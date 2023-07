Jazzdrummer Terri Lyne Carrington: ‘Mijn strijdkreet is: weg met het patriarchaat in de jazz’

Terri Lyne Carrington Beeld Michael Goldman

Terri Lyne Carrington kijkt al maanden uit naar het North Sea Jazz Festival. Ze komt er spelen met haar eigen band, waarin ze drummer is. ‘Ongelooflijk, zoveel vrouwen er dit jaar in Rotterdam spelen. Ik zei volgens mij voor de grap dat ik wel wilde komen, maar dat er dan wel wat meer vrouwen moeten optreden dan op de meeste festivals gebruikelijk is. Nou, aan die wens is gehoor gegeven.’

Misschien bedoelde Carrington (57) het niet zo serieus, feit is wel dat ze zeker de laatste jaren van haar carrière zich bijzonder inspant voor het verbeteren van de positie van vrouwen in de jazz. ‘Weg met het patriarchaat in de jazz, is mijn strijdkreet’, zegt ze lachend aan de telefoon in Boston, waar ze al sinds 2007 aan het prestigieuze Berklee College of Music doceert. ‘Ik was me er eigenlijk nooit zo van bewust, maar jazz is al een eeuw lang een mannenwereld. Er werd altijd wat lacherig gedaan als ik zei dat ik drummer was. ‘Ach gut meisje, wat schattig’, riepen de mannen dan. Maar misschien was ik wel te goed, want echt last heb ik er nooit van gehad. Toch richtte ik vijf jaar geleden niet voor niks het Berklee Institute of Jazz and Gender Justice op, want ik vond echt dat er wat meer diversiteit in de muziek moest komen.’

Een studiebeurs op haar 11de

Carrington hield als kind al van jazz en dat ze over buitengewone talenten beschikt was al duidelijk toen ze een jaar of 10 was. ‘Ik kom uit een muzikale familie en kreeg op mijn 7de al het drumstel van mijn opa, die nog met Fats Waller heeft gespeeld. Ik werd enorm door drums aangetrokken, en had helemaal niet door dat er weinig vrouwelijke jazzdrummers waren. Het was thuis ook helemaal geen issue. Ik mocht zelf mijn instrument uitkiezen.’

Op haar 10de speelde ze al mee met trompettist Clark Terry en niet lang daarna kreeg ze op voorspraak van Ella Fitzgerald een studiebeurs aan het Berklee College of Music. Terri Lyne Carrington was toen 11.

‘Ja, het ging meteen hard. Ik leerde, behalve beter drummen, componeren, pianospelen en ik formeerde bandjes. Dat moest ik ook wel, want je moet ergens in mee kunnen drummen en wachten tot ik gevraagd word zat vroeger ook al niet in mijn aard.’

Inmiddels doceert ze zelf aan het Berklee in Boston waar ze vijf jaar geleden mede-oprichter was van een speciale afdeling daar, het Institute of Jazz and Gender Justice. ‘Ik heb met veel grootheden gespeeld, Wayne Shorter, Herbie Hancock en Jack DeJohnette, en ik heb me nooit benadeeld gevoeld. Maar ik zag dat dit om me heen anders lag. Bij het lesgeven merkte ik dat veel vrouwen zich ongemakkelijk voelden in een omgeving met alleen maar mannen. En dan heb ik het nog niet eens over non-binaire muzikanten. Ik wilde ook voor hen een veilige plek creëren, waar ze les kregen van vrouwen.’

Vierhonderd liedjes, één van een vrouw

En toen deed Carrington een ontdekking die haar nog altijd verbaast. ‘Er waren helemaal geen lesboeken met composities van vrouwen. Het klassiek geworden Real Book bevat allemaal standards en andere liedjes gecomponeerd door mannen. Van de vierhonderd verzamelde liedjes is alleen Willow Weep for Me geschreven door een vrouw, Ann Ronell, en er worden er een paar toegeschreven aan Billie Holiday. In de jazzcanon, gaf ik mezelf de opdracht, moest als eerste wat ruimte voor composities van vrouwen komen.’

Dus ging Carrington in 2018 zelf op onderzoek uit en verzamelde ze 101 jazznummers voor een boek dat vorig jaar verscheen: New Standards: 101 Lead Sheets by Women Composers. Nummers van jazzlegenden als Alice Coltrane (Blue Nile) en Abbey Lincoln (Throw It Away) tot nieuwere namen als Cassandra Wilson (Broken Drums) en Nubya Garcia (The Message Continues).

Elf van de hier verzamelde jazzstukken nam ze vervolgens met haar eigen band op voor het album New Standards Vol. One, waarvoor ze begin dit jaar een Grammy ontving.

‘De tweede druk van het boek is net uitverkocht, en mijn plaat doet het ook erg goed. Er was blijkbaar behoefte aan een aanvulling op de bestaande canon, want zo zie ik het vooral. Het is natuurlijk ook gek dat werk van Alice Coltrane, Maria Schneider en Geri Allen, stuk voor stuk grootheden in de jazzgeschiedenis, niet standaard overal gedoceerd wordt. Daar kan mijn collectie hopelijk verandering in brengen.’

