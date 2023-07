‘Je hebt een scala aan mogelijkheden om te bepalen hoe je kind wordt geboren. Maar niet: hoe je kind overlijdt’

Elisabeth Bruinja en Noor Dietvorst. Beeld Imke Panhuijzen

Een verlichtend moment. Noor Dietvorst: ‘Leeftijd was voor Mara heel belangrijk. ‘Ik ben nu 3-jarig’, zei ze heel trots. Een neefje en nichtje waren 1-jarig en 2-jarig, maar zij was al 3-jarig. Dat andere kinderen óók 3-jarig konden zijn, vond ze eigenlijk niet kunnen. Ze was vrij dominant en eigenzinnig – echt een diva. Het was 12 juni 2013. Ik ben met Mara nog op een kleuterschooltje gaan kijken omdat ze wilde weten of ze met haar rolstoel wel door de deur zou passen als ze 4-jarig werd. Ik wist toen al: dat gaat ze niet halen.’

Elisabeth Bruinja: ‘Een verlichtend moment noemen is moeilijk, omdat het jaar waarin Hannah leefde volledig werd overschaduwd door discomfort, epilepsieaanvallen, misselijkheid, spugen. We leefden tussen extreme ongerustheid en blinde paniek. Maar natuurlijk waren er momenten. Ze kon naar ons lachen en maakte reactieve geluidjes. Dit werd meer en meer vertroebeld door de epilepsie, maar ik héb haar bewust naar me zien lachen.’

Hoe besta je na? Een dierbare sterft. En dan? In de laatste aflevering van de serie Hoe besta je na? spreken Frénk van der Linden en Pieter Webeling met twee moeders die elk een kind hebben verloren. Met welke herinneringen blijven we achter? Hoe rouwen we? Op welke manieren is het mogelijk om een groot persoonlijk verlies betekenis te geven?

Hoop, strijd, pijn, rouw

Het is een bewogen ontmoeting – twee vrouwen die elkaar nooit eerder hebben gesproken, maar elkaar vinden in een niemandsland waar geen mens wil zijn. Hoop, strijd, pijn en rouw is wat ze delen. En een gedeelde missie: in Nederland moet een regeling worden getroffen waardoor kinderen niet nodeloos lang meer hoeven te lijden. Dat is de reden waarom deze moeders hun verhaal willen doen.

Noor Dietvorst, zelfstandig advocaat onderwijsrecht, werd in 2010 zwanger van Mara. Van een roze wolk wil ze niets weten.

‘Hou op, joh. Niks romantisch aan!’

‘Het is hard werken voor je lijf’, valt Elisabeth bij.

Noor: ‘Ik wilde niet dagenlang thuiszitten, daar word ik doodongelukkig van. In die tijd was ik net beëdigd als advocaat. Met die toga kon je de zwangerschap nog een beetje verhullen, maar op een gegeven moment zag je die buik natuurlijk wel. De bevalling ging perfect. De vraag is wel: zat die tumor toen al in haar bijnier?’

Elisabeth Bruinja met haar dochter Hannah.

Elisabeth, eerstegraads docent Engels, raakte in 2018 in verwachting. ‘We waren blij met de komst van Hannah, heel blij, maar het gekke was... Ik durfde er niet te veel mee bezig te zijn. Toen ik wist dat ’t een meisje zou worden, kocht ik één roze shirtje in de opruiming bij de Hema. Meer niet. Ik ben heel nuchter, maar toch had ik het gevoel: ik mag de zwangerschap niet jinxen – ik moet er geen onheil over afroepen. Pas na 32 weken durfde ik een stap te zetten: via Marktplaats besloot ik een fuchsiaroze kinderwagen in Utrecht te halen. Die ochtend had ik een echo. Er was een kleine verwijding in de vochtkamers in de hersenen geconstateerd. Twee millimeter. Ik dacht meteen: het is mis.’

Hannah had een tumor in de derde ventrikel van haar hersenen.

