Japanse sprookjes is een veilige, ongecompliceerde zomerjeugdvoorstelling ★★★☆☆

'Japanse sprookjes' in de Bloemendaalse bossen. Beeld Sanne Peper

Het openluchttheater zelf blijft gesloten tijdens de familievoorstelling Japanse sprookjes. Acteurs en publiek trekken samen de prachtige Bloemendaalse bossen in rond Caprera.

Midden in de natuur, ergens op een plek waar het bos zo zoetjes aan overgaat in de duinen, ontmoeten we onze gids: een beweeglijke bosgeest genaamd Koele Bries. Hij laat ons de grond voelen en de bomen omarmen en fungeert als tussenpersoon tussen de mensen en de natuur. Want wat de mensen niet weten is dat de natuur ook leeft. Sterker nog, dat elk plantje, mosje en diertje een geest heeft. Koele Bries noemt ze Kami. Die Kami gaat hij samen met ons oproepen. Want ze hebben een verhaal te vertellen.

Japanse sprookjes is een sfeervolle, ongecompliceerde zomerjeugdvoorstelling, die het moet hebben van de locatie. Het is een veilige keuze van Caprera voor de allereerste eigen productie van het openluchttheater. Ook de medewerking van Toneelschuur Producties en de Toneelmakerij en de jonge regisseur Jessie L’Herminez hebben niet kunnen zorgen voor een meer prikkelende aanpak. Het is wat het is: sprookjes in het bos. Terwijl de Toneelmakerij vorig jaar met De drie biggetjes en het wolfspak juist een heerlijk eigenwijs sprookje afleverde in het Amsterdamse bos.

Gelukkig ligt het tempo hoog en spelen de acteurs lekker vet. Vooral Keanu Visscher is betoverend als Koele Bries. Hij leidt het jonge publiek met gemak langs de soms wat onnavolgbare sprookjesverhalen van de Kami. Als Koele Bries zegt dat we moeten blazen, dan blaast het voltallige publiek. Zo verjagen we de boze geesten voordat we ze goed en wel hebben leren kennen.

Japanse sprookjes Theater ★★★☆☆ Door Caprera, Toneelmakerij en Toneelschuur Producties, tekst en regie Jessie L’ Herminez. Met Gerrit Dragt, Keanu Visscher, Ali Zijlstra en Myrte Siebinga. 18/6, Openluchttheater Caprera, Bloemendaal. Daar t/m 10/7.

