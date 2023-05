Je hoopt dat deze Duitse eierkundige verzonnen is, maar hij heeft echt bestaan

Het werk van Pim Zwier. Beeld Natascha Libbert

Uit het duister doemen ze op, de eieren die Pim Zwier vastlegde. Hij fotografeerde ze in pikzwart, mysterieuze, gewichtloze bollen, oplichtende hemellichamen in de nacht. Deze eieren komen uit de collectie van Max Schönwetter (1874–1961). De Duitse wetenschapper wijdde zijn leven aan de eierkunde (oölogie) en verzamelde 19.206 eieren van duizenden vogelsoorten. In Contour Gallery in Rotterdam hangen nu Zwiers foto’s van bijvoorbeeld een kasuaris-ei, een kiwi-ei en koekoekseieren.

Dat is mooi, erg mooi zelfs, maar dat is niet alles. Zwiers project, dat bestaat uit een documentaire, foto’s en archiefmateriaal heet O, verzamelen van eieren in weerwil van de tijd. Want terwijl Schönwetter als een bezetene de eierkunde bedreef, woedde buiten de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel de foto’s onheilspellend zijn, bleef voor Schönwetter de oorlog lang op afstand. Dat blijkt uit de documentaire die Zwier maakte op basis van Schönwetters correspondentie. Hij en collega-oölogen hebben eerst andere zorgen, hun liefhebberij is in gevaar: ‘Vogelbeschermers vermeerderen zich als bladluizen.’ Pas als er in Duitsland bommen vallen verandert hun perspectief. En dan nog gaat het alleen over eieren. ‘Als ik mijn verzameling heelhuids door de oorlog krijg, heb ik geluk gehad’, schrijft een collega-oöloog.

Een aantal brieven is te zien in de galerie. Sommige zijn ondertekend met ‘Heil Hitler’. En een wetenschapper die voor een onderzoeksinstituut van de nazi’s werkt wil graag van Schönwetter weten hoe het zit met ‘Rassenmischlingen’ en ‘Bastarden’: hoe zien die eieren eruit?

Pim Zwier

Het heeft iets onverbeterlijks irritants, die Schönwetter die in oorlogstijd eieren zit te wegen, te meten en te beschrijven. In de documentaire combineert Zwier die eierbesognes met archiefbeelden van de oorlog. Bizar en wrang dat Schönwetters grootste zorg de precieze terminologie van eierspikkels is: zijn de eieren nu gevlekt, bespat of gestippeld? Ik moet bekennen dat ik zelfs even dacht (of hoopte) dat het personage was verzonnen, waarom zou hij anders Schönwetter heten, meneer Mooiweer?

Maar Max Schönwetter heeft echt bestaan. Het bewijs zijn die duizenden eieren, die nu worden beheerd door het universiteitsmuseum van Halle (Saale) en door Pim Zwier uit het donker zijn gehaald. De aantrekkingskracht van de eieren is me meteen duidelijk.

Het beroemdste ei uit de kunstgeschiedenis is ook al zo’n knapperd: ‘het ei van Brâncuși’ uit 1924. Die sculptuur heet eigenlijk Het begin van de wereld. Het is een titel vol belofte, zoals past bij een ei. Toch zal er nooit iets uit Brâncuși’s bronzen ei komen, net zomin als uit de leeggezogen eierschalen op deze foto’s. Uiteindelijk had Schönwetter wel iets aan zijn eieren. Na de oorlog kon hij een paar bijzondere eieren ruilen voor voedselbonnen. ‘Beter leven dan dode zaken te laten verstoffen’, schreef hij.

Constantin Brancusi, ‘Het begin van de wereld’ (1924). Beeld Cary Markerink. Collectie Kröller-Müller Museum