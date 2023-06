Jazzmusici kondigen protestmars bij Tweede Kamer aan tegen muziekbeleid NPO

Fluitist Ronald Snijders treedt samen met zijn nicht Cherish Snijders op koti op naast The Quartet NL tijdens North Sea Jazz Downtown in De Doelen in Amsterdam. Beeld ANP

Dinsdagmiddag rond half 2 zal er jazzmuziek klinken voor het gebouw van de Tweede Kamer. Onder aanvoering van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw (JOC) zal er een protestmars worden gehouden door Nederlandse muzikanten en andere vertegenwoordigers uit de jazz en wereldmuziek. Ze vragen zo aandachtvoor het structurele gebrek aan jazz en wereldmuziek bij de Nederlandse Publieke Omroep.

Het protest is een initiatief van de Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BiMpro). Voorzitter Fleurine Verloop biedt na de mars aan culturele beleidsmakers uit de politiek een petitie aan. In dit protestboek zijn zo’n 260 brandbrieven verzameld van bezorgde muzikanten als Hans Dulfer, Trijntje Oosterhuis, Ronald Snijders, Eric Vloeimans en Lilian Vieira. Ook organisaties en podia zoals North Sea Jazz, het Bimhuis en conservatoria luiden de noodklok.

De NPO moet na jaren van afbraak en nivellering structureel weer meer tijd op hun hoofdkanalen gaan gevenaan jazz en wereldmuziek, vinden de initiatiefnemers. Het dieptepunt werd volgens Verloop begin dit jaar bereikt toen NPO Radio 4 werd omgedoopt tot NPO Klassiek, en er ook daar dus geen ruimte meer was voor jazz. ‘Er is bij de NPO nu nergens structurele aandacht voor jazz en wereldmuziek. Noch op radio, noch op tv.’ Iets waarover begin dit jaar door CDA-kamerlid Lucille Werner een Kamervraag werd gesteld. Toen er na drie maanden antwoord kwam ‘zakte mijn broek af’, zegt Verloop. ‘Verwezen werd naar de digitale radiozender NPO Radio 2 Soul & Jazz, maar daar is helemaal geen jazz of wereldmuziek te horen. De naamgeving van het kanaal dekt de lading absoluut niet.’

Inderdaad komt wereldmuziek niet verder dan Bob Marley. Als er al jazz te horen is, dan komt die niet van de vele jazzmuzikanten die jaarlijks aan Nederlandse conservatoria afstuderen. ‘En als er al iets aan jazz op tv gedaan wordt, zoals binnenkort weer rond North Sea Jazz, dat jaarlijks meer dan 75 duizend mensen naar Rotterdam trekt, worden vooral de internationale hoogtepunten van pop- en soul-artiesten uitgezonden’, stelt Verloop.

BiMpro heeft al eerder aan de bel getrokken en is ook al eens op het ministerie van OC&W met Gunay Uslu, staatssecretaris van cultuur, om de tafel gaan zitten, ‘maar inhoudelijk gaf de NPO geen duimbreed toe’. Verloop: ‘In de missie van de NPO staat dat programma’s niet alleen gemaakt worden voor het grote publiek maar ook voor kleinere doelgroepen. Er gaan miljoenen van ons belastinggeld naar de NPO, maar van muzikale diversiteit is geen sprake. Jazz- en wereldmuziek muzikanten hebben bij de NPO geen enkel podium of programma om gehoord te worden.’