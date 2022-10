Je houdt je hart vast voor de gevluchte kinderen in de nieuwe speelfilm van de Dardennes ★★★★☆

Tori et Lokita

Steeds loopt ze vast in de details. Geen wonder dus dat de vreemdelingendienst twijfelt aan het verhaal van de Afrikaanse tiener Lokita, als ze vertelt hoe ze met haar broertje Tori naar Europa is gevlucht. Zijn ze überhaupt wel familie? Een onzinnige vraag, vindt Tori. Tijdens de oversteek redde Lokita zijn leven, en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Omdat hij als ‘tovenaarskind’ in Benin met de dood wordt bedreigd, kreeg hij meteen een asielstatus; voor haar, redeneert het jongetje, moet daarom simpelweg hetzelfde gelden.

In plaats daarvan wordt hun gedroomde toekomst – gewoon, saampjes in een appartement – alsmaar onzekerder in Tori et Lokita. Veelzeggend is het, hoe de Waalse gebroeders Dardenne de autoriteiten nagenoeg buiten beeld houden: tijdens de verhoorscènes richten ze de blik consequent op het wanhopige gezicht van Lokita (Joely Mbundu), zodat haar machteloosheid pijnlijk voelbaar wordt, terwijl er later niemand is om haar en Tori (Pablo Schils) uit de greep van drugsdealers en mensensmokkelaars te houden. Zo gaat dat bij Luc en Jean-Pierre Dardenne, zelfs als de titel van hun tiende speelfilm klinkt als een spannend jeugdboek.

Spannend is het economisch vertelde Tori et Lokita absoluut. Met hun vertrouwd rusteloze, over de schouders van de personages meekijkende cameravoering duiken de Dardennes in het dagelijkse leven van Lokita en Tori: ’s avonds liedjes zingen in een Italiaans restaurant, vervolgens in guur Luik en Seraing op pad met de coke die ze voor de kok verkopen. Om geld te verdienen voor een nep-paspoort staat Lokita toe dat deze man seks met haar heeft, en laat ze zich opsluiten in een cannabiskwekerij op een uitgestorven fabrieksterrein waar ze in haar eentje moet werken. Terwijl Tori niet weet waar ze is.

De hoogtijdagen waarin de Dardennes steevast meesterwerken afleverden, liggen al wat jaren achter hen. Maar al mist Tori et Lokita de spirituele verheffing van bijvoorbeeld Rosetta, Le fils en Deux jours, une nuit, toch zijn de Dardennes hier in vorm. Feilloos schakelen ze tussen de perspectieven van de kinderen. De niet-professionele acteurs Mbundi en Schils hebben in hun samenspel een ontwapenende vanzelfsprekendheid, waardoor je met Tori en Lokita meeleeft als ze gescheiden raken, en je hart vasthoudt wanneer ze elkaar terugvinden.

En dan die cannabiskwekerij: een bijzonder knap staaltje filmarchitectuur, met zijn benauwende gangen, onmenselijke geluiden en de celachtige slaapplek, en mogelijk de meest helse locatie uit het hele oeuvre van de Dardennes. Een nachtmerrie aan het oppervlak van de realiteit, waar geen kind een stap zou moeten zetten.