‘Op zich zagen de hersenplooien er mooi uit. De fontanellen zaten nog los, dus de tumor had de ruimte – Hannah kreeg een waterhoofd. ‘Moeten we een late zwangerschapsafbreking overwegen?’, vroeg ik aan de artsen. Niet meer mogelijk in dit stadium, zeiden ze. Niet waar, ontdekte ik later. Had ik het gewild? Waarschijnlijk niet. Je hoopt dat het goed komt. Een kind met een handicap is voor mij geen probleem, zolang het maar kwaliteit van leven heeft.

‘Ik wilde alvast contact leggen met m’n dochter. Dat had ik daarvoor niet zo expliciet gedaan. Nu dacht ik: we moeten communiceren, want we hebben iets op te lossen. Mijn man Mark vond dat ook. Die praatte vaak tegen m’n buik. Ik legde mijn telefoon erop en liet haar naar muziek luisteren...’ Ze schiet vol. ‘Nou goed, ik liet Hannah luisteren naar Haevn, een Nederlandse indieband. Het leek de baby te kalmeren.

‘Die tumor in haar hoofd groeide als een malle. Eén centimeter per week. In week 37 hebben ze Hannah gehaald. De tumor – acht bij vijf centimeter – werd volledig verwijderd. Op de scan zag het er goed uit. Eén dag hadden we de hoop dat alles goed zou komen.’

Antibioticakuur

Mara liep raar. ‘Ze had een bolle rug en haar buik hing helemaal naar voren’, zegt Noor. ‘Ze was 1 jaar en 9 maanden. Ze kreeg ook een dik, opgezet ooglid dat geel werd. De huisarts dacht aan een dubbele middenoorontsteking en schreef een antibioticakuur voor. Geen verbetering. De onheilstijding kwam op 25 maart 2012: Mara had een neuroblastoom, een tumor bij haar rechternier. Dan... verdwijnt de grond onder je voeten.

‘Terroristen heb ik ze weleens genoemd, die kankercellen. Omdat ze zich ongemerkt verzamelen en dan in één keer hard toeslaan. De tumor was vanaf haar geboorte al gegroeid tot 12 centimeter. Het bleek fase 4 te zijn, de zwaarste. Wéér een klap. Op een MRI-scan bleek dat ze overal uitzaaiingen had, in haar schedel, haar bekken, haar linkerbeen. Elke keer dachten we dat het niet erger kon, en elke keer kon het erger.’

Mara onderging diverse behandelingen, van bestralingen en chemo tot een bloedtransfusie. Ze kwam in aanmerking voor immuuntherapie in Philadelphia. In november 2012 vertrok het gezin Dietvorst voor zes maanden naar de Verenigde Staten.

‘We zaten er best kansrijk in. Voor zo’n dure behandeling mag je niet zomaar naar het buitenland, hè. Ook in Amerika leek het de goede kant op te gaan, maar op een dag hadden ze iets op een scan gezien. Ik weet nog precies het moment. ‘Je moet nu komen’, zei de behandelend arts. De tumor was terug. ‘Immuuntherapie werkt niet’, zei hij. ‘We gaan weer bestralen.’ Verschrikkelijk. Op de dag af één jaar nadat de ziekte was ontdekt, kregen we de boodschap: jouw kind wordt niet meer beter.

Noor Dietvorst en haar dochter Mara. Beeld Inge Berken

‘Terug naar Nederland. In die weken was Mara een plant. Ze sliep achttien uur per dag. Door de bestraling, hoorden we later. Toch leefde ze weer op. Ze was weer helder van geest. Op haar iPad keek ze de hele dag naar YouTube: cartoons, tekenfilmpjes, animatiedingen. In het Frans en het Duits, want Nederlands vond ze saai. Toen werd ze ‘3-jarig’. Die zomer raakte ik opnieuw zwanger. Dan ben je in verwachting van nieuw leven, met een stervend kind aan je zijde. Hoe lang hád Mara nog?’

