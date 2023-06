Jarentachtigster Peter Gabriel krijgt het publiek enthousiast voor zijn veelzijdige nieuwe werk ★★★★☆

Peter Gabriel in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Er is twintig jaar verstreken sinds Peter Gabriel met nieuw materiaal kwam. Niet dat de Engelse zanger in die periode stilzat. Nee, de man die in de jaren tachtig megaster werd door MTV-darling Sledgehammer, deed het langzaamaan. Sinds 2002 werkt Gabriel aan I/O, de plaat die zijn tiende studioalbum moet worden. Pas dit jaar bracht hij mondjesmaat, bij elke volle maan, een single van dat album uit. En die komen live allemaal – elf van de 22 nummers ! – aan bod.

Kan een probleem zijn. Gabriel is een vintage artiest wiens fans verwachten dat de klassiekers de eregasten zijn op het feest der herkenning. Een batterij aan videoschermen en acht ongelooflijk getalenteerde muzikanten, onder wie oudgedienden bassist Tony Levin en drummer Manu Katché, worden ingezet om de op stoeltjes gezeten 50-plussers kennis te laten maken met al dat nieuws.

Over de auteur Pablo Cabenda is sinds 2002 freelancejournalist die onder andere werkt voor de Volkskrant. Hij schrijft over popmuziek en human interest.

Panopticom, een liedje over AI met een gigantisch loerend oog op video roept herinneringen op aan de progrock van Genesis, waarin Gabriel in de jaren zeventig zanger was. Playing For Time is een ontroerende pianoballade à la Billy Joel. Gabriel gaat van rock naar funk naar pop en weer terug. Er zit genoeg afwisseling in de nieuwe nummers om de aandacht vast te houden. En natuurlijk staat iedereen op als Sledgehammer wordt ingezet.

Er zijn rafelrandjes. In Don’t Give Up, met een glansrol voor cellist Ayanna Witter-Johnson die de zangpartij van Kate Bush overneemt, moet de 73-jarige zanger hoorbaar gas terug nemen in zijn uithalen. Maar als het concert iets duidelijk maakt, dan is het dat Gabriel anno 2023 niet aan muzikale rijkdom heeft ingeboet.