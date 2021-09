Jazzdrummer Nate Smith doet je versteld staan van zijn veelzijdige muzikale aanpak ★★★☆☆

Jazzdrummer Nate Smith (47) haalde met zijn album Kinfolk: Postcards from Everywhere (2017) twee Grammy-nominaties binnen en speelde onder meer met Chris Potter en Dave Holland. Nu komt de Amerikaan met het tweede deel uit wat een trilogie moet gaan worden, waarop hij teruggrijpt naar de muziek die hem in zijn jeugd heeft beïnvloed.

Op Kinfolk 2: See the Birds is dat de hiphop en de zwarte rock van Living Colour uit de jaren negentig. Tussen de acht gasten die zijn puike vijfmansband bijstaan treffen we de naam aan van Vernon Reid, gitarist van Living Colour, die van Rambo: The Vigilante het spannendste nummer maakt. De hiphopexercities in Square Wheel pakken wat minder goed uit; beter werkt het wanneer Smith wat dichter bij de jazz blijft, zoals in het aan Pat Metheny refererende Altitude, met ook een glansrol voor vibrafonist Joel Ross.

Maar het hele album lang doet Smith je versteld staan van zijn veelzijdige muzikale aanpak. Best vermoeiend hoe hij regelmatig in nummers van tempo en maatsoort wisselt, en ook nog van stijl, maar zo’n liedje als Fly, gezongen door Brittany Howard (van Alabama Shakes), is tot besluit wel weer prachtig.

Nate Smith Kinfolk 2: See the Birds Jazz ★★★☆☆ Edition Records