Weerzien met Tineke Postma

Maar het meest verheugend aan de enthousiaste ontvangst van boek en album vindt Carrington het dat ze ermee het podium op mag. ‘Ik heb de plaat gemaakt met mijn band waarin naast mij nog twee vrouwen schitteren, Kris Davis op piano en Linda May Han Oh op bas. Zij geven ook les op het Institute of Jazz and Gender Justice en we merken echt dat we daar iets bereiken. Vrouwen waren altijd wat voorzichtig als het op het zelf componeren aankwam. Nu melden zich juist voor dat compositiegedeelte van de jazzstudies veel meer vrouwen aan. Met zo’n boek legitimeren we hun enthousiasme ook. Daar willen ze zelf ooit ook wel met hun composities in staan.’

Carrington is ook best trots dat ze op North Sea Jazz worden omringd door vrouwelijke artiesten die als componist of uitvoerende betrokken zijn bij haar New Standards-project.

‘Neem Esperanza Spalding. Zij speelde al met me mee toen ze 17 was en mag nu als artist in residence in Rotterdam drie avonden optreden. Artist in residence zou ik ook wel willen zijn, maar ik mag volgend jaar wel terugkomen om nog meer liedjes uit mijn New Standards-collectie te spelen.’

Spalding, die met haar bluesnummer If That's True uit 2008 in het muziekboek van Carrington is opgenomen, is een van de veelzijdigste jazzmuzikanten van dit moment. Ze speelt bas, kan geweldig zingen en bestrijkt met haar muziek zo ongeveer het hele muziekpalet van pop en funk tot jazz. Diverse kanten van haar muzikaliteit zal ze tijdens de drie avonden dat ze met verschillende programma's te zien is demonstreren.

Misschien neemt Carrington Spalding volgend jaar zelf ook weer mee. In ieder geval spelen zit dit jaar samen in Rotterdam. ‘Natuurlijk vroeg ik meteen of ze bij ons wilde meedoen, ik heb immers een nummer van haar opgenomen in mijn boek. En dat doet ze.’

Ook verheugt Carrington zich op het weerzien met saxofonist Tineke Postma, van wie het nummer Bar Celta in de collectie is opgenomen. ‘Ik ken Postma al vanaf dat ze nog maar net begon in de jazz. We hebben veel samen gespeeld en ik bewonder haar eigen stijl en geluid.’

Terri Lyne Carrington: ‘Ik weet van mezelf nog dat ik veel te hard drumde, want dat had ik bij Art Blakey gehoord.’ Beeld Erik Jacobs

Voor veel vrouwen met wie Carrington gespeeld heeft, was ze een rolmodel. Een vrouw die niet alleen staande bleef in de door mannen gedomineerde jazzwereld, maar er ook met ogenschijnlijk gemak een eigen route in uitstippelde. Wie waren eigenlijk háár vrouwelijke rolmodellen? ‘Dat is heel simpel, die had ik niet. Ik leerde jazz spelen in een tijd waarin alles nog heel duidelijk was: mannen soleerden en vrouwen mochten zingen of pianospelen. Dat ik daartussen paste als drummer is achteraf heel gek, maar ik dacht er verder niet bij na. Wel was het zo dat ik een grote aantrekkingskracht had op andere vrouwen die iets anders wilden in de jazz dan zingen. Zo kwam ik met de meest fantastische muzikanten in aanraking en met velen van hen ben ik ook gaan samenspelen.’

Je hoort het m/v-verschil

En kan ze, nu ze er zo’n studie van gemaakt heeft, het verschil horen tussen jazzcomposities geschreven door mannen en die van vrouwen? ‘Nee, eigenlijk niet. Maar dat heeft ook tijd nodig. Als je kijkt hoe verschillend een nummer als Ruby, My Dear van Thelonious Monk de afgelopen halve eeuw is aangepakt, dan hebben de liedjes die ik nu gecanoniseerd heb nog wat tijd nodig om zo’n diversiteit te bereiken. De uitgeschreven noten en partituren in het boek zijn nog maar het begin. Ik hoop echt dat er de komende jaren veel nieuwe versies van worden gemaakt. Pas dan kun je volgens mij goed horen waarin het verschil in composities van mannen en vrouwen zit.

‘Ik denk niet dat vrouwen echt andersoortige stukken schrijven, maar ze brengen wel andere ervaringen mee in hun muziek. Dat zie je niet in de noten op papier, maar je hoort het wel terug in de uitvoering. Zo kan ik het vaak meteen horen of een stuk door man of vrouw wordt gespeeld. Dat zal iets met onze fysiek te maken hebben. Ik weet van mezelf nog wel dat ik ooit veel te hard drumde, want dat had ik bij Art Blakey gehoord. Ik gaf dat krachtige drummen ook door aan mijn leerlingen, totdat een van hen me overtuigde dat spelen met wat minder power en meer ‘vrouwelijk’ gevoel een nummer juist bijzonder kon maken. Zo leer ik zelf ook nog elke dag.’

Terri Lyne Carrington speelt tijdens North Sea Jazz op vrijdag 7/7 om 20.15 uur in de Hudson.