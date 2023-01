Je kunt de Marie Kondo’s van deze wereld ook té veel macht geven

‘De spullen zijn niet heel belangrijk, het gaat om de verhalen erachter.’ Was getekend, acteur, dichter én verzamelaar Ramsey Nasr. Zijn verzamelwoede is de afgelopen decennia enigszins uit de hand gelopen, waardoor Nasr nu in een soort museum woont, iets wat ze vroeger een ‘Wunderkammer’ noemden. Zijn huis is een ‘microkosmos die hem geruststelt en verrast’, met wonderbaarlijke spullen die hij ‘mooi’ of ‘eng’ vindt.

Gelukkig is de museumdirecteur zo vriendelijk om ons zes weken lang toegang te verlenen tot dit rariteitenkabinet voor NTR-serie Dr. Nasrs Wunderkammer, waarin Nasr wekelijks een deel van zijn collectie uitlicht om een breder verhaal te vertellen. In de eerste aflevering duikt hij in de wereld van natuuronderzoekers in de 19de eeuw, en dan vooral in hun poging om ‘chaos’ te categoriseren en te ordenen. Denk aan James Sowerby, die jaren van zijn leven wijdde aan het illustreren van korstmossen. Nasr raakte zó gefascineerd door deze man en zijn levenswerk, dat hij inmiddels ruim vijfhonderd van zijn korstmosprenten in bezit heeft. Wanneer het genoeg was, wist hij zelf ook niet.

Ramsey Nasr in zijn ‘Wunderkammer’. Beeld NTR

Op papier heeft dit programma al snel iets weg van intellectualisme met een hoofdletter ‘I’, omdat het zichzelf en De Man Met De Hobby misschien nét iets te serieus neemt, en daardoor al snel pretentieuze cult wordt. Gelukkig wordt Nasr in de loop van de aflevering steeds ongeremder in zijn kinderlijke verwondering, waardoor Dr. Nasrs Wunderkammer vooral een aanstekelijke belevingstocht is van een bewonderaar die álles in het leven wil begrijpen. Mannen met een hobby hebben vaak iets vermoeiends, maar Nasr blijkt zó’n aanstekelijke verteller, dat je wel mee móét gaan in zijn verzamelwoede.

Toch duurt het niet lang meer voordat de grenzen aan de groei zijn bereikt, en Nasr zelf niet meer in zijn Wunderkammer past. Misschien kon hij woensdagavond wat inspiratie opdoen op SBS 6, waar Viktor Brand in Je huis op orde druk bezig was om bomvolle huizen eens even lekker te Marie Kondoën. Zijn ‘dreamteam’ haalt een rommelig huis leeg, sorteert alles uit in een enorme loods en geeft de deelnemers vervolgens de opdracht om te gaan filteren.

In de aflevering van woensdag was Brand te gast in het ‘leuke huis’ van Tessa en haar drie kinderen. Het merendeel van hun spullen moest uiteindelijk weg, waarna we aan het eind van de aflevering een veel opgeruimder en ‘gezelliger’ huis zagen (gezelliger betekende in dit geval vooral leeg en steriel). Nee hoor, dat dreamteam van Brand komt er bij mij nooit in.

Natuurlijk kun je doorslaan in je verzameldrang, maar we moeten de Marie Kondo’s van deze wereld vooral niet té veel macht geven. Onthoud maar: de spullen zijn niet heel belangrijk, het gaat om de verhalen erachter. En daarvan kunnen we er uiteindelijk nooit genoeg hebben.