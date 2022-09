Jazzgrootheid Pharoah Sanders (1940-2022) was een van de grondleggers van de spirituele jazz

Pharoah Sanders op het Le Guess Who? Festival in Utrecht, 2017. Beeld Ben Houdijk

Toen Pharoah Sanders, een van de grondleggers van de spirituele jazz die zaterdag in Los Angeles op 81-jarige leeftijd overleed, 5 jaar geleden optrad tijdens het Le Guess Who? festival was de Grote Zaal van het Utrechtse TivoliVredenburg zo vol dat de deuren dicht gingen. De tenorsaxofonist schuifelde wat op het podium, ging er tussen zijn magnifieke solo’s door even bij zitten en leek zichtbaar ontroerd door het enorme applaus dat hij kreeg.

77 jaar oud was hij toen en al veel te zien geweest op de Nederlandse podia maar hij leek deze avond iets extra’s te geven. Zijn fraaie toon klonk dieper dan ooit en natuurlijk besloot hij met wat zijn bekendste nummer was, The Creator Has a Masterplan. Oorspronkelijk een nummer van 33 minuten, in 1969 over twee plaatkanten verspreid op Karma wellicht zijn beroemdste album.

Destijds werd het mantra gezongen door Leon Thomas, maar Sanders bracht de regels over het meesterplan van de Schepper al jaren zelf, en in Utrecht kwamen ze harder binnen dan ooit, leek het.

Nu heeft de Schepper als onderdeel van zijn plan Sanders van het ondermaanse leven weggehaald om hem wellicht te doen plaatsnemen tussen Sun Ra, die de in 1940 als Farrell Sanders geboren muzikant de naam Pharoah gaf, John Coltrane die hem in 1965 opnam in zijn band en freejazz-pionier Albert Ayler die zichzelf als Heilige Geest beschouwde in de Drieëenheid die volgens Ayler verder bestond uit Vader John Coltrane en Zoon Pharoah Sanders.

Sanders heeft nooit helemaal begrepen waarom Coltrane hem in 1965 tot zijn band uitnodigde. ‘Ik denk niet dat hij mij of een andere saxofonist nodig had’, zei hij in 2020 tegen de New Yorker. Maar samen zouden tot aan Coltranes dood het fundament leggen voor wat de hoogtijdagen van de spirituele free jazz waren.

Sanders speelde behalve mee in de live-band van Coltrane ook mee op baanbrekende albums als Ascension en Meditations (beiden uit 1965).

Na Coltranes dood in 1967 zocht hij met diens weduwe Alice verder naar het hogere, ook was hij inmiddels zelf door het Impulse-label getekend. Hij integreerde op platen als Tauhid (1966), Karma (1969) en Thembi (1971) oosterse en Afrikaanse elementen. Zijn rauwe, lang aangehouden splijtende sopraan- en tenorsaxnoten domineerden ook later werk dat op labels als Theresa en Timeless verscheen waarop Sanders zijn begeleiders ook stevig liet grooven zoals in de jaren 90 tot jazzdance klassieker uitgegroeide You Got To Have Freedom (1980).

Zelf luisterde hij voor inspiratie het liefst naar golvend water, langsrazende treinen en opstijgende vliegtuigen, maar zijn muziek reikte verder dan de jazzgrenzen. Zo vroeg de Britse dance-producer Sam Shepherd (Floating Points) hem om samen met het London Symphony Orchestra een album op te nemen. Het werd zijn zwanenzang. Op dit bloedstollend mooie, even minimalistische als meeslepende Promises (2021) speelt Sanders nog één keer bevlogen als in zijn beste dagen. Daar kan hij daarboven mee aankomen.