‘Je moet altijd klein beginnen en dan steeds hoger gaan’

Johnny Deumer: Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon samen met mijn zusje Bobby die over drie maanden 5 wordt, mijn moeder Anne (40) en mijn vader Peter (39) in Utrecht.’

Wie zou je wel een dagje willen zijn?

‘President van Brazilië, zodat ik alles weet over hoe het gaat in het Amazonegebied. De mensen denken: ach, maakt het uit, die boom kan wel weg, en die ook. Terwijl: als je één boom omhakt, komt er al meer CO2 in de lucht en dus minder zuurstof. Dat is ook niet handig.’

Waar ben je goed in?

‘Ik ben goed in voetbal, omdat ik dat vaak speel met mijn vriendjes Joep, Jakob, Mats, Mike en Fedde. Ik vind het leuk dat je samen kan spelen, zo leer je elkaar beter kennen. Ik ben ook goed in lezen. Lezen vind ik leuk omdat je ervan leert, maar ook omdat je leuke moppen tegenkomt waarmee je andere mensen aan het lachen kan maken. Bijvoorbeeld: wat is rood, klein en vierkant?’

Jeetje, dat zou ik niet weten.

‘Een rood, klein vierkantje!’

Waar moet je nog meer om lachen?

‘Mijn zusje doet vaak gek: als ik even lekker lig, gaat ze keihard in mijn oor schreeuwen. Ik doe het terug door gek naar haar toe te lopen en rare geluiden te maken. Dan wordt ze bang en gaat ze weg. Zo valt ze me niet meer lastig!’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Mijn Switch, daar speel ik Fifa en Fortnite op. Met Fortnite kun je met je vrienden spelen en met elkaar praten. Bij Fifa kun je je eigen club kiezen. Ik kies vaak Liverpool, want daar zit mijn favoriete speler, Mohamed Salah. Hij is goed in scoren, aanvallen en verdedigers ontwijken. En als het slecht gaat, speel je de wedstrijd gewoon weer opnieuw.’

Wat is je favoriete ontbijt?

‘Ik hou van roerei. Mijn vader maakt dat vaak voor mij en dan mag mijn zusje meehelpen met roeren. Ik help ook weleens, maar het is fijner als zij het maken. Ik lees dan vaak een Donald Duck.’

Lees je graag?

‘Ja, mijn lievelingsboek is De waanzinnige boomhut. Dat is niet zomaar een boomhut, maar een van meer dan honderd verdiepingen. Hij heeft een achtbaan, een concertgebouw en nog veel meer.’

Welk fantasiehuisdier zou je willen hebben?

‘Een toekan die kan tekenen wat hij heeft gezien. Dan zeg ik: ‘Toekan, ga honderd meter verderop kijken’. Hij vliegt daar dan heen, maakt een soort foto en tekent die daarna voor mij in het zand. Zo kan ik zien wat er allemaal gebeurt.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan heb ik een vliegende auto, denk ik. Ik wil graag acteur worden, dus ik hoop ook dat ik dan in een vette film speel. Ik zou mijn lievelingssuperheld uit Marvel wel willen spelen, Doctor Strange. Hij kan teleporteren. Maar ik zou eerst klein beginnen. Je moet altijd klein beginnen en dan steeds hoger gaan.’