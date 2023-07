Jazzmuzikant Blossom Dearie is veel meer dan haar fameuze ‘kinderstem’

Jazzpianist en -zangeres Blossom Dearie (1977) Beeld Getty Images

Ook in haar eigen tijd zag Blossom Dearie eruit als iemand uit een andere tijd, een wandelend anachronisme. Zij droeg graag keurige bloesjes met gigantische puntkragen. En die correspondeerden dan mooi met de uitsteeksels van haar uilenbril. Blossom Dearie had, kortom, het voorkomen van een schooljuffrouw. En dat was toch een beetje gek, want zij was een fenomeen in het meest modieuze muziekwereldje van de jaren vijftig: de jazz. En dan ook nog in een van de allerhipste aftakkingen daarvan: de cool jazz.

Maar Blossom Dearie werd niet de grootste curiositeit in het jazz- en nachtclubleven vanwege haar garderobe. Zij werd een cultheld, óók al in haar eigen tijd, dankzij vooral die stem, die nog altijd, veertien jaar na haar overlijden, aan je hart blijft kleven.

Kinderstem

Dearie zong met de stem van een kind. Een onbevangen meisje, dat door de wereld wandelt en verslag doet van wat ze allemaal ziet en hoort. ‘I hear music’, zong ze met een feilloos door de noten huppelende kinderstem, op haar debuutalbum uit 1957 waarvan de stoere (en behoorlijk mannelijke) jazzwereld toen al enigszins van de stoel viel. ‘I hear music. Mighty, mighty pretty music. The murmur of the morning breeze up there, the rattle of a milkman on the stair.’

Maar haar hoog afgestemde zangstijl werd ook een beetje de tragiek van Blossom Dearie. Ze werd altijd maar ‘schattig’ gevonden, door de muziekkritiek en het publiek. Begrijpelijk ook wel, want iedereen die haar voor het eerst hoort zingen – ook nu nog – voelt allereerst die vertedering. Vanwege dat ontwapenende en onschuldige stemgeluid, en toch ook de liedjes die ze zeker in de eerste fase van haar carrière vertolkte; van Satin Doll tot dat Mary Poppins-achtige I Hear Music.

Maar Blossom Dearie was veel meer dan The Adorable Blossom Dearie, zoals de titel van een compilatie-album uit 2007 luidde. Zij was een exceptioneel goed jazzmusicus en vooral een virtuoze pianist die haar eigen, ook al zo onberispelijke zang perfect kon begeleiden. Ze werd daarom bewonderd door de allergrootste jazzmusici, van pianist Gil Evans tot trompettist Miles Davis, die haar eens – waarschijnlijk met een knipoog – ‘de enige witte vrouw met soul’ noemde. En Dearie werd daarna ook nog een pionierend singer-songwriter, die kon dienen als voorbeeld voor veel vrouwelijke liedschrijvers in het poptijdperk dat nog moest volgen.

Blossom Dearie (1968) Beeld ANP

Discover who I am

En toch, eigenlijk op onverklaarbare wijze, raakte ze na haar overlijden wat in de vergetelheid. Misschien niet in de goed ingevoerde jazz-kringen: daar bleef Blossom Dearie een hooggewaardeerd musicus en briljant vertolker van jazz-standards. Maar bij het grote en breder georiënteerde publiek verdween zij wat uit het zicht. En ook daarom is de deze week verschenen verzameling van haar werk zo waardevol en de titel zo treffend: Discover Who I Am, naar een van haar eigen liedjes.

Haar achternaam droeg natuurlijk ook bij aan haar schattigheidsimago, maar ze dankte die aan de Ierse afkomst van haar vader. De ook vrij bijzondere voornaam kreeg ze op de dag van haar geboorte in 1924, toen een buurman perzikbloesems langs kwam brengen bij de familie Dearie, in een buitenwijk van de stad Albany in de staat New York.

Blossom Dearie ging als kleuter op pianoles en studeerde hard op het klassieke repertoire. Op de middelbare school flitste ze al over de toetsen in een dansband en halverwege de jaren veertig, toen Dearie inmiddels was verhuisd naar New York City, ging ze aan de slag in het kroegencircuit, bij zanggroepen en als begeleider van beroemde swingbandleiders als Woody Herman en Alvino Rey.

Het nieuwe verzamelalbum Blossom Dearie: Discover Who I Am Beeld Fontana/Universal

Jazzclub Birdland

Daarna ontplofte de jazz in New York en ook Dearie liet zich wegblazen. Naar eigen zeggen ging ze iedere avond, drie jaar lang, naar de baanbrekende club Birdland om zangeres Sarah Vaughan en saxofonist Charlie Parker aan het werk te zien. En ze ontdekte dat zij zelf ook aardig kon zingen bij haar geschoolde, maar toch ook bijzonder groovende pianospel. Ze raakte in contact met de musici die rond bebop-legende Parker cirkelden en werd door de Canadese pianist, arrangeur en bandleider Gil Evans uitgenodigd bij een van zijn vele sessies in zijn kelder, waar de ‘cool jazz’ in elkaar werd geknutseld, mét Miles Davis.