Stront aan de knikker

De artsen meenden dat het goed ging met Hannah. Volgens hen hoefde ze niet op de kinder-IC te blijven.

Elisabeth: ‘Ik heb moord en brand geschreeuwd. Ik voelde gewoon: Hannah is nog niet klaar, je móét niet met haar hoofdje gaan rijden! Ze had het zogeheten sunsetfenomeen: haar ogen stonden naar beneden, waarschijnlijk door de druk in de hersenen. Maar er kon geen druk zijn, zo redeneerden de artsen, want er was net een grote tumor uit haar hoofdje gehaald! Ik had Hannah op de arm. Ze kreeg status epilepticus, een langdurige aanval van schokken, krampen, beven. Met spoed weer terug naar de NICU, de Neonatale Intensive Care Unit. Pas na het vijfde medicament werd ze rustiger. Dan weet je: stront aan de knikker. En inderdaad. Ze had een bilaterale hersenbloeding.’

Hannah ging van complicatie naar complicatie. Ze kreeg een drainoperatie. Een mogelijke hersenvliesontsteking. Ze had het gevreesde syndroom van West, ernstige epilepsie in het eerste levensjaar. Pas de hoogst denkbare dosis Prednison had effect: 60 milligram, vaak al te veel voor volwassenen.

Elisabeth: ‘Bij normale kinderen leer je bepaalde signalen herkennen. Elk huiltje is anders, zeg maar. Hannah kon die niet geven. Je wordt hyperalert. Ik stond een keer in de keuken en zij zat verderop in een stoeltje. Het was stil. Ik rende terug – zat ze dus in een epileptische aanval. We hebben haar heel veel geschud. Om haar motorische onrust te onderdrukken, moest je haar juist motorische onrust geven, dan ontspande haar lichaampje. Als Hannah sliep, mocht ze niet plotseling wakker worden: juist bewustzijnsveranderingen zijn triggers voor een epileptische aanval. We liepen op onze tenen. Mark deed de klittenband van zijn schoenen al buiten los.

‘We hielden Hannah op onze schoot, om haar hoofdje ondersteuning te geven. Soms hadden we oogcontact, soms maakte ze geluidjes. In de eerste vijf maanden lukte borstvoeding nog wel. Door die hersenbloeding was haar zuigreflex aangetast. Ze miste gewoon de kracht. Maar ik had zoveel toeschietreflexen – ze kréég de melk, of ze wilde of niet. Dat was een strijd. Haar broertje Misha van tweeënhalf kon daar niet bij zijn: te veel prikkels. Zusje is stuk. Zo legden we hem de situatie uit. Als ze ‘ziek’ was, kon hij het in zijn beleving misschien zelf ook krijgen. We wilden heel graag met onze beide kinderen naar een parkje, op vijf minuten lopen van ons huis. Even bij elkaar als gezinnetje. Maar ja, dan had Hannah weer haar sonde uitgespuugd, of ze kreeg een clusteraanval... Het is ons nooit gelukt.’

Noor Dietvorst: ‘Op 2 september 2013 zijn we halsoverkop in het huwelijk getreden. Mara vond het geweldig om bruidsmeisje te zijn.’ Beeld Imke Panhuijzen

‘Wil je met ons trouwen?’

Noor en haar vriend Bart gingen trouwen. Met Mara als bruidsmeisje.

‘Al vóór haar geboorte had Bart mij gevraagd, maar toen had ik zijn aanzoek afgewezen.’ Ze schatert. ‘Dat was in Las Vegas. Ik dacht: als ik nu ja zeg en trouw, doet mijn moeder me wat aan. Een paar weken vóór de allereerste diagnose van Mara vroeg hij: ‘Wil je met ons trouwen?’ Heel slim van hem – ik kon natuurlijk nooit meer nee zeggen. En toen kwam die 25ste maart 2012. Alle plannen en voorbereidingen voor het huwelijk op Hodenpijl, een kerkje in Schipluiden, moesten we afblazen – vanwege chemo en alle perikelen. Bizar, hoor. Superbizar.

