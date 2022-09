Jazzdrummer Joost Patocka richtte in een kerkje zijn eigen festival op: ‘Hier speel je niet op een podium, je staat tussen het publiek’

Joost Patocka, organisator van festival Trommel in Aartswoud. Beeld Simon Lenskens

Elke dag als jazzdrummer Joost Patocka vanuit zijn huis in het dorpje Aartswoud schuin naar het hervormde kerkje aan de overkant kijkt, bedenkt hij nieuwe mogelijkheden om jazz dichter bij het publiek te brengen. De vierde editie van het festival Trommel, in het betreffende kerkje, is zo’n manier.

Patocka heeft decennialange ervaring in tal van bands en kent zo ongeveer iedereen in het internationale jazzcircuit. Twaalf jaar geleden verruilde hij met zijn vrouw, zangeres Francien van Tuinen, en hun kinderen Amsterdam voor een rustigere plek. Al rondrijdend kwam hij uit in Aartswoud, in de kop van Noord-Holland, een plek met 480 inwoners.

‘Ik was de enige jazzmuzikant in het dorpje en mensen vroegen: ‘Wat is dat eigenlijk, jazz? Oh, en wat doe je overdag?’’ Dus dacht Patocka, die ook lesgeeft aan het conservatorium in Rotterdam: ‘Misschien moet ik de mensen hier gaan informeren over jazz en het ze laten voelen en meemaken.’ Daarvoor leek de kerk met de ‘stompe toren’ tegenover zijn huis de juiste plek. Die was al jaren in gebruik als cultureel centrum.

De kerk in Aartswoud waar het festival zal plaatsvinden. Beeld Simon Lenskens

Verbinding

Patocka begon er in 2011 met een concert van Rita Reys, met wie hij destijds drumde, want ‘de mensen hier kenden haar naam’. Het was een succes: de kerk kan 230 man herbergen, precies goed voor een gemiddeld jazzconcert. ‘Ik dacht: misschien moeten we dit vaker doen.’ Dat idee kristalliseerde zich toen hij in een bibliotheek een tentoonstelling van Remco Campert zag. Daar draaide een plaat van saxofonist Benjamin Herman.

‘Dat bracht me op het idee om verbindingen te leggen tussen bekende mensen en minder bekende muziek. Jazzmuzikanten kent niemand, maar veel bekende Nederlanders houden van jazz.’ En zo kwamen onder meer Jules Deelder, Kees van Kooten en Campert zelf naar wat al snel ‘de Jazzkerk’ ging heten. ‘Jazz en kerk zijn woorden waar veel mensen het minste mee hebben – dat leek me wel wat.’ Zeker in samenwerking met het tegenover de kerk gelegen café De Stompe Toren. ‘Na afloop ging Kees van Kooten aan het biljart boeken signeren en Louis van Dijk verkocht er zijn platen.’

Toen op een gegeven moment ‘de BN’ers opraakten’, bedacht Patocka iets anders om jazz aan de man te brengen. ‘Toen we hier kwamen wonen, is ons perspectief over wat jazz is veranderd. In Amsterdam is het duidelijk, daar komen liefhebbers en muzikanten naar het Bimhuis, maar zitten ze wel allemaal in een soort bubbel. Hier speel je niet op een podium, je staat tussen het publiek.’ De afstand tussen muzikant en publiek moet kleiner worden, dat is waar Patocka ook bij zijn conservatoriumstudenten op hamert. ‘Tuurlijk moeten ze vooral goed leren spelen, maar ze moeten ook de mensen dichter naar zich toe trekken.’

De kerk in Aartswoud waar het festival zal plaatsvinden. Beeld Simon Lenskens

Mogelijkheden

Deze editie van Trommel staat onder meer de Amerikaanse topdrummer Jeff Ballard op het affiche voor een soloconcert. ‘Heeft hij nooit eerder gedaan, maar wil hij hier wel proberen.’ Patocka verheugt zich ook op de komst van de Noorse Gard Nilssen en hij gaat zelf spelen met de jonge muzikanten Gijs Idema en Cas Jiskoot.

‘Het is zo belangrijk dat muzikanten elkaar opzoeken, om zoveel mogelijk onder de mensen te spelen. Er moeten in Nederland veel meer van dit soort plekken zijn waar je van alles kunt organiseren. De muzikanten moeten er zelf naar op zoek gaan en zich presenteren aan mensen die niks met jazz denken te hebben.’

Jazz heeft een slecht imago, vindt Patocka. ‘Mensen vinden het ofwel piepknormuziek of ze associëren het met mannen in rode broeken met gouden brilletjes en sigaren.’ Voor Patocka is jazz vooral sociaal relevante muziek; ‘social music’, zoals drummer Max Roach het in de jaren zestig al noemde. ‘Die wilde al af van de term jazz, die door witte mannen was bedacht.’

Zelf komt Patocka, die nu vooral speelt in de band van saxofonist Benjamin Herman, nog weleens in de verleiding compositie te gaan studeren, een band te formeren en een plaat te maken. ‘Maar dan zie ik de kerk en weet ik: hier ligt het voor mij. Deze kerk biedt nog zoveel mogelijkheden. Zo kijken we nu met Paradiso of we een programma met nieuw jazztalent kunnen presenteren in de Jazzkerk. Een plattelandsdependance van Paradiso, daar kan ik nu van dromen, en alleen maar omdat ik de stadsbubbel ooit heb verlaten.’