Je hoort aan alles dat Art Blakey het buitengewoon naar zijn zin had in 1961 in Japan ★★★★☆

De liveregistratie van een concert van Art Blakey and the Jazz Messengers in januari 1961 in Japan opent met een donderende drumsalvo van maar liefst vijf minuten. Het is al reden genoeg voor een groot applaus voor wat toch een van de meest essentiële jazzarchiefreleases van 2021 was.

Op First Flight to Tokyo horen we drummer Blakey begeleid door onder meer Lee Morgan op trompet en Wayne Shorter op tenorsax. Deze bezetting van de Jazz Messengers geldt als een van de beste, je hoort hier ook waarom. Blakey was destijds een van de eerste Amerikaanse jazzmuzikanten op tournee in Japan en je hoort aan alles dat de band het buitengewoon naar zijn zin had. De publieksrespons was enorm.

Ze kozen voor de populairste jazzstukken van dat moment; A Night in Tunesia, Blues March, Moanin’ en de solo’s klinken vuriger en intenser dan op andere livealbums uit die tijd. Blakey is onstuitbaar maar Shorter en pianist Bobby Timmons in Dat Dere en Morgan op gedempte trompet in Round About Midnight overtreffen zichzelf evenzeer.

Art Blakey and the Jazz Messengers First Flight to Tokyo: The Lost 1961 Recordings Jazz ★★★★☆ Blue Note/Universal