‘Trouwen zónder Mara had geen zin meer. Dus moest het heel snel. Wachten op de periode van ondertrouw zou ze vast niet overleven of alleen met veel pijn. Dankzij de gemeente Delft konden we dat overslaan. Op 2 september 2013 zijn we halsoverkop in het huwelijk getreden. Mara vond het geweldig om bruidsmeisje te zijn.

‘Het ging beter met haar. Ze was actief en vrolijk. Pijnvrij. Ruim twee weken na het huwelijk boorde een MRI-scan onze hoop de grond in. Een laagje verkleuring over het centrale zenuwstelsel en het hersenvlies duidde op onrustige cellen. In die tijd was Mara gewoon thuis. Eén moment staat me nadrukkelijk bij. In de nacht van 3 op 4 oktober 2013 werd ze wakker. Ik was eigenlijk ’s nachts altijd bij haar, ook in het ziekenhuis, maar ik was moe, mede door de zwangerschap. Bart ging. Mara vertelde hem verhalen over wat ze allemaal nog wilde gaan doen. Sinterklaas vieren leek haar leuk. Maar vooral: reizen. Vakanties. Avonturen beleven. Vliegen vond ze fantastisch, zo’n trip naar Amerika was helemaal haar ding. Het was haar laatste heldere moment. Eigenlijk nam ze afscheid. Misschien bedoelde ze te zeggen: doen jullie dat maar zonder mij.’

De volgende ochtend kreeg Mara een hersenbloeding. Haar mond en keel zwollen op. De huisarts was stand-by, maar die kon haar alleen nog maar stabiliseren.

‘Na medicatie kwam Mara in een staat van vaag bewustzijn. Praten kon ze niet meer, hooguit een beetje fluisteren. Maar met haar arm probeerde ze te wijzen. Dit was het moment voor familie om afscheid van haar te nemen. Bart en ik hadden graag de keuze gehad om na te denken over actieve levensbeëindiging. Het was klaar. Maar ja: verboden. Dat mag alleen bij pasgeborenen. Mara was met haar 3 jaar te oud. Er was geen keuze, alleen palliatieve sedatie. De huisarts verhoogde de dosering van de morfine. Ze werd niet kalm, ze werd juist heel onrustig. En haar hartje bleef maar doorgaan.

‘Mara had een neussonde, daardoor gaf ze de hele tijd over. ‘Haal dat ding er maar uit’, zeiden we op de derde dag na de hersenbloeding. Toen had ze geen eten en drinken meer. Ze leed. Daar ben ik van overtuigd. Ze kon niet meer praten, maar het laatste woordje dat ze nog kon uitbrengen was: pijn. Ze gaf haar knuffel aan mij. Nijn. Die had ze nooit eerder afgestaan.

‘Op het laatst was Mara blauw. Iemand van de thuiszorg vertelde dat het gehoor het langste blijft functioneren: ‘Praat met haar.’ Ik zei tegen Mara dat ze mocht gaan. Wel tien keer. ‘Wij komen nog wel. Ga maar, toe maar.’ Soms stopte ze met ademhalen. En... dan ging ze toch weer door. Zes, zeven keer hadden we al afscheid genomen. Je hebt een scala aan mogelijkheden om te bepalen hoe je kind wordt geboren. Maar niet: hoe je kind overlijdt. Ik weet van een moeder die zei dat ze in staat was een kussen op het hoofdje van haar kind te duwen. Die drang heb ik nooit gevoeld, maar ik dacht wel: láát dit ophouden.’

Na vijf dagen uitzichtloos lijden overleed Mara in de vroege avond van 8 oktober 2013.

