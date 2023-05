Bibi Dumon Tak: ‘Je mag alles hopen, ook al zegt iedereen: je hebt geen schijn van kans.’ Beeld Frank Ruiter

Halsbandparkiet of merel?

‘In Vandaag houd ik mijn spreekbeurt geven dieren spreekbeurten over andere dieren. De regenworm over de anaconda, de zebra over andere zwart-witte dieren, de merel over de halsbandparkiet.

‘De merel is alom geliefd, met zijn mooie lenteconcerten. Maar ik kies de schreeuwlelijk, de halsbandparkiet. Ik heb tien jaar op de dierenambulance gewerkt, zo heb ik hem goed leren kennen. Als hij in de problemen komt, is hij een lieverd. Type ruwe bolster, blanke pit.

‘Het zijn tropische vogels die helemaal niet zijn gemaakt voor Nederlandse winters. Toch kunnen ze die overleven, heel knap. De halsbandparkiet is een exoot, een immigrant. Mensen zeggen: ze nemen de plek in van ónze vleermuizen, ónze spechten. Dat is dezelfde taal die gebruikt wordt voor nieuwkomers in de maatschappij. Afschuwelijk. En net als bij mensen is het beeld van inpikken door halsbandparkieten onwaar. Er wordt veel onzin en nepnieuws over de halsbandparkiet verspreid.’

Mensen of dieren?

‘Dieren. Van dieren word ik rustig, van mensen onrustig. Bij mensen heb ik altijd het idee dat er verwachtingen zijn. Dieren verwachten niets van je. Hoogstens iets te eten, als ze tam zijn.

‘Ik was een ontzettend druk kind. Als het even kon, ging ik in een wei met koeien zitten. Nu had ik waarschijnlijk de diagnose ADHD gekregen, maar daar deden ze toen niet aan. Van honden aaien word ik ook rustig, of vogels kijken met mijn kijker. In een groep mensen kan ik geen passieve observant zijn, ik doe helemaal mee en kom doodop thuis.’

Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda of De dag dat ik mijn naam veranderde?

‘Aan de anaconda heb ik alleen maar plezier beleefd. Ik ging zitten en de dieren begonnen gewoon te praten in mijn hoofd. Het enige dat ik af en toe moest roepen was: orde jongens, iedereen komt aan de beurt – een beetje zoals de kerkuil in het boek: (Met stemmetje) ‘dieren, dieren, centraal.’

Bibi Dumon Tak: ‘Sommige onderwerpen vragen een pen als wapen.’ Beeld Frank Ruiter

‘Ik kies De dag dat ik mijn naam veranderde, over mijn zusje. Mijn zusje was na een heftig huwelijk net gescheiden, toen ze kanker kreeg. Het was meteen een doodvonnis. Ze was pas 41 en moeder van twee jonge jongens. Haar ex-man is haar tijdens het ziekteproces afschuwelijk blijven behandelen. Hij zei: als je dood bent, mogen je zus en je moeder de kinderen nooit meer zien. Op de dag van de begrafenis van mijn zus heeft hij de kinderen, mijn neefjes, halverwege meegenomen. We hebben ze nooit meer gezien. Vier jaar later overleed mijn vader. De ex kwam ook, met de neefjes. Ik had ze al die jaren niet gezien, en liep op ze af, toen viel hij me aan. Vervolgens besloot ik: als ik dit niet opschrijf, is de weg naar andere boeken voor altijd geblokkeerd.

‘Mijn hoofd was als een zolder nokvol spullen en de uitgang gebarricadeerd. Dat boek móést eruit, mijn woede en wanhoop waren te groot. Het schrijven was één grote opluchting. Toen het eruit was, kon ik rouwen. We zijn zeven jaar verder, maar er is nog altijd niets veranderd, het is krankzinnig en intens verdrietig.’

Recht op leven of recht op hoop?

‘Recht op hoop. Je mag alles hopen, ook al zegt iedereen: je hebt geen schijn van kans. Dat heb ik bij mijn zusje gezien. Zij had hoop nodig voordat ze stierf. Ze wilden mijn zusje aanvankelijk niet behandelen in Nederland, maar ze is uiteindelijk toch behandeld. Toen ze in Nederland stopten, kreeg ze er in Duitsland nog een jaar bij. Elke dag met haar kinderen was er een extra. En zij geloofde echt dat ze beter kon worden, en wij daardoor ook. Ik had het niet anders willen doen. Het was een verloren strijd, maar hoop maakte haar wereld een beetje groter, hoop zorgde ervoor dat ze de volgende dag bereikte.’

Pen als wapen of als brenger van licht?

