wil Blankers vertelt, afgelopen week in Schouwburg Amstelveen, deelt ze met het publiek ervaringen uit haar zestigjarige loopbaan. Met dit persoonlijke theatercollege toert Blankers langs een aantal schouwburgen. Eerder al deed ze iets dergelijks bij haar thuis, toen ze nog met haar gezin in verbouwde boerderijen woonde. Nu gaat ze zelf op pad, met een stoel, een tafeltje, twee technici en een assistent. Aanleiding: dit seizoen speelt ze geen rol in een toneelstuk, omdat ze vrijaf had genomen voor de verzorging van haar man, die onlangs is overleden.

Blankers: ‘Ger woonde al ruim tweeënhalf jaar in een verzorgingshuis en ik wist dat dit een zwaar jaar zou worden. Op den duur was hij zo er zo slecht aan toe dat zijn dood als een verlossing kwam. Daarna zat ik thuis en vroeg het kantoor of ik nog iets wilde doen, en ontstond het idee om met mijn eigen voorstelling op tournee te gaan’.

‘Anne-Wil Blankers vertelt’ Beeld Daphne Vermeulen

Met kantoor bedoelt Blankers de firma Senf Theaterproducties, die al 25 jaar haar zaken behartigt. Vorig seizoen speelde ze daar in Het oog van de storm, naar het toneelstuk van Florian Zeller. In Anne-Wil Blankers vertelt gaat de actrice met hink-stap-sprong door haar carrière. Het Rotterdamse meisje dat na de middelbare school naar Schoevers ging om secretaresse te worden, ontdekte via het amateurtoneel de passie voor het vak. Kokerrok, twinset en parelketting gingen uit, het kantoor liet ze achter zich, en ze vertrok naar de Toneelacademie in Maastricht, waar ze in 1963 afstudeerde.

Met lichte ironie vertelt ze over haar eerste rollen: van dienstmeisje (met als enige tekst ‘Goedemorgen, mevrouw’), via ingénue naar haar eerste grote rol: Desdemona in Shakespeares Othello met Ko van Dijk in de titeltol. Vanaf dan gaat het snel: in 1976 al wint ze haar eerste Theo d’Or (voor Elektra), in 1985 gevolgd door een tweede (voor De troonsafstand). Tussen alle rollen door krijgt ze drie kinderen.

Haar oeuvre bestrijkt nagenoeg het hele toneelrepertoire: van de oude Grieken via Shakespeare, Molière en Schiller naar de moderne klassiekers van Tennessee Williams, Gabriel García Lorca en Lars Norén. Ze werkte met regisseurs als Elise Hoomans, Ger Thijs, Johan Doesburg en Theu Boermans. Ze was te zien in de tv-serie Prettig geregeld en in musicals als Cabaret en Soldaat van Oranje, waarin ze Wilhelmina speelde. Haar acteren kenmerkt zich, los van haar markante stem, door een zekere mate van terughoudendheid: er is altijd iets van een geheim, en dat maakt haar zo bijzonder.

Anne-Wil Blankers: ‘Zolang er rollen voor oude vrouwen worden geschreven, speel ik die dan maar.’ Beeld Daphne Vermeulen

In Anne-Wil Blankers vertelt staat ze wat langer stil bij twee rollen: Shirley Valentine (1991), waarin ze een Rotterdamse, verslofte huisvrouw speelde, en Een dag uit de dood van verdomde Lowietje (1978), een voorstelling die destijds veel opzien baarde. Met Jeroen Krabbé speelde ze daarin de ouders van een mentaal zwaar gehandicapt kind. Blankers zelf is moeder van Marjolijn, die het syndroom van Down had en in 2002 op 32-jarige leeftijd overleed. Of zo’n rol dan psychisch extra zwaar is, wil iemand weten.

Blankers: ‘Als je een kind krijgt met het syndroom van Down is dat op zich geen groot probleem, maar het verandert je leven wel. Wat die rol betreft: je moet jezelf, voordat je het toneel opgaat, achterlaten in de coulissen.’ En ook: ‘Vaak wordt beweerd dat toneelspelen in de huid van een ander kruipen is. Fout: de ander kruipt in mijn huid.’

Na afloop in de kleedkamer gaat het nog even over de MeToo-beweging, waarmee zeker ook het theater de afgelopen jaren te maken heeft gekregen. De vraag is of zij ooit mee te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blankers: ‘Welnee, joh, daar ben ik niet sexy genoeg voor. Ik was een jonge moeder, met een man en drie kinderen thuis. Wat moesten ze nou met mij? Indertijd speelde ik in Den Haag vaak samen met Guido de Moor, geweldig acteur en mooie man. ‘Zullen we nu een verhouding beginnen, of wachten we tot volgend seizoen?’, zeiden we dan tegen elkaar. Daar bleef het bij.’

Volgend seizoen staat ze, samen met Renée Fokker en Henriëtte Tol, toch weer in een nieuw stuk, dat geschreven wordt door Marijke Schermer. ‘Zolang er rollen voor oude vrouwen worden geschreven, speel ik die dan maar. Nee, dat is niet uit angst om vergeten te worden, zo voel ik het niet. Ik wil vooral niet lui worden, die neiging heb ik. Ik wandel nu elke dag met Oscar, de hond van Ger. Het is zo’n lange uitschuifteckel, daar loop ik mee door het park. De vrouw met het hondje.’

Anne-Wil Blankers vertelt. Tournee.