Ze kon daarna – mede dankzij haar nieuwe adresboekje – zelf spelen in het clubcircuit, eerst vooral als pianist. Haar zachte aanslag en soepele improvisaties maakten indruk op bijvoorbeeld de grote pianist Bill Evans, die eens zei dat hij veel van Dearie’s haast bescheiden manier van spelen had geleerd en dat hij haar zelfs zag als een van zijn grote voorbeelden.

Pas later werd Dearie geboekt als zangeres, die repertoire uit het Amerikaanse liedboek vertolkte met dus die opvallend hoge, maar prachtig zuivere stem, die de meest rumoerige nachtclubs en zelfs het getingel in de Martiniglazen stil deed vallen.

Wit in een zwarte wereld

Blossom Dearie maakte naam als een eigenaardigheid in het clubcircuit. Omdat ze wit was in een vooral zwarte wereld. Omdat ze weigerde te kiezen tussen zingen en pianospelen, wat in haar tijd erg ongebruikelijk was. En omdat ze werk vertolkte uit het oerdegelijke musicalcircuit én de moderne jazz. Toch trok steeds die kenmerkende meisjesstem de meeste aandacht. ‘De stem van Blossom Dearie is zó kinderlijk: die haalt de tweede verdieping van het poppenhuis niet eens’, schreef een criticus eens.

Dearie speelde in hippe clubs in de uitgaanswijk Greenwich Village, maar bleef een beetje steken in dat circuit, ook omdat haar eigenwijze repertoire moeilijk aan de man te brengen was. Dearie had besloten haar kinderlijke stem en haar wat formele juffrouwenuiterlijk in te zetten als krachtig middel om een heel eigen draai aan liedjes te geven. Ze koos sardonische musicalsongs van de Amerikaanse liedschrijver Dave Frishberg, om die iets te laten vertellen over haarzelf en haar bijzondere kunstenaarsschap.

In het nummer I'm Hip bijvoorbeeld nam ze zichzelf op de hak, met een zijdezachte stem maar – ook juist daardoor – veel zelfspot. ‘I’m hip, I’m no square. I’m alert, I’m awake, I’m aware’, zong ze dan, zogenaamd naïef en stralend achter de piano. ‘I’m too much, I’m a gas. I am anything but middle class.’

Europese loopbaan & eigen werk

Maar hip of niet hip: de carrière van Blossom Dearie in het New Yorkse clubleven liep vast. Ze werd door een Franse producer, die haar had horen spelen en wél diep onder de indruk was geraakt, uitgenodigd in Parijs. Daar begon Dearie een tweede, Europese loopbaan. Ze speelde ook hier in clubs en kon de studio in voor een reeks opnamen met Franse vocale groepen. Dearie speelde swingende popversies van klassieke jazzliedjes en zogeheten ‘standards’ en had veel succes met een uitvoering van bijvoorbeeld Lullaby of Birdland.

En door dat Franse plaatwerk werd Dearie weer herontdekt in de Verenigde Staten. Ze tekende bij het jazzlabel Verve en begon aan een lange reeks albums, vol liedjes die steeds dat komische en licht spottende toontje hadden, maar stiekem toch steeds verbluffend knap en met buitensporig veel muzikaal gevoel waren vertolkt.

Op de nieuwe verzameling van haar werk, van oud en nooit eerder uitgebracht demo- en sessiemateriaal én eigen songs die ze later opnam voor het Londense label Fontana, is te horen hoe veelzijdig Dearie was. Zij kon lenig groovende kippenveluitvoeringen geven van musicalklassiekers als My Favourite Things, maar ook peilloos veel blues stoppen in curieuze songs als Wallflower Lonely, Cornflower Blue, weer van de door haar zo bewonderde liedschrijver Dave Frishberg.

Dearie waagde zich eind jaren zestig ook steeds vaker aan eigen liedwerk, dat een prille popcarrière in gang moest zetten. De pogingen waren dapper, is te horen aan rijk georkestreerde nummer Discover Who I Am, dat klinkt als een openingsliedje voor een James Bond-film.

Een popster werd Dearie er niet mee: ze viel terug op haar jazzwerk en zou tot op late leeftijd optreden met haar beproefde standard- en musicalrepertoire. Maar het lied is nu, jaren na haar dood, te beluisteren als een postume uitnodiging van de zangeres en pianist zelf, om toch weer eens in haar bijzondere en ontroerende oeuvre te duiken. ‘Away from the world in a place of my own. Far from the crowd where I can be all alone. Discover who I am.’