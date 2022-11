Jazzkwartet Redman, Mehldau, Blade en McBride speelt adembenemend mooi in Concertgebouw ★★★★★

Vanaf links: Brian Blade, Brad Mehldau, Joshua Redman en Christian McBride. Beeld Foto Michael Wilson

Hoe statig en mooi het Koninklijk Concertgebouw ook is, en hoe diep de legendarische nachtconcerten daar ook in de Nederlandse jazzgeschiedenis geworteld zijn, een garantie voor een geweldig optreden biedt de zaal niet. Het is nu eenmaal lastig om de zaalversterking en akoestiek precies goed te krijgen. Maar nadat saxofonist Joshua Redman, pianist Brad Mehldau, bassist Christian McBride en drummer Brian Blade de trap waren afgedaald om het eerste nummer Mischief in te zetten, was eigenlijk al duidelijk dat het met het geluid wel goed zat.

Blade speelde met de juiste demping, zonder gevreesde galm en de versterking van de andere instrumenten was exact afgesteld. Het concert van deze vier mastodonten in de hedendaagse jazz was vernoemd naar MoodSwing, dat het viertal in 1994 uitbracht. Toen moest het succes voor alle vier nog beginnen. Er verschenen in 2020 en onlangs twee vervolgalbums, waarop het na jaren weer samenspelende kwartet in alles gegroeid leek.

Redman is krachtiger gaan soleren, op tenor en ook op sopraan, wat hij dinsdag in Amsterdam bewees in Disco Ears. Even op één been staand om de juiste noot eruit te persen. Mooi ook hoe de ritmesectie in Mehldaus Moe Honk het tempo versnelde, zodanig dat Redman er maar met moeite een gaatje in kon vinden. En dan die blije blikken van McBride en Blade naar elkaar als Mehldau weer eens een tandje bijschakelde. Zo genoten de vier steeds van elkaars vondsten. En het publiek met hen. Even wat gas terug in Blades Your Part To Play, om dan naar een vurige climax toe te werken. Adembenemend en van grote schoonheid. Alle stukken kregen bij dit monumentale optreden in het Concertgebouw meer diepte en kleur dan op de toch al niet misse albums.