‘Sommige onderwerpen vragen een pen als wapen. Zoals het boek over mijn zusje, maar ook het boek over de jacht dat ik schreef. Dan ben ik zo boos… Maar ik doop mijn pen altijd in een potje lichtvoetige inkt. Neem de verwensingen die ik de ex-man van mijn zusje toewens. Daar geniet ik echt van. Moge een reiger zich boven zijn hoofd ontlasten, mogen de hoofdluizen van alle werelddelen zich vermenigvuldigen op zijn kruin. Allemaal natuurplagen. Dat was onderdeel van het verwerkingsproces, gaf verlichting, want ik ging lachen.’

Bibi Dumon Tak: ‘Schrijven wordt pas een bevalling als het leven zo onstuimig is dat je er niet aan toekomt.’ Beeld Frank Ruiter

‘Nulliair’ of primair?

‘Nulliair. Mijn beste vriend, kinderboekenschrijver Edward van de Vendel, noemt me zo. Hij vindt dat ik nog sneller dan primair reageer in situaties die om actie vragen. Zelf is hij juist bedachtzaam. Tertiair, zegt hij. Ik ben altijd alert. Daarom paste het werk bij de dierenambulance me goed. Afgelopen zomer ben ik nog in de Leie gesprongen in Gent, omdat er een jonge duif in lag.’

Bibi Dumon Tak of Jan Paul Schutten?

‘Jan Paul Schutten, mijn man. Hij is rustig en bedachtzaam, heerlijk. Ik ratel en stuiter. Hij zit gewoon en werkt, straalt een enorme rust uit. Hij schrijft ook non-fictie voor kinderen. Hij is als een boom, de vijfde poot aan de tafel waaraan we samen werken.’

Ornitholoog of dierenschrijver?

‘Ornitholoog. Maar wel altijd schrijvend. Schrijven, dát moet. Om zo veel kennis te hebben over dieren, of in dit geval vogels, dat lijkt me zo rijk. Ik doe een kleine poging, verdiep me in bepaalde dieren. Maar ik weet heel weinig. Als ik in bed lig, hoor ik bijvoorbeeld wel: het zijn wulpen. Maar de ornitholoog weet: het zijn régenwulpen op doortrek, ze broeden in Noorwegen of IJsland, en trekken naar de Afrikaanse kusten. Ornithologen weten ook altijd waar de wind vandaan komt. Zuidwestenwind, zeggen ze dan. Ik weet niet eens waar het zuidwesten is.’

Wipneus en Pim of Wat moet je doen als je over een nijlpaard struikelt?

‘Het nijlpaard. Dat is een dichtbundel voor kinderen van Edward van de Vendel. Wat je moet doen als je niet weet wat je moet tekenen, waar je je spreekbeurt over moet houden, maar ook over doodgaan, of wat je moet doen als je moeder huilt. Levenslessen tussen dingen die grappig en luchtig zijn en zo mooi van taal.

‘Op Twitter vroeg een vader boekentips om te lezen met zijn dochter van 8. Kwamen mensen aanzetten met Wipneus en Pim. Dat mensen komen aanzetten met zoiets beschimmelds en oubolligs. Daar word ik heel ongelukkig van. Niks ten nadele van mooie klassiekers, Pippi, Ronja, Pietje Bell of Kruistocht in Spijkerbroek, maar er is zóveel mooie moderne jeugdliteratuur. Ik noem een paar geweldige schrijvers: Marjolijn Hof, Simon van der Geest, Annet Schaap, Joke van Leeuwen, Sjoerd Kuyper, Joukje Akveld, Gideon Samson.

‘Er wordt ook veel lelijks geschreven hoor - dat maakt me ook boos. Neem de AVI-boekjes waar kinderen mee moeten leren lezen, geestdodende boekjes waar schoolboekenuitgeverijen geld mee verdienen.’

Haai of poetsvis?

‘Poetsvissen halen het vuil tussen de tanden van haaien weg, de parasieten op hun huid. Op YouTube zag ik hoe haaien in een rij liggen te wachten tot ze aan de beurt zijn. Net een wasstraat, gewéldig.

‘Ik kies de poetsvis omdat ik wel een poetsvis in mijn hoofd kan gebruiken. Ik heb een chaotisch hoofd, vol gedachten, van de hak op de tak. Ik stel me voor dat de poetsvis dan orde op zaken komt stellen. Die chaos is trouwens de belangrijkste reden dat ik schrijf. Ik moet wel: schrijven is ordenen, voor mij.’

Schrijven: een bevalling of een genot?

‘Een genot, zonder meer. Schrijven wordt pas een bevalling als het leven zo onstuimig is dat je er niet aan toekomt. Zodra ik de rust heb gecreëerd om te kunnen schrijven, kan ik me heel diep concentreren. Dat vind ik het mooiste dat er is, dat de tijd niet meer bestaat, alles verstilt en je verdwijnt in een vacuüm. Dat je je kan verliezen in een zoektocht naar een tweelettergrepig woord. Als ik daar eenmaal in zit, bestaat de wereld niet meer, er zijn geen prikkels meer, mijn onrust is weg. Stapje voor stapje de chaos temmend – dat is het enige moment dat ik helemaal bij mezelf ben.’