Jasper Albinus maakte een gedicht over eenzaamheid bij een kunstwerk van Pacita Abad

Het werk van Pacita Abad (1946-2004) werk is kleurrijk en sociaal en politiek betrokken. Het bijna 3 bij 3 meter grote werk You have to blend in, before you stand out is gemaakt in een techniek die zij ‘trapunto’ noemt, waarbij ze textiel op doek naait en watteert, waarop ze schildert en elementen als knopen, schelpen en glas bevestigt.