Jazz en romantiek zijn hevig verstrengeld in de vioolconcerten van Florence Price ★★★☆☆

Pas tijdens de verbouwing van haar voormalige zomerhuisje in 2009 dreven ze boven: de twee Vioolconcerten van de Afro-Amerikaanse componist Florence Beatrice Price (1887-1953). Ze hoorde ze nooit live maar was vast tevreden geweest met deze opname door violist Randall Goosby (27) met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Goosby schakelt bedreven tussen het hardcore violistische vuurwerk en de ontspannen gospelmelodieën. In het eerste deel van het Eerste vioolconcert duiken steeds citaten op uit het Vioolconcert van Tsjaikovski, die verzanden in een relaxte blues-achtige Gershwin-sfeer. Het tweede deel is een door Goosby op zijn viool gezongen spiritual en in deel drie zijn jazz en romantiek hevig verstrengeld. Luisterende oren verkeren in tweestrijd: het is verfrissend, zonnig en kitscherig tegelijk.

In het Eerste vioolconcert van Bruch is het orkest een licht en zilverig decor voor Goosby met zijn haarscherpe articulatie, hoewel iets te glijerig in het langzame deel. Nézet-Séguin licht details glinsterend uit met percussie-accenten en opwindende strijkerstremolo’s.

Randall Goosby & Philadelphia Orchestra Violin Concertos Klassiek ★★★☆☆ Decca