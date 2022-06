Je kunt een beer wel uit de gevangenis halen, maar de gevangenis niet uit de beer

In de krant las ik een reportage over berentemster Maxy Niedermeyer en haar circusbeer Natascha. Ze waren erg aan elkaar gehecht en traden decennialang samen op, tot er, in 2015, een verbod kwam op wilde dieren in het circus. In de hele EU werden circusdieren ‘bevrijd’, maar Maxy mocht haar beer houden, wegens Natascha’s hoge leeftijd en de ongewoon sterke band die ze hadden. Een heerlijk verhaal, met foto’s om bij te snikken.

Ik was inmiddels benieuwd hoe het al die ándere beren was vergaan, en las Dansende beren van de Poolse journalist Witold Szablowski, ondertitel: Heimwee naar het communisme. Szablowski doet een intrigerend verslag van beren die opgroeiden in Bulgaarse zigeunerfamilies, waar ze leerden dansen voor de kost. Dat leren ging niet altijd even zachtzinnig en die kost bestond vaak uit snoep, chocola en alcohol, opium voor het berenvolk, dat eenmaal verslaafd makkelijk met een borreltje of suikerklontje te temmen was.

Ik heb zulke dansende beren nog wel gezien, indertijd, in voormalige Oostbloklanden. Ik vond het vreselijk zielig, en ik was blijkbaar de enige niet. In 2007, toen Bulgarije bij de EU kwam, werd het houden van dansberen verboden. De beren werden onteigend van hun ‘familie’ en naar een soort herstellingsoord gebracht vlak bij de hoofdstad Sofia, een speciaal park voor gewezen dansberen.

Een dergelijk park heb ik ook gezien, in Kosovo. Daar wonen ‘restaurantberen’ die een nog naarder leven achter de rug hadden dan de dansberen, dag en nacht in een klein kooitje. Het was heerlijk om die arme dieren daar in vrijheid te zien rondlopen, zwemmen en in watermeloenen bijten.

Maar er waren wel beren bij die, zelfs voor een leek op berengebied, vreemd gedrag vertoonden. Sommige liepen in cirkeltjes, sommige maakten vreemde schommelbewegingen, andere sabbelden op elkaars oren. Geen twijfel mogelijk, dit waren getraumatiseerde beren die, zonder berenmoeder en berenbroertjes en -zusjes, nooit geleerd hadden hoe je een normale beer moet zijn.

Szablowski beschrijft het park in Sofia waar de bevrijde dansberen wonen. Hun pijnlijke neusringen zijn al jaren geleden verwijderd, ze krijgen daar het juiste voedsel, lichaamsbeweging, de mogelijkheid om zich af te zonderen voor een winterslaap, kortom, alles wat een vrije beer zich kan wensen. Maar wat doen die beren? Ze dansen. Ze dansen nog steeds.

‘Als ze een menselijk wezen zien gaan ze op hun achterpoten staan en beginnen ze heen en weer te wiegen. Alsof ze aan het bedelen zijn, zoals vroeger, om brood, snoep, een slokje bier, een aai, of om verlost te worden van pijn. Pijn die al jarenlang niemand ze gedaan heeft.’

Je kunt de beer wel uit de gevangenis halen, maar de gevangenis niet uit de beer. Tragisch is het. En dan die schrijnende interviews met die zigeunerfamilies, die hun beer zo smartelijk missen. De beer die zo gezellig met de kinderen speelde, er helemaal bij hoorde. ‘We gaven haar altijd de beste alcohol, het lekkerste snoep, alles wat we zelf ook aten.’

En dan de inwoners van Sofia, die steen en been klagen over de kosten van het berenpark. Die beren krijgen uitstekend voedsel en medische zorg (er worden zelfs Duitse tandartsen voor ze ingevlogen) en zelf kunnen ze dat niet betalen. Vroeger was alles beter, ja, dat communisme was eigenlijk helemaal zo slecht nog niet.

Zo zet Szablowski een mooie, rake metafoor neer. De beren weten niet wat ze met hun vrijheid aanmoeten, de van het communisme bevrijde volkeren weten het vaak ook niet.

Ik dacht aan Poetin, ja, dat lag wel voor de hand. Grappig ook, dat de beer een bekend symbool is voor Rusland. Toeval natuurlijk. Maar toch.