Elisabeth Bruinja: 'Voor Hannah had ik gehoopt op een dappere arts die de verantwoordelijkheid had durven nemen om haar lijden te stoppen.’ Beeld Imke Panhuijzen

Vechten voor haar dood

‘Mark en ik hebben gevochten voor Hannah’, zegt Elisabeth, ‘maar ieder op z’n eigen manier. Mark geloofde langer dan ik in een goede afloop. Hopelijk valt het nog mee. Ik was de worstcasescenario-denker en had met mijn diagnose helaas elke keer gelijk. Ik zei tegen Mark: ‘Hannah heeft jou nodig. Iemand die wil vechten voor haar leven zolang er hoop is.’ Want ik was al vrij snel aan het vechten voor... haar dood. Voor een waardig einde. Na vijf maanden bleek dat Hannah het syndroom van West had, en toen viel ook voor Mark alle hoop weg. Op dat kruispunt vonden Mark en ik elkaar.’

Ook Elisabeth en Mark begonnen te denken aan actieve levensbeëindiging. Dat was niet zo eenvoudig.

‘‘We moeten wachten op een toevallige complicatie waaraan ze mag overlijden’, zeiden de neurochirurg en de kinderarts. ‘Haar prognose is slecht, dus die complicatie krijgt ze echt wel.’ In juli kreeg Hannah waterpokken. Bij haar leidde dat tot opname in het ziekenhuis. Ga je dan nog antibiotica geven? Of is dit die ‘toevallige complicatie’ en laat je je kind overlijden aan waterpokken?’

Hannah bleef leven. In oktober ging het opnieuw ernstig mis. Het syndroom van West keerde terug – met heftige epileptische aanvallen.

‘Hannah bleek uitbehandeld. Tien verschillende medicamenten had ze al, niets hielp. En ze kreeg opnieuw een draindisfunctie. Was actieve levensbeëindiging nu wél mogelijk? Nee. Hannah was buiten bewustzijn, maar ze reageerde nog op prikkels. Dat wil zeggen: als je haar prikte, bewoog haar arm. Voor de dienstdoende neuroloog was dat voldoende om te zeggen: dit is neurologisch normaal gedrag voor een kind met haar afwijkingen. Ik was verbijsterd.

‘De vaste kinderarts stond gelukkig aan onze kant – we dienden een officieel verzoek in voor actieve levensbeëindiging. De criteria om hieraan te voldoen werden geraadpleegd. Hannah leed uitzichtloos, daar was iedereen het over eens. Haar prognose was slecht, daar was ook iedereen het over eens. Er was een second opinion van een ander ziekenhuis die dit onderschreef. Wat was dan het criterium waaraan ze niet voldeed? Volgens de artsen was er een redelijk alternatief: palliatieve sedatie. Dus we hadden een zeer liberale medisch ethicus, een zeer liberaal ziekenhuis, en nóg was het stoppen van ondraaglijk lijden ingewikkeld. Daar kwam bij: onze huisarts haakte af. Palliatieve sedatie thuis kon toen ook niet. We waren ten einde raad: mogen we alsjeblieft iets doen voor onze dochter?

‘In het ziekenhuis kregen we het advies om vocht en voeding te stoppen. We mochten een second opinion aanvragen, maar dan ging de behandeling van Hannah door tot de uitslag. Ze wás er al zo slecht aan toe. Dit moest het dan maar zijn. Hannah hield toch al niets binnen. Maar we vonden wel dat haar lijdensweg onnodig werd verlengd. In negen dagen zonder voeding en vocht raakte ze uitgemergeld. Door haar gewenning aan verschillende medicaties kwam ze van tijd tot tijd bij, misselijk en totaal niet comfortabel. En nóg mocht er geen eind aan haar leven worden gemaakt.

‘Hannah had toen een helder moment, toevallig ook met haar vader. Ze deed haar ogen open en keek Mark even heel bewust aan. Er was echt contact, zo voelde hij dat. We hadden het Hannah graag gegund dat ze haar oogjes daarna nooit meer open had hoeven doen. En weet je... ik neem de medische stand niets kwalijk, ik ben overtuigd van de goede wil en goede bedoelingen, maar voor Hannah had ik gehoopt op een dappere arts die de verantwoordelijkheid had durven nemen om haar lijden te stoppen. Nu moest ons kind de gifbeker tot de laatste druppel leegdrinken.’

