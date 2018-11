Je auto opladen terwijl hij in de zon geparkeerd staat, bij Hyundai kan het binnenkort

De Koreaanse autofabrikant Hyundai brengt vanaf volgend jaar modellen op de markt waarvan het dak en de motorkap voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Het gaat om verschillende typen, waaronder een semi-transparante variant die ook fungeert als panoramisch schuifdak. Wanneer de auto in de zon geparkeerd staat, laden de panelen de accu’s bij. ‘De auto zal veranderen van een energieverbruiker in een energieleverancier’, aldus Jeong-Gil Park, directeur van de onderzoeksafdeling van Hyundai.

Een Hyundai met zonnepanelen in het dak. Beeld Hyundai

Dat is een optimistische inschatting: Hyundai levert de panelen aanvankelijk alleen op zijn plugin-hybride modellen met een relatief kleine accu van 9 kilowattuur. De panelen leveren maximaal 0,1 kilowatt in de volle zon. Op een zomerse dag is na tien uur dus hooguit een kilowattuur energie geleverd, genoeg voor ongeveer vijf elektrische kilometers. Nog altijd mooi, want ‘gratis’, maar rijdende elektriciteitscentrales worden Hyundais daarmee nog niet. In een later stadium kunnen ook de volledig elektrische auto’s van Hyundai en dochtermerk Kia een zonnedak krijgen.

Het is niet voor het eerst dat auto’s worden voorzien van zonnepanelen. Onder meer de Toyota Prius kan ermee worden uitgevoerd. Deze auto gebruikt de opgewekte stroom tijdens het rijden voor de airco. Als de Prius geparkeerd staat, kan het zonnedak de hoofdaccu bijladen. In de jaren negentig had Mazda een model (de 929) met panelen die de airco lieten draaien als de auto in de zon stond geparkeerd. Ook Mercedes’ geflopte Maybach – een luxeschip uit de jaren negentig dat de concurrentie wilde aangaan met Rolls-Royce – had zonnepanelen in het dak.

Veel meer dan een beetje ondersteuning van de accu zullen dit type zonneauto’s vermoedelijk nooit bieden, al lijkt een bedrijfje uit Helmond daar anders over te denken. Daar wordt gewerkt aan de LightYear One, een met panelen bekleed voertuig dat op eigen zonnekracht in Nederland 8.000 kilometer per jaar moet kunnen afleggen. De auto moet in 2020 op de markt komen.