Pas na negen dagen werd besloten tot het ophogen van morfine – feitelijk de palliatieve sedatie.

‘Toen begon het gaspen, zoals Noor net al beschreef. Hannah werd ook blauw. Elke keer denk je: dit was haar laatste adem. Wij hebben zeventien keer in 24 uur afscheid genomen van haar. Bij de tiende keer zeiden we: laten we maar helemaal niks zeggen, want misschien trekken we haar onbedoeld terug het leven in. Je wéét het niet meer. Ik zat midden in de nacht op de laptop naar een herhaling van Expeditie Robinson te kijken. Eindelijk gaf ze de geest. Na tien dagen zonder vocht en voeding.’

Het was 16 oktober 2019, vier dagen voor haar geboortedag.

‘Hannah is begraven op haar eerste verjaardag. We hoefden ons niet langer druk te maken om wat voor cadeautje we haar zouden geven. Ik moet wel zeggen: zo ellendig als haar leven was, zo mooi was de uitvaart. Ze ligt op de begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel, voor ons gevoel in de armen van haar oma die daar ook ligt. Haar andere oma, mijn moeder, ligt in een Friese plaats met bijna dezelfde naam: Oudkerk, Aldtsjerk. We zijn niet religieus, maar de uitvaart was in een kerk, de Annakerk in Amsterdam. Daar zit nu een bierbrouwerij in. Het was een soort huiskamersfeer met samengeraapte meubels en tafeltjes, en daar stond Hannah in een mand met eromheen een klamboe-achtig ding. Iedereen kreeg een kaarsje en mocht een mooie foto van haar uitkiezen. Het ging precies zoals wij wilden – eindelijk.’

Zelfde commode, zelfde bedje

Noor en Bart kozen voor crematie. ‘Omdat ik Mara bij me wilde houden. In huis. We hebben haar as in een hart van hout gedaan. Het afscheid was op Hodenpijl, de plek waar we vóór Mara’s ziekte onze bruiloft hadden gepland. Bart had een nummer voor haar geschreven: Sister Bluebird. Dat heeft een bandlid bij haar afscheid op de piano gespeeld en gezongen.

‘Ik was toen in verwachting, hè. Mara was twee weken daarvoor nog mee geweest voor een zwangerschapsecho. ‘Ik wil een zusje’, zei ze. Het wás een meisje, Cleo. De kamer van Mara hebben we intact gelaten. Haar kleertjes legden we terug in de kast. Ik vond het fijn dat we die nog konden gebruiken. Later kregen we opnieuw een dochter: Olivia. Ze zijn inmiddels 9 en 7. Ik kan nog steeds redelijk panisch worden als ze iets van Mara willen weggooien. Nee, dat heeft ze nog aangehad! Nee, daar heeft Mara nog mee gespeeld!’

Elisabeth: ‘Na het overlijden van Hannah hebben we getwijfeld over nog een kindje. Toch gedaan. Na dat besluit was ik heel snel zwanger, al na een maand. Teun kwam, een jongetje. Ik kocht meteen een romper. Deze keer ben ik vol voor de zwangerschap en de goede afloop gegaan – jinx it the other way around. Ook wij hebben Hannahs kamer vrijwel intact gelaten. Zelfde commode, zelfde bedje. Alle unisex-kleertjes heeft Teun ook gedragen. Hannah hoort bij ons. Alle stapjes die zij niet kan zetten, zetten wij voor haar. Maar geleidelijk aan wordt de kamer van Hannah wel de kamer van Teun.’

Noor: ‘Dat moet ook. Mijn meiden eisen die ruimte ook op: ‘Hallo? Ik ben hier nu, en ík ben niet dood.’’

Elisabeth: ‘We gaan elke week naar het graf. Teun gaat dan mee. Een kaars is voor hem een hannah.’

Is er troost?

Noor aarzelt.

Elisabeth: ‘Er is tijd.’